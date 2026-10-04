Daehan - Minguk - Manse tiết lộ chiều cao khủng ở tuổi 14, hơn cả bố tài tử!

Bố Song Il Gook đang đứng trước nguy cơ trở thành người đàn ông thấp nhất nhà.

Mới đây, 1 quán cafe ở Gangneung đã đăng 1 bức ảnh cùng chú thích: "Anh Song Il Gook và 3 cậu con trai sinh ba. Wow, trước đây chúng bé tí xíu, nhưng giờ đã cao hơn cả tôi, người chỉ cao 182cm!". Bức ảnh ghi lại hình ảnh gần đây của tài tử Truyền Thuyết Jumong và 3 cậu con trai. Dù mặc những bộ đồ giống nhau, nhưng cá tính riêng biệt của mỗi người vẫn thể hiện rõ qua những biểu cảm và tư thế khác nhau.

Đặc biệt, 3 cậu bé năm nay mới 14 tuổi, học lớp 8 nhưng đã có chiều cao cực khủng. Song Il Gook than thở: "Các con cao hơn tôi rồi. Tôi cũng không thấp, nhưng Daehan cao 186cm, Minguk cao 183cm, và Manse cao 180cm". Tài tử cao 185cm, như vậy là đã bị "cậu cả" Daehan vượt mặt. Trong tương lai, anh hoàn toàn có thể thấp hơn so với cả 3 con, khi 3 cậu nhóc vẫn đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ.

3 nhóc cao vượt trội, Daehan còn cao hơn bố. Ảnh: Sport Chosun

Việc nuôi dạy 3 cậu con trai đang tuổi dậy thì không hề dễ dàng. Song Il Gook cho biết bản thân "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình" thông qua 3 cậu con trai. Anh nhận xét: "Tôi thực sự muốn chửi thề đến tận cổ họng, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi nghĩ mình đang phải gánh chịu gấp 3 lần tội lỗi vì đã phạm quá nhiều tội với mẹ trong quá khứ. Tôi rất căng thẳng, tôi sống mỗi ngày trong lời cầu nguyện".

Đặc biệt, tài tử họ Song cho biết thêm dạo này mỗi lần lên sóng truyền hình là anh lại phải nhìn sắc mặt các con. Nam ngôi sao thú nhận: “Bây giờ tụi nhỏ không thích tôi kể chuyện của chúng trên ti vi nữa đâu. Mỗi lần như thế, tôi lại phải nói rằng: ‘Thì bố cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình mình nữa chứ. Không kể chuyện tụi con ra thì ai thèm mời bố đi show nữa!’ với dáng vẻ như đang nài nỉ”.

3 nhóc đã bước vào độ tuổi dậy thì, khiến bố vô cùng đau đầu. Ảnh: X

Nhớ lại về quá khứ, Song Il Gook cho biết các con từng có thái độ rất khác đối với anh. Nam diễn viên hồi tưởng: “Hồi xưa tôi thích thơm má ôm ấp 3 thằng nhỏ. Một ngày chắc phải thơm tụi nó tới cả nghìn lần. Nhưng dạo này, việc đó đã trở thành ‘nhiệm vụ bất khả thi’. Gần đây, tôi thử giơ tay định khoác vai con 1 cách trìu mến thì ngay lập tức bị đẩy ra không thương tiếc. Có đứa còn nói lại với tôi rằng ‘Bố làm cái gì đấy?’. Nhưng may thay ít nhất vẫn còn Manse là chịu hợp tác 1 chút”.

Ngoài ra, trên chương trình Morning Forum (đài KBS2) cách đây không lâu, Song Il Gook cho biết tâm tính của 3 con trai đã thay đổi nhiều tới mức anh phải thốt ra: “3 đứa con tôi đã biến mất rồi, giờ chỉ còn 3 người xa lạ trước mặt tôi mà thôi”. Chứng kiến tính khí thất thường của Daehan - Minguk - Manse ở thời điểm hiện tại, tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận: “Tụi nhỏ giờ học lớp 8 rồi. Cái độ tuổi lớp 8 của tụi nhóc mới đáng sợ làm sao”.

Theo lời Song Il Gook, việc nuôi dạy 3 cậu con trai đang trong giai đoạn dậy thì chẳng khác nào 1 trận chiến. Ảnh: Nate

Tài tử Song Il Gook kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon hồi năm 2008. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, từng bước đi và hành trình trưởng thành của 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày cho tới thời điểm hiện tại.

Ảnh: X

Cách đây 12 năm, 3 nhóc tỳ nhà tài tử Song Il Gook chiếm trọn tình cảm từ công chúng qua show ăn khách The Return Of Superman. Ảnh: X

Nguồn: Sport Chosun