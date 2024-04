3 đời nhóm nữ HYBE gây tranh cãi hát live: LE SSERAFIM encore thảm hoạ, ''em gái NewJeans'' cũng không thoát kiếp nạn!

Chiều 2/4, ILLIT - "gái út" nhà HYBE đã chiến thắng cúp âm nhạc đầu tiên cho ca khúc debut Magnetic. Trên sóng The Show, ILLIT hát encore ăn mừng thành tích mới. Gần đây, các idol thế hệ mới bị dân tình "soi" kỹ năng hát live khá khắt khe. Nhất là sau encore thảm hoạ của LE SSERAFIM, nhiều nhóm nhạc cũng bị đưa vào "tầm ngắm". Em út nhà HYBE không ngoại lệ, encore đầu tiên của ILLIT càng khiến dân tình chú ý.

Encore đầu tiên của ILLIT với Magnetic

Dù "mát tay" trong việc làm nhạc và xây dựng concept, nhưng cả 3 đời nhóm nữ nhà HYBE đều gặp vấn đề chung về kỹ năng hát live. Từ LE SSERAFIM, NewJeans cho đến hiện tại là ILLIT đều khiến dân tình phản ứng trái chiều khi các cô gái phô diễn giọng hát. Nếu LE SSERAFIM bị "la ó" nhiều nhất vì giọng hát không cải thiện, encore thảm hoạ thì NewJeans bị chỉ trích vì hát nhép tại lễ trao giải. ILLIT cũng gặp vấn đề tương tự.

LE SSERAFIM bị gọi là "thảm hoạ encore"

NewJeans cũng mang về ý kiến trái chiều vì kỹ năng hát live

Lần đầu tiên hát encore, ILLIT đã khiến dân tình phải "khẩu chiến". Người cho rằng nhóm làm khá tốt với một ca khúc không nhiều cao trào như Magnetic, nhưng có người đã chỉ ra "lỗ hổng vocal" rõ rệt của ILLIT sau 1 lần hát live. 3 thành viên Hàn là Minju, Yunah và Wonhee hát khá tốt, tròn vành rõ chữ, đúng cao độ những line được phân bổ.

ILLIT giành cúp âm nhạc đầu tiên, hát encore Magnetic

Nhóm vui vẻ trong phần encore tri ân fan

Wonhee là thành viên training ngắn nhất, kỹ năng live ở mức tạm ổn

Dù chỉ đảm nhận một vài line đơn giản, nhưng phần thể hiện của Moka không thuyết phục được nhiều người

2 thành viên người Nhật mới đáng bàn cãi. Trong đó, Moka - nhân tố hút fan nhất hiện tại nhờ fancam viral bị nhiều đánh giá tiêu cực nhất. Dù chỉ đảm nhận một vài line đơn giản, nhưng phần thể hiện của Moka không thuyết phục được nhiều người. Nữ tân binh bị nhận xét giọng run đến mức không thể hát.

Moka còn bị so sánh với đàn chị Sakura (LE SSERAFIM). Dân tình nhận định điểm yếu của các idol Nhật chính là vocal, minh chứng điển hình đến từ Nhật line của hai nhóm HYBE - LE SSERAFIM và ILLIT.

Encore của Moka bị đánh giá thấp

Nữ tân binh còn bị so sánh với kỹ năng live của Sakura (LE SSERAFIM)

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng chỉ ra lý do Moka mất phong độ khi hát encore là do trước đó cô nàng vừa khóc khi nhận cúp. Cảm xúc chưa ổn định dẫn đến một vài chỗ lạc giọng. ILLIT được tuyển chọn từ show sống còn R U Next, tài năng của các thành viên đã được "thẩm định" qua cả quá trình. Do đó, fan ILLIT cho rằng sẽ thiếu công bằng khi nhóm bị chê hát live dở chỉ qua sân khấu encore đầu tiên.

Encore của ILLIT đang tạo nên cuộc tranh luận rôm rả trên MXH

Encore của ILLIT đang tạo nên cuộc tranh luận rôm rả trên MXH. Dân tình cho rằng HYBE nên chú trọng hơn vào việc training bộ kỹ năng cho idol. Tập đoàn mới nổi đang phát huy tốt thế mạnh về tạo xu hướng âm nhạc, vũ đạo và concept. Việc "gà nhà" HYBE liên tiếp bị chê kỹ năng trình diễn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng tập đoàn và cả sự nghiệp đường dài của nghệ sĩ.

Phản ứng netizen:

- Cả nhóm đều không thể hát ngoại trừ 1 người. Trong số các công ty lớn thì HYBE train vocal là tệ nhất rồi.

- Moka cũng giống Sakura, giọng run nên không thể hát. Wonhee thì mới training ít nên nghe cũng không ổn, nhưng nếu cố gắng luyện tập thì sẽ cải thiện thôi.

- Nhóm đã ra mắt được một tuần rồi. HYBE có vẻ không chú trọng lắm đến vocal, và nếu đó là mục tiêu của công ty thì cũng không sao, miễn là nhạc dễ nghe và bài hát hay.

- Moka Iroha... gái Nhật hát tệ quá. Minju hát tốt. Yunah cũng được. Wonhee có vẻ hơi lạc điệu. Moka là pick của tôi cho nên là... cố gắng luyện tập nhé.

- Minju có màu giọng đẹp và rất thu hút, cô bé làm rất tốt. Moka thì hát như dê kêu, kiểu Sakura ấy. Hay đây là đặc trưng của idol Nhật hả?

- LE SSERAFIM cũng thế, sao kĩ năng gà nhà HYBE kém vậy?

- HYBE nên nghiêm túc tập hát cho idol.