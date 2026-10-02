Tóc Tiên là “em” trong mọi vũ trụ của showbiz Việt?

Mọi thông tin về Tóc Tiên đều khiến dân tình bàn tán, quan tâm.

Mới đây, một hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội về dàn cast của phim điện ảnh Em do Trấn Thành đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong hình ảnh, một số nghệ sĩ được cho là dàn diễn viên trong phim Em của Trấn Thành xuất hiện tại buổi lễ khai máy. Dù các diễn viên đều được che mặt, một nhân vật trong số đó nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt khi được cộng đồng mạng “soi” ra nhiều điểm tương đồng với Tóc Tiên.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là dàn diễn viên trong phim của Trấn Thành

Cụ thể, trong bức ảnh đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, có 6 diễn viên xuất hiện trong buổi lễ khai máy của phim Em của Trấn Thành. Tuy các diễn viên đều được che mặt, một nhân vật đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen. Chỉ từ những hình ảnh được chia sẻ, khán giả đã bắt đầu đặt nghi vấn về danh tính của người này có thể là Tóc Tiên.

Trang phục của Tóc Tiên tại họp chương trình Thanh Âm Việt Nam vào ngày 16/9 và nhân vật trong ảnh có rất nhiều điểm tương đồng

Điểm khiến nhiều khán giả nhanh chóng cho rằng nhân vật trong ảnh có thể là Tóc Tiên chính là trang phục. Người xuất hiện trong bức ảnh diện sơ mi trắng, cà vạt đen, tạo nên diện mạo được nhận xét có rất nhiều điểm tương đồng với trang phục Tóc Tiên từng mặc khi tham dự họp báo chương trình Thanh Âm Việt Nam vào ngày 16/9.

Tại họp báo, Tóc Tiên cũng xuất hiện với trang phục có nhiều nét tương đồng với nhân vật trong bức ảnh. Từ kiểu áo, cách phối cùng cà vạt cho đến kiểu tóc, những điểm trùng hợp này nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Chính vì vậy, không ít khán giả bắt đầu đặt nghi vấn rằng Tóc Tiên có thể là một trong những diễn viên góp mặt trong dự án điện ảnh sắp tới của Trấn Thành.

Không ít khán giả bắt đầu đặt nghi vấn rằng Tóc Tiên có thể là một trong những diễn viên góp mặt trong dự án điện ảnh sắp tới của Trấn Thành

Dù vậy, bên cạnh những ý kiến cho rằng nhân vật bí ẩn trong ảnh có thể là Tóc Tiên, cũng có không ít khán giả đặt nghi vấn về độ xác thực của hình ảnh. Một số ý kiến cho rằng bức ảnh có thể đã được chỉnh sửa hoặc can thiệp bằng công nghệ AI, vì vậy chưa thể dùng hình ảnh này làm cơ sở để xác nhận danh tính diễn viên. Do đó, những thông tin xoay quanh sự xuất hiện của nữ ca sĩ trong bộ phim hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Tóc Tiên cũng từng được nhiều khán giả nhắc đến xoay quanh một sản phẩm khác mang tên Em - bài hát của Binz và SOOBIN

Việc Tóc Tiên được đồn đoán góp mặt trong bộ phim Em của Trấn Thành nhanh chóng khiến dân mạng xôn xao. Đáng chú ý, trước đó, nữ ca sĩ cũng từng được nhiều khán giả nhắc đến xoay quanh một sản phẩm khác mang tên Em chính là ca khúc do Binz và SOOBIN phát hành vào tháng 5, bởi nhiều chi tiết trong sản phẩm được cho là lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của Tóc Tiên và Touliver.

Ca khúc Em do Binz và SOOBin thể hiện được tái phát hành vào tháng 5 năm nay trong album Gặp Lại

Ca khúc Em vốn được Binz phát hành từ tháng 10/2025, sau đó được phối khí lại và có thêm sự góp giọng của SOOBIN trong album Gặp Lại. Đáng chú ý, ngay khi phiên bản mới được giới thiệu, phần artwork của video visualizer đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một đôi nam nữ cùng bối cảnh nhà thờ. Những chi tiết này khiến khán giả liên tưởng đến lễ cưới của Tóc Tiên và Touliver từng diễn ra tại Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt.

Không chỉ có bối cảnh, tạo hình của hai nhân vật trong artwork cũng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Tóc Tiên và Touliver. Bên cạnh phần hình ảnh, nội dung và những cảm xúc được thể hiện trong Em cũng là một trong những lý do khiến khán giả cho rằng ca khúc có liên hệ với câu chuyện tình cảm của Tóc Tiên và Touliver.

Phần art work có chi tiết liên quan đến nhà thờ con gà cũng như hình ảnh đôi nam nữ

làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của Tóc Tiên và Touliver

Những suy đoán này càng được chú ý khi Binz từng chia sẻ về nguồn cảm hứng phía sau ca khúc Em. Trong phần mở đầu visualizer của album Gặp Lại, nam rapper kể về một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Anh cho biết bản thân cảm nhận được những cảm xúc ngổn ngang mà người anh thân thiết đang mang trong lòng, từ đó lấy chính những cảm xúc ấy làm chất liệu để viết nên ca khúc Em. Những câu hát xoay quanh sự tiếc nuối, tổn thương và một mối quan hệ đã đi qua càng khiến người nghe liên tưởng đến câu chuyện tình cảm của Touliver.

Việc Binz xác nhận cảm xúc của Touliver là nguồn chất liệu cho Em càng làm nhiều khán giả gọi tên Tóc Tiên với ca khúc Em

Binz không trực tiếp nhắc đến danh tính người phụ nữ trong câu chuyện, song việc anh xác nhận cảm xúc của Touliver là nguồn chất liệu cho Em, kết hợp với phần artwork xây dựng hình ảnh một đôi nam nữ trong bối cảnh gợi liên tưởng đến lễ cưới tại Nhà thờ Con Gà, đã khiến Tóc Tiên liên tục được khán giả gọi tên với ca khúc Em.

Em Tiên - Tóc Tiên

Trước đó, ngày 20/9, Tóc Tiên cũng phát hành một EP gồm 5 ca khúc trong khuôn khổ Thanh Âm Việt Năm 4. Trong đó, 5 bài hát được giới thiệu để khán giả bình chọn, lựa chọn ca khúc dành cho nữ ca sĩ tại đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Đáng chú ý, Em Tiên của S•HUBE, do DUONGK và HAROSÉ sản xuất, là một trong những ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm. Bài hát kết hợp chất liệu dân gian từ Qua Cầu Gió Bay với bản phối hiện đại, xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, làm chủ lựa chọn của mình.

Nhiều người thích thú khi ví von Tóc Tiên như đang liên tục xuất hiện ở nhiều “vũ trụ” khác nhau của showbiz, nhưng đều xoay quanh một cái tên Em

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, nữ ca sĩ liên tục xuất hiện quanh một cái tên Em, ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Dù hoàn toàn chưa có xác nhận chính thức về việc nữ ca sĩ tham gia bộ phim, sự trùng hợp này vẫn khiến nhiều người thích thú khi ví von Tóc Tiên như đang liên tục xuất hiện ở nhiều “vũ trụ” khác nhau của showbiz, nhưng đều xoay quanh một cái tên Em.

Ảnh: FB/Threads