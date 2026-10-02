Mối quan hệ giữa nam ca sĩ đi diễn ở Việt Nam bằng máy bay riêng và mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Mối quan hệ giữa 2 ngôi sao được chú ý trở lại trong ngày hôm nay - 2/10.

Sáng 2/10, Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò độc quyền của T.O.P (BIGBANG) và Nana. Không lâu sau đó, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Theo Dispatch, T.O.P và Nana bắt đầu tìm hiểu nhau sau khi có cơ hội hợp tác trong MV Studio54. Đây là sản phẩm âm nhạc thuộc album solo đầu tay Another Dimension của T.O.P, phát hành vào tháng 4/2026. Sau lần hợp tác này, cả hai dần phát triển tình cảm.

Dispatch đăng ảnh Nana và T.O.P hẹn hò

Những hình ảnh Dispatch công bố vào sáng 2/10 ghi lại khoảnh khắc T.O.P và Nana cùng đi chơi, dành thời gian bên nhau. Chuyện tình giữa hai ngôi sao đình đám nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. T.O.P vốn là cựu thành viên, rapper nổi tiếng của BIGBANG, trong khi Nana từng hai năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố vào năm 2014 và 2015. Mối quan hệ tình cảm giữa hai nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật, cùng thuộc thế hệ thần tượng Kpop thứ hai, khiến nhiều người bất ngờ.

T.O.P và Nana bắt đầu tìm hiểu nhau sau khi có cơ hội hợp tác trong MV Studio54

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana

Sau khi T.O.P và Nana xác nhận hẹn hò, đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Nana và G-Dragon tại concert Übermensch vào tháng 4/2025 cũng được chia sẻ trở lại. Nana công khai sự yêu mến với G-Dragon, lên đồ đi đu idol không kém bất kỳ fan cứng nào. Nana hào hứng chụp ảnh, tạo dáng trái tim cùng G-Dragon trong hậu trường. Trong video, cả hai có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nana và G-Dragon vốn là những nghệ sĩ nổi bật cùng thế hệ, đều có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Việc Nana thân thiết với G-Dragon, trong khi T.O.P từng là thành viên cùng nhóm BIGBANG với nam rapper, khiến một bộ phận người hâm mộ đặt nghi vấn G-Dragon có thể là cầu nối cho mối quan hệ này.

Nana chuẩn fan cứng G-Dragon

Nana và G-Dragon là những đồng nghiệp thân thiết

G-Dragon và T.O.P từng là bộ đôi bất bại của BIGBANG. Không chỉ hoạt động cùng nhóm, cả hai còn thành lập bộ đôi GD&TOP, phát hành album riêng vào năm 2010. Tuy nhiên, sau khi T.O.P rời BIGBANG, hai nghệ sĩ lựa chọn những hướng đi riêng trong sự nghiệp.

Bộ đôi huyền thoại một thời

G-Dragon hiện vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức hút lớn của Kpop. Tháng 11/2025, nam ca sĩ từng đến Việt Nam bằng chuyên cơ riêng để chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc tour thế giới Übermensch tại Hưng Yên. Năm 2026, G-Dragon tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng Taeyang và Daesung chuẩn bị tái hợp BIGBANG trong tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn, với hai đêm concert dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình.

G-Dragon đến Việt Nam diễn vào tháng 11/2025 bằng chuyên cơ riêng

G-Dragon hoàn thành tour cá nhân trong năm 2025 rồi trở lại

Sắp tới, G-Dragon cùng BIGBANG sẽ trở lại Việt Nam

Ở chiều ngược lại, T.O.P đang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Sau khi phát hành Another Dimension, nam ca sĩ tiếp tục lên kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố châu Á trong năm 2026. Trong bối cảnh G-Dragon chuẩn bị tái hợp BIGBANG tại Hà Nội, T.O.P cũng trở lại với những dự án riêng và chuyện tình cảm gây chú ý. Mối quan hệ giữa anh và Nana vì thế không chỉ thu hút sự quan tâm bởi danh tiếng của hai nhân vật chính, mà còn khiến công chúng tò mò về những kết nối phía sau giữa các ngôi sao Kpop cùng thế hệ.

T.O.P mở rộng hoạt động cá nhân