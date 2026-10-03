Bùng nổ tranh cãi sau trao giải Tinh Hà Say Hi: Quang Hùng MasterD lép vế dù là Quán quân, Trấn Thành lên tiếng nóng

Mạng xã hội bùng nổ loạt tranh cãi sau đêm trao giải Tinh Hà Say Hi.

Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi diễn ra vào tối 2/10 vừa qua vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả cũng như người hâm mộ. Bên cạnh các giải thưởng Best 5 chung cuộc chính thức thuộc về Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và CAPTAIN BOY. Cùng với đó, danh hiệu Quán quân Tinh Hà Say Hi mùa đầu tiên cũng chính thức thuộc về Quang Hùng MasterD. Tuy nhiên, khi đêm trao giải khép lại, những tranh luận xoay quanh các hạng mục, kết quả và diễn biến trong chương trình lại trở thành chủ đề được bàn luận nóng trên mạng xã hội.

Những tranh luận xoay quanh các hạng mục, kết quả và diễn biến trong đêm trao giải của Tinh Hà Say Hi trở thành chủ đề được bàn luận nóng trên mạng xã hội

Một trong những chủ đề nhận được rất nhiều tranh luận trên mạng xã hội là việc chương trình sắp xếp cách công bố các hạng mục Quán quân và Á quân. Cụ thể, trong đoạn cuối chương trình, sau khi công bố các Anh Trai thuộc Best 5, Quán quân, Á quân và giải Ánh Sáng Tinh Hà, chương trình đã có cách sắp xếp trao giải theo thứ tự từ thấp đến cao đối với các Anh Trai trong Best 5.

Đáng chú ý, khi trao giải cho Á quân, chương trình đồng thời trao giải Ánh Sáng Tinh Hà cho Dương Domic. Điều này khiến Quang Hùng MasterD rơi vào tình cảnh, theo nhiều cư dân mạng là phải đứng chờ khoảng 10 phút trước khi được trao giải Quán quân chính thức.

Việc Quang Hùng MasterD rơi vào tình cảnh, theo nhiều cư dân mạng là phải đứng chờ khoảng 10 phút trước khi được trao giải Quán quân chính thức gây tranh cãi

Ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ nhiều tranh cãi, đặc biệt là những ý kiến bày tỏ sự bất bình cho Quang Hùng MasterD. Nhiều người cho rằng chương trình hoàn toàn có thể có cách sắp xếp khác để vinh danh Quán quân, qua đó tôn vinh vị trí của người giành chiến thắng cuối cùng, thay vì để Quang Hùng MasterD phải “lủi thủi” chờ đợi trong một khoảng thời gian dài trước khi được trao giải.

Một số ý kiến cho rằng trao giải Quán quân luôn là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong bất kỳ cuộc thi nào. Dù chương trình dài hay ngắn, dù giải thưởng có lớn hay không, sự tôn trọng dành cho người chiến thắng vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Theo những ý kiến này, chương trình hoàn toàn có thể trao giải Á quân, Quán quân rồi lần lượt để hai người phát biểu. Hoặc nếu Á quân phát biểu trước thì nên có một hoạt động đặc biệt dành riêng cho Quán quân, thay vì để người chiến thắng đứng chờ.

Việc bài đăng trên Fanpage chương trình về giải thưởng của Dương Domic có biểu tượng chiếc cúp trong khi bài của Quang Hùng MasterD không có biểu tượng này cũng gây tranh cãi

Một chi tiết khác cũng khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi là cách chương trình sử dụng biểu tượng chiếc cup trong các bài đăng công bố giải thưởng trên fanpage. Cụ thể, ở bài đăng dành cho Dương Domic, caption có sử dụng biểu tượng chiếc cúp. Trong khi đó, ở bài đăng công bố Quang Hùng MasterD là Quán quân, caption lại không có biểu tượng này. Điều này cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Câu nói gây tranh cãi của Trấn Thành khi trao giải

Bên cạnh đó, một phát biểu của MC Trấn Thành trong khoảnh khắc trao giải cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trong lúc trao đồng thời hai giải thưởng cho Dương Domic là Á quân và Ánh Sáng Tinh Hà, nam MC nói :"Không khéo 2 cái này cộng lại không biết có bằng hay hơn Quán quân không".

Câu nói của Trấn Thành nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội

Câu nói nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng Trấn Thành đang nhắc đến việc Dương Domic nhận cùng lúc hai giải Á quân và Ánh Sáng Tinh Hà, qua đó được đặt vào vị thế ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn cả danh hiệu Quán quân.

Tranh cãi tiếp tục bùng nổ đến trưa 3/10, Trấn Thành lên tiếng đính chính về phát biểu của mình. Nam MC giải thích điều anh muốn nói khi đề cập hai giải thưởng cộng lại có thể hơn Quán quân là tiền thưởng, chứ không phải danh hiệu, danh xưng hay thành quả của hai nghệ sĩ.

Trấn Thành lên tiếng vào trưa ngày 3/10

Trấn Thành đồng thời khẳng định Quán quân là Quán quân, Á quân là Á quân và các danh hiệu đã được phân định rõ ràng. Theo anh, giải thưởng không thể cộng dồn về mặt danh hiệu, nhưng tiền thưởng của hai giải hoàn toàn có thể cộng lại. Nam MC cũng cho biết bản thân chỉ đùa vui sau khi đọc phần tiền thưởng của các giải và mong khán giả không quá căng thẳng về câu nói này.

Trấn Thành sau đó nhấn mạnh cả Dương Domic và Quang Hùng MasterD đều giỏi, đều xứng đáng với những gì đạt được tại chương trình. Anh cho rằng khán giả nên chúc mừng hai nghệ sĩ thay vì tiếp tục tranh cãi, bởi cả hai đều đã có những màn thể hiện và cống hiến tốt trong suốt hành trình Tinh Hà Say Hi.

Nhiều hạng mục và kết quả tại đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi cũng trở thành tâm điểm tranh luận

Không chỉ dừng lại ở cách sắp xếp khoảnh khắc trao giải, nhiều hạng mục và kết quả tại đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi cũng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Đầu tiên là việc Dương Domic nhận tới 3 giải thưởng, đặc biệt là danh hiệu Icon Leader. Kết quả này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi khi cho rằng Quang Hùng MasterD có nhiều màn thể hiện nổi bật xuyên suốt chương trình, sở hữu nhiều ca khúc được chú ý và cũng để lại dấu ấn rõ nét qua các livestage. Đáng chú ý, Quang Hùng MasterD và Dương Domic vốn đã có màn so kè đáng chú ý tại Live Stage 3, khiến kết quả ở hạng mục này càng nhận được nhiều bàn luận.

Việc Quang Hùng MasterD chỉ nhận danh hiệu Quán quân mà không có giải phụ nào khác ngoài The Hit Icon cũng khiến một bộ phận khán giả khó hiểu

Ở chiều ngược lại, Quang Hùng MasterD chỉ nhận danh hiệu Quán quân cùng một giải thưởng chính thức khác là The Hit Icon cho Secret, không có thêm giải phụ nào. Điều này cũng khiến một bộ phận khán giả khó hiểu, đặc biệt khi nhìn vào hành trình của nam ca sĩ xuyên suốt mùa giải với nhiều màn trình diễn được chú ý.

Kết quả Best 5 cũng không nằm ngoài những tranh luận. Một số Anh Trai từng được khán giả dự đoán có khả năng góp mặt trong nhóm dẫn đầu như HURRYKNG hay Sơn.K lại không xuất hiện trong danh sách cuối cùng. Sau khi kết quả được công bố, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều bài đăng từ cộng đồng người hâm mộ của hai Anh Trai, đưa ra các bảng thống kê liên quan đến số tiền đã được sử dụng để bình chọn.

Kết quả Best 5 cũng là đề tài được bàn tán xôn xao

Đáng chú ý, FC của Sơn.K được cho là đã chi số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng để bình chọn cho nam nghệ sĩ ở hạng mục Best 5. Những con số này tiếp tục kéo theo nhiều tranh luận về cuộc đua bình chọn, đặc biệt khi người hâm mộ của các Anh Trai lần lượt chia sẻ bảng thống kê và số tiền đã bỏ ra để ủng hộ thần tượng.

Hàng loạt tranh luận xoay quanh kết quả Best 5 và các bảng thống kê bình chọn từ FC cũng xuất hiện trên mạng xã hội

Cùng với đó, hàng loạt tranh luận xoay quanh kết quả Best 5 và các bảng thống kê bình chọn từ FC cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Từ cách sắp xếp trao giải, phát biểu của MC Trấn Thành cho tới các hạng mục và kết quả chung cuộc, đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi vì thế vẫn tiếp tục là chủ đề nóng được bàn luận sau khi chương trình khép lại.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ chụp màn hình