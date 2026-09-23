Thu nhập của mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Nhìn khối tài sản đáng nể ở tuổi 30, không ít khán giả tò mò về nguồn thu của ca sĩ được truyền thông Trung Quốc ca ngợi.

Từ một hot girl nổi tiếng tại Hà thành, Chi Pu từng bước mở rộng hoạt động sang diễn xuất, ca hát, truyền hình, quảng cáo và kinh doanh. Sau hơn 15 năm hoạt động, nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp đa dạng cùng độ nhận diện không chỉ tại Việt Nam mà còn ở thị trường Trung Quốc. Chi Pu bắt đầu được công chúng biết đến vào năm 2009, khi lọt Top 20 Miss Teen 2009. Sở hữu gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đình đám của Hà Nội, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí dành cho tuổi teen và các chiến dịch quảng cáo.

Tháng 10/2017, Chi Pu chính thức tuyên bố chuyển hướng sang ca hát

Sau dấu ấn ban đầu, Chi Pu chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, Chi Pu còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, gây chú ý nhất là quyết định trở thành ca sĩ. Tháng 10/2017, Chi Pu chính thức tuyên bố chuyển hướng sang ca hát. Nữ nghệ sĩ liên tiếp phát hành các sản phẩm như Từ Hôm Nay, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi và Talk To Me. Thời điểm mới lấn sân âm nhạc, Chi Pu vấp phải nhiều tranh luận, đặc biệt xoay quanh khả năng hát live. Dù vậy, cô vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với định hướng đầu tư mạnh vào hình ảnh, concept, vũ đạo và phần trình diễn.

Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu

Giai đoạn 2018-2019, Chi Pu tiếp tục tạo dấu ấn với Đoá Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em và đặc biệt là Anh Ơi Ở Lại. Ca khúc từng vươn lên Top 1 Trending YouTube và nhận nhiều phản hồi tích cực. Kể góc nhìn mới về Tấm Cám và khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, Anh Ơi Ở Lại đến nay được khán giả công nhận như một "văn mẫu" về cách nghệ sĩ trẻ tôn vinh văn hóa Việt. Sáng tác của Đạt G cũng được nhận xét là hợp giọng Chi Pu, giúp cô chinh phục được một bộ phận khán giả sau thời gian gây tranh cãi hát live.

Chi Pu thay đổi định kiến khi trình diễn thuyết phục tại Đạp Gió 2023 (bản Trung)

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chi Pu đến vào năm 2023, khi cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình Đạp Gió 2023 (Ride The Wind), do Đài Truyền hình Hồ Nam và Mango TV sản xuất. Trong chương trình, Chi Pu liên tục tạo chú ý qua những tiết mục được đầu tư về sân khấu và trình diễn. Cô thực hiện nhiều phần thi đáng nhớ như màn đu dây Aerial Silk, vũ đạo nhào lộn và các tiết mục Đóa hoa hồng, See Tình, Shut Up and Dance. Tại đêm Chung kết, Chi Pu giành vị trí thứ 6 chung cuộc và có cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án quốc tế của chương trình.

Chi Pu diễn chương trình năm mới 2024 ở Trung Quốc cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sau Đạp Gió 2023, độ nhận diện của Chi Pu tại Trung Quốc tăng mạnh. Nữ nghệ sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ Việt Nam được quan tâm nhiều trên mạng xã hội Weibo, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế như A Delicious Guess, Delicious Romance, các Gala Tết, đêm hội âm nhạc quy mô lớn.

Nhan sắc được truyền thông Trung Quốc gọi với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam":

Chi Pu hình thành cộng đồng fan đông đảo tại Trung Quốc, được truyền thông quốc tế săn đón. Báo chí Trung Quốc như Sina, Sohu, Elle China sử dụng những danh xưng như "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "Mỹ nhân số 1 Việt Nam" khi viết về Chi Pu. Sự phát triển tại thị trường Trung Quốc cũng kéo theo nhiều thông tin về mức cát-xê của Chi Pu. Tại Trung Quốc, từng xuất hiện thông tin cho rằng Chi Pu có thể nhận mức cát-xê khoảng 2-3 tỷ đồng cho một hợp đồng hoặc chương trình lớn.

Chi Pu đắt show nhãn hàng, cát xê thuộc top đầu Việt Nam

Kỹ năng trình diễn của Chi Pu ngày 1 thăng hạng

Khối tài sản của Chi Pu cũng nhiều lần trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm. Đáng chú ý là căn penthouse được ví như "villa trên không" tại TP.HCM. Căn hộ có thiết kế sang trọng, hồ bơi riêng và tầm nhìn bao quát thành phố. Giá trị của bất động sản này từng được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức định giá được đưa ra trên báo chí, không phải con số được Chi Pu xác nhận. Bên cạnh bất động sản, Chi Pu cũng sở hữu nhiều ô tô phục vụ công việc. Cô từng mua chiếc xe đầu tiên khi mới 22 tuổi, sau đó tiếp tục sử dụng và nâng cấp các dòng xe có giá trị cao, trong đó có BMW và xe Limousine với nội thất được đầu tư để phục vụ việc di chuyển.

Chi Pu sở hữu bất động sản đắt giá

Cuộc sống nhiều trải nghiệm sang-xịn-mịn

Chi Pu cũng là gương mặt hàng đầu làng thời trang Việt, với bộ sưu tập đồ hiệu đáng nể. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với trang phục, túi xách và phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Dior, Gucci, Hermès... Việc liên tục hợp tác với các nhãn hàng thời trang cũng góp phần củng cố hình ảnh Chi Pu trong nhóm nghệ sĩ có sức hút thương mại.

Chi Pu hợp tác với nhiều nhãn hàng xa xỉ

Chi Pu diện đồ hiệu từ đầu đến chân

Nguồn thu của Chi Pu hiện đến từ nhiều nguồn đa dạng. Thù lao biểu diễn và tham gia các chương trình truyền hình là một trong những nguồn thu quan trọng, bao gồm các đêm nhạc, đại nhạc hội, sự kiện thương mại tại Việt Nam và Trung Quốc. Diễn xuất cũng là lĩnh vực gắn với Chi Pu từ những năm đầu sự nghiệp. Bên cạnh cát-xê đóng phim truyền hình và điện ảnh, hoạt động phim ảnh còn có thể mang lại những khoản thu liên quan đến quảng bá, hợp tác thương hiệu và các dự án truyền thông đi kèm.

Quảng cáo và đại sứ thương hiệu là một nguồn thu khác của nữ nghệ sĩ. Với độ nhận diện lớn, Chi Pu từng hợp tác với nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực như mỹ phẩm, thời trang, đồ uống, công nghệ và thương mại điện tử. Việc hoạt động đồng thời tại Việt Nam và Trung Quốc giúp phạm vi hợp tác thương mại của cô được mở rộng.

Chi Pu hiện làm CEO 1 công ty quản lý nghệ sĩ, bao gồm cả chính mình

Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, Chi Pu còn tham gia xây dựng doanh nghiệp riêng. Cô là Co-Founder của C-Global Entertainment, công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý, đào tạo nghệ sĩ và sản xuất các dự án truyền thông. Chi Pu đảm nhận vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược. Công ty được giới thiệu là đơn vị quản lý và phát triển nghệ sĩ như Chi Pu, Naomi, Rayeon, Henrii... cùng các hoạt động sản xuất dự án truyền thông.

Nguồn thu của Chi Pu đến từ nhiều lĩnh vực

Như vậy, sau hơn 15 năm hoạt động, Chi Pu đã xây dựng nguồn thu từ nhiều lĩnh vực: biểu diễn, truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, đại sứ thương hiệu và hoạt động kinh doanh. Bước tiến tại Trung Quốc từ Đạp Gió 2023 tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động của nữ nghệ sĩ, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội thương mại.