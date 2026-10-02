Nam ca sĩ hát hay nhảy giỏi gây sốc ở Tinh Hà Say Hi, 9 năm bị phủ nhận cay đắng

Nam ca sĩ này cuối cùng cũng hái quả ngọt sau gần 9 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.

Tối 2/10, Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra, khép lại hành trình của chương trình với loạt giải thưởng dành cho những Anh Trai để lại dấu ấn nổi bật. Trong số các hạng mục được công bố, The Performance Icon (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất) gây chú ý với 5 đề cử gồm DILLAN, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải, Captain Boy và CONGB.

Cody Nam Võ giành giải The Performance Icon

Với 346.006 phiếu bầu, Cody Nam Võ vượt qua 4 đề cử còn lại để giành The Performance Icon. Đây là kết quả được ghi nhận sau hành trình nam ca sĩ liên tục thể hiện khả năng trình diễn qua nhiều sân khấu tại Tinh Hà Say Hi.

Cody Nam Võ phát biểu khi nhận giải tại Tinh Hà Say Hi

Khoảnh khắc lên nhận giải, Cody Nam Võ có màn freestyle ngay trên sân khấu, đồng thời khoe kỹ năng nhảy và khả năng làm chủ phần trình diễn. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, khán giả và ê-kíp đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình tại chương trình.

Cody Nam Võ có thêm 1 một mốc mới sau 9 năm hoạt động nghệ thuật

Chia sẻ về giải thưởng, Cody Nam Võ nói: “The Performance Icon là sự ghi nhận cho tất cả những gì Nam đã làm. Sau 9 năm nhận về nhiều cái bĩu môi, đến bây giờ Nam đã trở thành một biểu tượng trình diễn tại Tinh Hà Say Hi. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Tại Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ liên tục xuất hiện trong nhiều sân khấu đáng chú ý như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Secret, Perfume, MVP (Mưa Vội Phóng) và Do 4 Love tại Đêm Chung kết. Chuỗi tiết mục mang nhiều màu sắc, giúp nam ca sĩ phô diễn khả năng hát, rap, vũ đạo và làm chủ sân khấu, qua đó tạo dấu ấn xuyên suốt hành trình tại chương trình.

Tại Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ có rất nhiều tiết mục được các khán giả yêu thích

Trong số đó, Secret là một trong những sân khấu giúp Cody Nam Võ thể hiện rõ màu sắc cá nhân khi anh đảm nhận vai trò đội trưởng. Tiết mục kết hợp chất liệu bolero với âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc khác biệt và từng vươn lên #1 Trending YouTube Music Chart Việt Nam.

Bên cạnh các sân khấu âm nhạc, Dance Battle cũng trở thành một điểm nhấn riêng của Cody tại chương trình. Ở Round 3, nam ca sĩ đối đầu Pháp Kiều và lựa chọn popping, thế mạnh anh theo đuổi từ những năm đầu làm nghệ thuật.

Bên cạnh các sân khấu âm nhạc, Dance Battle cũng trở thành một điểm nhấn riêng của Cody tại chương trình

Trên sân khấu nước, Cody liên tục thực hiện những động tác đòi hỏi kỹ thuật, khả năng kiểm soát cơ thể và làm chủ nhịp điệu. Màn trình diễn giúp anh nhận điểm số cao nhất ở phần thi, góp phần đưa liên quân Quang Hùng MasterD giành chiến thắng chung cuộc. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp khả năng trình diễn của Cody được khán giả chú ý nhiều hơn.

Trước Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ đã có gần 9 năm hoạt động nghệ thuật với không ít lần thử sức, chuyển hướng và tìm kiếm cơ hội để khẳng định tên tuổi. Sinh năm 1996, tên thật Võ Đình Nam, Cody bắt đầu với vũ đạo, từng hoạt động trong các nhóm nhảy Beatronic và X-Clown trước khi chính thức bước vào con đường ca hát. Năm 2017, anh gia nhập Uni5 khi nhóm mở rộng đội hình lên 6 thành viên, đảm nhận vai trò lead dancer, vocal và rapper.

Trước Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ đã có gần 9 năm hoạt động nghệ thuật với không ít lần thử sức, chuyển hướng và tìm kiếm cơ hội để khẳng định tên tuổi

Gắn bó với Uni5, Cody góp mặt trong loạt sản phẩm như Kẻ Cắp Trái Tim, Chúc Em Ngủ Ngon, Vì Em Là Oxy, Sai, Mẹ Ơi và Nói Dối Cả Thế Giới Vì Em. Bên cạnh hoạt động nhóm, anh cũng liên tục mở rộng giới hạn của bản thân. Năm 2022, Cody phát hành EP Codynamic gồm 5 ca khúc, đồng thời thử sức với diễn xuất qua Bồ Công Anh, Thư Viện Ký Ức và Liên Và Đạt.

Thế nhưng, chặng đường gần một thập kỷ ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sở hữu nền tảng vũ đạo, khả năng hát, rap và biểu diễn, Cody vẫn mất nhiều năm để tìm được một sân khấu đủ lớn giúp những thế mạnh này được nhìn nhận rõ ràng hơn. Sau khi rời công ty vào năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục hoạt động độc lập và tìm kiếm những cơ hội mới để đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả.

Năm 2025, Cody tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, là một bước tiến giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả

Năm 2025, Cody tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, tiếp tục cho thấy thế mạnh trình diễn và khả năng biến hóa qua nhiều sân khấu. Dù hành trình tại chương trình chưa đi đến chặng cuối, đây vẫn là một bước tiến giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả. Gần đây, Cody tiếp tục ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai nam chính trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Ca khúc Rực Rỡ do anh thể hiện cho phim cũng nhận được sự chú ý, tạo thêm một dấu ấn mới bên cạnh hoạt động âm nhạc.

Những thành quả liên tiếp cho thấy Cody Nam Võ đang có một giai đoạn hoạt động nhiều dấu ấn sau gần 9 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật

Chính vì vậy, Tinh Hà Say Hi trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Cody. Sau nhiều năm hoạt động với nhiều vai trò, anh có cơ hội liên tục thể hiện khả năng trình diễn qua loạt sân khấu và cuối cùng được ghi nhận bằng giải The Performance Icon. Những thành quả liên tiếp cho thấy Cody Nam Võ đang có một giai đoạn hoạt động nhiều dấu ấn sau gần 9 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.

Ảnh: FBNV/Tinh Hà Say Hi