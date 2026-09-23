Mỹ nữ thế hệ mới nhìn visual là biết học giỏi, đi hát tất bật vẫn đậu trường đại học hàng đầu nước Mỹ

Vừa sở hữu nhan sắc vừa đỗ đại học top đầu Mỹ, nữ tân binh chuẩn "con nhà người ta".

Mới đây, một bài viết đã gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc khi hé lộ thông tin về học vấn vượt trội của Elena, thành viên nhóm nhạc nữ tân binh TUIDE. Cô nàng sinh năm 2008, mang hai dòng máu Hàn - Mỹ, không chỉ sở hữu diện mạo cuốn hút mà còn nắm trong tay thành tích học tập thuộc hàng "con nhà người ta", khiến công chúng phải trầm trồ.

Elena sinh năm 2008, mang hai dòng máu Hàn - Mỹ, không chỉ sở hữu diện mạo cuốn hút mà còn nắm trong tay thành tích học tập thuộc hàng "con nhà người ta", khiến công chúng phải trầm trồ

Elena sinh năm 2008, mang hai dòng máu Hàn - Mỹ, không chỉ sở hữu diện mạo cuốn hút mà còn nắm trong tay thành tích học tập thuộc hàng "con nhà người ta", khiến công chúng phải trầm trồ

Trước khi gia nhập ABD và chính thức debut cùng TUIDE, Elena từng có thời gian thực tập tại SM Entertainment, tham gia luyện tập cùng các thành viên Hearts2Hearts, sau đó chuyển sang PLEDIS Entertainment vào năm 2024. Với nền tảng đào tạo bài bản cùng khả năng thanh nhạc ấn tượng, cô đảm nhận vị trí hát chính trong nhóm.

Trước khi gia nhập ABD và chính thức debut cùng TUIDE, Elena từng có thời gian thực tập tại SM Entertainment, tham gia luyện tập cùng các thành viên Hearts2Hearts, sau đó chuyển sang PLEDIS Entertainment vào năm 2024

Cụ thể, trong một buổi giao lưu gần đây, khi nhận được câu hỏi từ người hâm mộ về việc cô có nghỉ học tại Đại học New York (NYU) để chuẩn bị cho màn ra mắt hay không, Elena đã trực tiếp làm rõ thắc mắc này. Nữ idol cho biết mình đã hoàn thành thủ tục nhập học vào ngành Truyền thông & Văn hóa Đại chúng (Media Culture and Communication) tại Đại học New York. Tuy nhiên, để tập trung toàn bộ năng lượng cho các hoạt động quảng bá cùng TUIDE, cô hiện đang tạm thời bảo lưu kết quả học tập.

Nữ idol cho biết mình đã hoàn thành thủ tục nhập học vào ngành Truyền thông & Văn hóa Đại chúng (Media Culture and Communication) tại Đại học New York nhưng hiện đang tạm thời bảo lưu kết quả học tập

Đại học New York vốn là một trong những viện nghiên cứu và giáo dục tư thục hàng đầu thế giới với tỉ lệ chọi khắt khe, đặc biệt là ở nhóm ngành truyền thông. Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ cảm thấy ngỡ ngàng nhưng không quá bất ngờ bởi Elena vốn sở hữu phong thái rất điềm đạm, thông minh. Hàng loạt bình luận tán thưởng xuất hiện bên dưới bài đăng như khen ngợi cô nàng thật sự ngầu, hoặc khẳng định ngay từ đầu đã nhận ra dáng dấp của một người học giỏi.

Hàng loạt bình luận tán thưởng xuất hiện bên dưới bài đăng như khen ngợi cô nàng thật sự ngầu, hoặc khẳng định ngay từ đầu đã nhận ra dáng dấp của một người học giỏi

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, K-netizen cũng dành nhiều lời động viên cho con đường nghệ thuật lẫn học vấn của nữ tân binh. Nhiều bình luận bày tỏ hy vọng Elena có thể cân bằng giữa lịch trình bận rộn của nhóm và việc học để hoàn thành chương trình đại học trong tương lai, đồng thời khen ngợi tư duy chủ động và sự chăm chỉ của thế hệ idol trẻ hiện nay.

Không chỉ gây chú ý nhờ profile học vấn cá nhân, Elena cùng các thành viên trong TUIDE còn đang khẳng định sức mạnh thực chiến của một "tân binh khủng long" thực thụ. Ra mắt chính thức vào ngày 24/8, TUIDE là nhóm nhạc nữ đầu tiên được giới thiệu bởi ABD, một label mới trực thuộc tập đoàn HYBE. Đội hình 7 thành viên bao gồm Seohee, Seoyeon, Elena, Jia, Saki, Seah và Yi Hani có độ tuổi từ 2006 đến 2011, quy tụ các nhân tố đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Nhật Bản, mang đến một màu sắc âm nhạc đa quốc gia tươi mới, năng động.

Không chỉ gây chú ý nhờ profile học vấn cá nhân, Elena cùng các thành viên trong TUIDE còn đang khẳng định sức mạnh thực chiến của một "tân binh khủng long" thực thụ

Ngay từ sản phẩm chào sân là EP TUNE & PLAY cùng ca khúc chủ đề SUN KISS ra mắt ngày 24/8, TUIDE đã gặt hái những cột mốc thương mại rất đáng nể. Trong tuần đầu phát hành, album đầu tay của nhóm đã tẩu tán được 110.000 bản. Thành tích này giúp TUIDE chính thức điền tên mình vào Top 10 album ra mắt của các nhóm nhạc nữ có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử Kpop.

MV SUN KISS đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng MV phổ biến theo ngày tại Hàn Quốc và ghi danh trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trên các nền tảng nhạc số, sức hút của nhóm cũng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Cả 5 ca khúc trong album, bao gồm SUN KISS và bài hát b-side nổi bật Grls, đồng loạt lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Melon, Top 100 Korea theo ngày trên Apple Music cũng như bảng xếp hạng xu hướng của YouTube Hàn Quốc. Riêng MV SUN KISS đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng MV phổ biến theo ngày tại Hàn Quốc và ghi danh trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với sự khởi đầu thuận lợi cả về mặt danh tiếng cá nhân lẫn thành tích nhóm, Elena nói riêng và TUIDE nói chung được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ âm nhạc Kpop thế hệ mới

Sự dung hòa giữa nền tảng học vấn vững chắc, nhan sắc lai cuốn hút của Elena cùng đà phát triển ấn tượng của TUIDE đang tạo nên bức tranh đầy hứa hẹn cho nhóm nhạc nữ mới nhà HYBE. Với sự khởi đầu thuận lợi cả về mặt danh tiếng cá nhân lẫn thành tích nhóm, Elena nói riêng và TUIDE nói chung được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ âm nhạc Kpop thế hệ mới.

Ảnh: X