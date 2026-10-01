Sau hơn 3 tháng lên sóng, Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi đã chính thức khép lại với loạt giải thưởng và những khoảnh khắc đáng chú ý.

Sau hơn 3 tháng lên sóng, Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi đã chính thức khép lại với loạt giải thưởng và những khoảnh khắc đáng chú ý. Tại đêm trao giải, các hạng mục phụ lần lượt được công bố. Xoay Vòng của HURRYKNG, CONGB, Vương Bình và JSOL nhận giải The Best Group Performance Icon. Cody Nam Võ được vinh danh The Performance Icon, Pháp Kiều nhận The Transformation Icon, JSOL nhận The Creative Icon, Captain Boy nhận The Young Icon, Wren Evans nhận The Music Creative Icon, Dương Domic nhận The Leader Icon và HURRYKNG nhận The Brotherhood Icon.

The Viet Vanguard Award thuộc về Thêu Hoa Dệt Gấm của buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB. Trong khi đó, SECRET của Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans và CONGB nhận The Hit Icon. Ca khúc được công bố đạt 2,7 tỷ lượt nghe trên mọi nền tảng, tính đến ngày 30/9.

Top Best 5 của Tinh Hà Say Hi

Tâm điểm của đêm trao giải sau đó là cuộc đua top Best 5. Chung cuộc, 5 gương mặt chính thức được lựa chọn vào đội hình Best 5 là Dương Domic, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, Captain Boy và CONGB. Với hơn 4 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng MasterD chính thức trở thành Quán quân Tinh Hà Say Hi. Dương Domic giành ngôi Á quân, trong khi CONGB đứng Top 3.

Quang Hùng MasterD trở thành Quán quân

Ngay sau đêm trao giải, chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ Top 3 tại sân khấu để lắng nghe những chia sẻ đầu tiên của các nghệ sĩ sau khoảnh khắc đặc biệt.

Quang Hùng MasterD: "Mình chưa nghĩ bao giờ là mình sẽ đi một cuộc thi và được Quán quân"

Ngay sau khi Quang Hùng MasterD đăng quang, bố mẹ anh đã có mặt để chúc mừng con trai. Mẹ Quang Hùng hạnh phúc đến mức không nói nên lời, trong khi bố anh liên tục chúc mừng và bày tỏ sự biết ơn đối với chương trình. Với Quang Hùng, khoảnh khắc này cũng vượt xa những gì anh từng hình dung về hành trình của mình.

Bố mẹ Quang Hùng có mặt chúc mừng con trai

Nam ca sĩ chia sẻ rằng trước khi tham gia Tinh Hà Say Hi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi thi một chương trình và giành ngôi Quán quân. Điều anh nghĩ đến đơn giản hơn nhiều: làm nhạc và cống hiến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất. "Trong hành trình cuộc đời của mình, mình chưa nghĩ bao giờ là mình sẽ đi một cuộc thi và mình được Quán quân cả. Thật sự mình chỉ nghĩ là mình làm nhạc, cống hiến cho tất cả khán giả những bài nhạc hay nhất của mình", Quang Hùng nói.

Phỏng vấn nóng Quang Hùng MasterD sau chiến thắng

Nam ca sĩ cũng dành lời cảm ơn đặc biệt cho FC Muzik - những người đã đồng hành và bình chọn cho anh trong suốt hành trình. Theo Quang Hùng, để có được chiếc cúp Quán quân, đó không chỉ là nỗ lực của riêng anh mà còn là kết quả từ tình cảm và sự đồng hành của người hâm mộ.

"Đó là một sự rất may mắn và rất biết ơn tới tất cả khán giả cũng như FC Muzik của Hùng. Để được giải thưởng Quán quân như thế này không chỉ có sự cố gắng của Hùng, mà bên cạnh đó còn có ngôi nhà màu hồng của tui là FC Muzik, luôn luôn ngày đêm vote cho Hùng", anh chia sẻ.

Ngay sau khi đăng quang, điều Quang Hùng muốn làm nhất không phải ăn mừng mà là trở lại phòng thu. "Cảm xúc hiện tại bây giờ Hùng chỉ muốn lao về phòng thu và làm nhạc liền để tặng cho Muzik. Hùng không biết nói gì hết, chỉ muốn làm sao để có thể đáp lại tình cảm đó thật nhiều, càng nhiều càng tốt", nam ca sĩ bộc bạch.

Quang Hùng cho biết, điều đáng giá nhất mà chương trình để lại không chỉ nằm ở chiếc cúp Quán quân, mà còn là những thay đổi bên trong chính mình. Quang Hùng cho rằng Tinh Hà Say Hi đã giúp anh cởi mở hơn, trưởng thành hơn và hiểu thêm về tình anh em giữa những người đồng đội. Sau hơn 3 tháng bận rộn với chương trình, khi được hỏi về món ăn đầu tiên muốn thưởng thức, Quang Hùng lại bật cười cho biết bản thân lúc này "quên cả đói". Cảm xúc sau khi nhận cúp khiến anh chưa nghĩ được nhiều đến chuyện ăn uống. Thay vào đó, điều anh muốn nhất là ôm chiếc cúp Quán quân và đi ngủ.

Với Quang Hùng, việc cầm trên tay chiếc cúp Quán quân sau một hành trình dài khiến anh có cảm giác như đang sống trong chính giấc mơ của mình. "Những điều này là những điều mà mình mơ ước trước giờ, những điều mà mình đã manifest, mình luôn có trong giấc mơ, luôn có trong những sự tưởng tượng của mình. Và ngay bây giờ mình đạt được thì mình muốn là... Đây không phải là giấc mơ, mặc dù tôi đang ngủ", anh hài hước nói.

Dương Domic muốn ôm cúp đi ngủ, ăn những món mình thích

Ở vị trí Á quân, Dương Domic cho biết cảm xúc lớn nhất của anh lúc này là vui và hạnh phúc. Nam ca sĩ xem kết quả tại Tinh Hà Say Hi như một bước tiến mới trong hành trình của mình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn dành cho chương trình và người hâm mộ. Sau một hành trình dài với lịch trình ghi hình và biểu diễn liên tục, Dương Domic cũng muốn tự thưởng cho bản thân bằng những điều rất đơn giản: được ăn thoải mái những món khoái khẩu và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Dương Domic phát biểu cảm nghĩ

CONGB vỡ òa vì "cuối cùng cũng đã làm được"

Là một trong ba cái tên cuối cùng của Tinh Hà Say Hi, CONGB không giấu được sự vỡ òa sau khi biết mình chính thức lọt Top 3. Nam ca sĩ đồng thời thắng lớn với hai hạng mục phụ: The Best Group Performance Icon cùng Xoay Vòng và The Hit Icon cùng SECRET. Đặc biệt, với SECRET, CONGB cùng Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD và Wren Evans được công bố đã tạo nên ca khúc đạt 2,7 tỷ lượt nghe trên mọi nền tảng tính đến ngày 30/9.

CONGB vỡ òa

CONGB đã có bước tiến lớn khi trở lại Tinh Hà Say Hi

Khép lại hành trình tại Tinh Hà Say Hi với Top 3 cùng hai giải thưởng, CONGB cho thấy những nỗ lực trong suốt hơn 3 tháng đã được ghi nhận bằng những danh hiệu cụ thể. Hơn 3 tháng của Tinh Hà Say Hi khép lại bằng những vị trí cao nhất dành cho Quang Hùng MasterD, Dương Domic và CONGB. Với mỗi người, chiếc cúp hay danh hiệu là một dấu mốc khác nhau, nhưng tất cả đều đã có thêm một chương đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của mình.