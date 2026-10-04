Sau đêm chung kết và trao giải Tinh Hà Say Hi, nhiều khán giả tranh luận về kết quả của Quang Hùng MasterD và Dương Domic.

Sau hành trình kéo dài nhiều tuần với những sân khấu được đầu tư công phu, Tinh Hà Say Hi chính thức khép lại bằng đêm Gala trao giải tối 2/10. Quang Hùng MasterD đã vượt qua các đối thủ để trở thành Quán quân mùa đầu tiên, khép lại hành trình bằng ngôi vị cao nhất.

Ở vị trí Á quân, Dương Domic tiếp tục ghi dấu ấn khi đồng thời nhận giải Ánh Sáng Tinh Hà. Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng nhất đêm Gala khi có tổng cộng 3 giải, trong đó có Icon Leader. Bên cạnh Quang Hùng MasterD, đội hình Best 5 của chương trình lần lượt gọi tên Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và CAPTAIN BOY.

BEST 5 của Tinh Hà Say Hi

Ngay sau khi đêm trao giải kết thúc, không khí bên ngoài địa điểm tổ chức vẫn vô cùng náo nhiệt. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất đông người hâm mộ đứng chờ các Anh Trai ra về, dù thời điểm đó đã khá muộn.

Đặc biệt, Quang Hùng MasterD nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hàng dài fan đứng sát khu vực nam ca sĩ di chuyển, liên tục giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc Quán quân xuất hiện sau một đêm đáng nhớ.

Dù đã khuya, Quang Hùng MasterD vẫn dành thời gian tương tác với người hâm mộ. Nam ca sĩ liên tục cảm ơn, chào hỏi và đáp lại tình cảm của fan trước khi lên xe rời đi. Hình ảnh Quán quân đứng giữa vòng vây người hâm mộ cho thấy sức nóng của chiến thắng vẫn chưa hề hạ nhiệt sau khi chương trình khép màn.

Dàn Anh Trai tụ tập ăn uống sau chung kết Tinh Hà Say Hi (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Sau khi rời địa điểm tổ chức, Quang Hùng MasterD tiếp tục được bắt gặp di chuyển đến một nhà hàng để ăn khuya cùng một nhóm Anh Trai. Xuất hiện trong buổi tụ tập có CAPTAIN BOY, CONGB, Đặng Hồng Hải, Negav, RHYDER, CoolKid... Nhiều nghệ sĩ lần lượt có mặt, tạo nên một cuộc hội ngộ khá thoải mái sau một hành trình dài cùng chương trình.

Quang Hùng MasterD cùng dàn Anh Trai tụ tập ăn uống sau đêm Gala trao giải

Các Anh Trai diện đồ thoải mái, di chuyển đến địa điểm đã hẹn trước

Đáng chú ý, Dương Domic cũng xuất hiện trong buổi tụ tập này.

Trước đó tại đêm Gala, biểu cảm của Dương Domic khi nhận giải đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nam ca sĩ được xướng tên ở nhiều hạng mục, trong đó có The Leader Icon, sau đó giành ngôi Á quân và nhận thêm giải Ánh Sáng Tinh Hà. Việc Dương Domic liên tiếp được vinh danh nhưng lại hụt giải thưởng quán quân khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi.

Đặc biệt, một số khoảnh khắc biểu cảm của Dương Domic trên sân khấu bị cư dân mạng diễn giải theo nhiều hướng. Từ đây, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và Quang Hùng MasterD, người vừa trở thành quán quân, cũng bị kéo vào những cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Thế nhưng, những hình ảnh được ghi nhận sau đêm trao giải lại cho thấy một không khí hoàn toàn khác.

Trong buổi tụ tập, Dương Domic xuất hiện khá thoải mái, vui vẻ trò chuyện cùng các Anh Trai. Đáng chú ý, có khoảnh khắc Dương Domic cùng Quang Hùng MasterD bước ra khỏi nhà hàng. Cả hai không thể hiện sự căng thẳng hay né tránh như những suy đoán đang xuất hiện trên mạng xã hội mà vẫn cùng xuất hiện trong nhóm bạn sau một đêm dài.

Quang Hùng MasterD khi đó còn đang dìu Negav, trong khi Dương Domic trò chuyện vui vẻ cùng những người xung quanh. Những khoảnh khắc đời thường này phần nào cho thấy không khí giữa các Anh Trai ngoài sân khấu vẫn khá tự nhiên, thoải mái.

Dương Domic và Quang Hùng MasterD cùng nhau ăn uống, thái độ thoải mái, tự nhiên sau đêm Gala Tinh Hà Say Hi





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