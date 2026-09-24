Mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và Quang Lê sau 13 năm giờ ra sao?

Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ khi chính thức công bố nam ca sĩ Quang Lê là khách mời đặc biệt tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Đây được xem là màn tái hợp hiếm hoi của hai thầy trò trên một sân khấu âm nhạc lớn kể từ khi giọng ca sinh năm 2003 rời công ty quản lý để phát triển sự nghiệp riêng.

Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ khi chính thức công bố nam ca sĩ Quang Lê là khách mời đặc biệt tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca dự kiến sẽ chính thức diễn ra vào ngày 03/10/2026 tại Sân Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hàng loạt dấu ấn rực rỡ từ các dự án cộng đồng hoàn toàn miễn phí như Showcase và School Tour Vũ Trụ Cò Bay, đây chính là concert cá nhân có bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ trẻ. Chương trình được thiết kế quy mô với năm hạng vé riêng biệt bao gồm Dân Làng, Dân Ca, Dân Vũ, Dân Chơi và Dân Chill, có mức giá dao động linh hoạt từ 700.000 đồng đến 3.500.000 đồng.



Sau khi bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên, nữ ca sĩ được Quang Lê nhận làm con nuôi, dìu dắt và định hướng con đường nghệ thuật

Nhìn lại chặng đường 13 năm qua, mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và Quang Lê luôn là một trong những đề tài nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc từ dư luận. Sau khi bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên, nữ ca sĩ được Quang Lê nhận làm con nuôi, dìu dắt và định hướng con đường nghệ thuật. Ở thời điểm đó, dưới sự nâng đỡ của Quang Lê, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những cái tên "đắt show" bậc nhất. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ khắp trong nước lẫn các chuyến lưu diễn hải ngoại dài ngày. Suốt giai đoạn này, cô hoàn toàn tập trung vào dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương, gắn liền với hình ảnh chiếc áo bà ba mộc mạc và chất giọng ngọt ngào sâu lắng.

Ở thời điểm đó, dưới sự nâng đỡ của Quang Lê, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những cái tên "đắt show" bậc nhất

Hành trình gắn bó này kéo dài suốt 6 năm trong công ty giải trí do Quang Lê điều hành. Cho đến cuối năm 2019, khi hợp đồng chính thức hết hạn, Phương Mỹ Chi chính thức nói lời chia tay công ty để tự lập phát triển con đường riêng. Nữ ca sĩ thành lập PMC Entertainment để quản lý hoạt động cá nhân, sau đó bắt tay hợp tác và đầu quân về VMAs (bắt tay cùng đội ngũ sản xuất DTAP).

Đến cuối năm 2019, khi hợp đồng chính thức hết hạn, Phương Mỹ Chi chính thức nói lời chia tay công ty của Quang Lê để tự lập phát triển con đường riêng

Bước ngoặt này mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 2003. Phương Mỹ Chi dũng cảm cởi bỏ chiếc áo quen thuộc để làm mới tư duy âm nhạc: chuyển dịch sang phong cách Pop trẻ trung, hiện đại nhưng khéo léo kết hợp các chất liệu văn hóa dân gian và văn học Việt Nam. Đây được đánh giá là sự thay đổi tích cực, đáng ghi nhận và vô cùng hợp thời. Việc bắt kịp xu hướng âm nhạc của giới trẻ không những không làm mất đi màu sắc riêng của Phương Mỹ Chi, mà ngược lại còn giúp cô phát huy tối đa thế mạnh nội lực trong giọng hát dân ca vốn có.

Phương Mỹ Chi dũng cảm cởi bỏ chiếc áo quen thuộc để làm mới tư duy âm nhạc: chuyển dịch sang phong cách Pop trẻ trung, hiện đại nhưng khéo léo kết hợp các chất liệu văn hóa dân gian và văn học Việt Nam

Thành công rực rỡ từ dự án live concert Vũ trụ cò bay trước đó là minh chứng rõ nét nhất cho tham vọng kiến tạo một không gian nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam của nữ ca sĩ. Với Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy hướng đi nhất quán mà mình theo đuổi trong những năm gần đây: đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng cách thể hiện hiện đại và phá cách.

Với Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy hướng đi nhất quán mà mình theo đuổi trong những năm gần đây: đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng cách thể hiện hiện đại và phá cách

Nếu các sản phẩm âm nhạc đã phát hành giúp khán giả khám phá từng câu chuyện, hình ảnh và chất liệu mà nữ ca sĩ tâm huyết xây dựng, thì nhạc hội lần này được kỳ vọng sẽ là nơi những yếu tố ấy được kết nối thành một tổng thể trực tiếp, bùng nổ trên sân khấu quy mô lớn. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Phương Mỹ Chi nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận sau chuỗi thành tích liên tiếp ấn tượng của các sản phẩm âm nhạc gần đây như Thiên Đường Với Người Thương. Điều này khiến Dân Chơi Dân Ca trở thành một trong những chương trình đáng chú ý nhất trong chặng đường hiện tại của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Phương Mỹ Chi nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận sau chuỗi thành tích liên tiếp ấn tượng của các sản phẩm âm nhạc gần đây như Thiên Đường Với Người Thương

Với riêng Phương Mỹ Chi, ý nghĩa của đêm nhạc không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay danh sách khách mời tham dự. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật bền bỉ, đây còn là hành trình trưởng thành từ một cô bé dân ca đến một nghệ sĩ trẻ chủ động xây dựng thế giới âm nhạc của riêng mình. Theo thời gian, Phương Mỹ Chi và Quang Lê không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm hay dự án âm nhạc. Chính vì vậy, việc nam ca sĩ góp mặt trong Dân Chơi Dân Ca tạo nên một điểm nhấn đặc biệt thu hút, khi chương trình cũng đánh dấu bước tiến quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi.

Màn hòa giọng sắp tới tại Dân Chơi Dân Ca không chỉ là một sự kết hợp âm nhạc giữa hai giọng ca tên tuổi, mà còn là sự chứng kiến đầy tự hào của người thầy, người cha cho bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của học trò

Màn tái hợp này vì thế không chỉ dừng lại ở khía cạnh một tiết mục trình diễn của khách mời đơn thuần. Sự xuất hiện của Quang Lê còn gợi nhắc sâu sắc về giai đoạn đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, trước khi nữ ca sĩ tự mình xây dựng được vị trí chắc chắn và màu sắc âm nhạc riêng biệt trên thị trường Vpop. Màn hòa giọng sắp tới tại Dân Chơi Dân Ca không chỉ là một sự kết hợp âm nhạc giữa hai giọng ca tên tuổi, mà còn là sự chứng kiến đầy tự hào của người thầy, người cha cho bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của học trò.

Ảnh: FBNV



