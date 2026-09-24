Vết thương gây sốc của Tóc Tiên

Tình hình sức khỏe của Tóc Tiên làm nhiều người hâm mộ lo lắng.

Việc Tóc Tiên chuẩn bị tham gia chương trình Eurovision Song Contest Asia 2026 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Những hình ảnh và thông tin xoay quanh quá trình chuẩn bị của nữ ca sĩ liên tục được chú ý. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hậu trường tập luyện của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cô xuất hiện với một vết thương khá lớn trên cánh tay.

Đoạn clip mới nhất của Tóc Tiên trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi dang được nhiều khán giả quan tâm

Trong đoạn clip, Tóc Tiên xuất hiện với diện mạo khá giản dị, diện áo hai dây kết hợp quần jeans họa tiết và giữ nguồn năng lượng vui tươi, thoải mái. Nữ ca sĩ liên tục tạo dáng trước ống kính, mang đến hình ảnh trẻ trung.

Vết thương trên cánh tay của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả lo lắng

Tuy nhiên, chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý lại nằm trên cánh tay của Tóc Tiên. Một vùng bầm tím khá lớn hiện rõ trên cánh tay, đặc biệt dễ nhận thấy trong những khoảnh khắc nữ ca sĩ đưa tay tạo dáng. Chi tiết này nhanh chóng được người hâm mộ chú ý sau khi đoạn clip được đăng tải. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, không biết liệu Tóc Tiên có gặp chấn thương trong quá trình tập luyện hay không. Đặc biệt, khi nữ ca sĩ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi, hình ảnh vết bầm khá lớn trên cánh tay càng khiến nhiều người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô.

Hiện tại, Tóc Tiên đang trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho đêm diễn để lựa chọn ca khúc sẽ được cô mang đến sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026.

Hiện tại, Tóc Tiên đang trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho đêm diễn lựa chọn ca khúc sẽ được cô mang đến sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ phải dành nhiều thời gian cho việc luyện tập, hoàn thiện phần trình diễn và làm quen với những yêu cầu của sân khấu quốc tế. Vì vậy, những hình ảnh ghi lại quá trình chuẩn bị của Tóc Tiên đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.

Tối 20/9, Tóc Tiên đã cho ra mắt 5 ca khúc được giới thiệu để khán giả bình chọn để mang đến đêm chung kết tại Thái Lan

Trước đó, tối 20/9, 5 ca khúc được giới thiệu để khán giả bình chọn đã chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số. Danh sách gồm Em Tiên của S•HUBE, với sự tham gia của Producer DUONGK và Songwriter HAROSÉ; a to A của VIZA, do Producer DUY VŨ và Topliner BÁ VƯƠNG đảm nhận; Love Always Wins của TINLE, kết hợp cùng Songwriter JIN; Khó Gì? của HIGHLLUA, với Producer THO BEAT và Topliner ROSS NETTY; cùng Follow Me của M1 MUSIC, do Producer GUSTAV thực hiện.

Việc lựa chọn ca khúc đồng hành cùng Tóc Tiên cũng trở thành chủ đề được bàn luận khi cả 5 sản phẩm đều mang những màu sắc riêng

Ngay sau khi ra mắt, loạt ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người nghe. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả đưa ra những nhận xét khác nhau về màu sắc, giai điệu và cách thể hiện của từng bài hát. Đáng chú ý, việc lựa chọn ca khúc đồng hành cùng Tóc Tiên cũng trở thành chủ đề được bàn luận khi cả 5 sản phẩm đều mang những màu sắc riêng.

Đến ngày 3/10, cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam. Kết quả lựa chọn được xác định với 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn/Ban Giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Ca khúc chiến thắng sẽ tiếp tục được hoàn thiện về âm nhạc, hình ảnh, dàn dựng sân khấu và kỹ thuật biểu diễn trước khi Tóc Tiên bước lên sân khấu quốc tế tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14/11/2026.

Ngày 3/10, Tóc Tiên sẽ biểu diễn 5 bài hát để khán giả lựa chọn 1 bài duy nhất để mang đến chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 vào tháng 11

Chính vì đang bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng cho chuỗi hoạt động phía trước, hình ảnh Tóc Tiên xuất hiện với vết bầm lớn trên cánh tay càng khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm. Nhiều người hâm mộ cũng chờ đợi những cập nhật tiếp theo từ nữ ca sĩ về quá trình chuẩn bị cho sân khấu quốc tế sắp tới.

Ảnh: FBNV