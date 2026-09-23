Mời Sơn Tùng kết show liệu có phí tiền?

Hơn 10 năm rồi, Sơn Tùng M-TP vẫn là tâm điểm của tranh lụận.

Sơn Tùng làm gì cũng gây tranh luận

Mới đây, Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm khi biểu diễn tại Húc Fest, diễn ra ngày 19/9 tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, Hà Nội. Sơn Tùng đảm nhận vị trí headliner, bước ra sân khấu ngay sau phần biểu diễn của nữ ca sĩ Kpop CL. Nam ca sĩ mở màn set diễn bằng Hãy Trao Cho Anh, sau đó lần lượt thể hiện Muộn Rồi Mà Sao Còn và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Đáng chú ý, Sơn Tùng lần đầu mang Come My Way lên sân khấu kể từ khi ca khúc phát hành vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, ở tiết mục này, anh chỉ sử dụng phần nhạc nền của bài hát thay vì trực tiếp thể hiện giọng hát.

Sơn Tùng mở màn Húc Fest 2026 với Hãy Trao Cho Anh

Sơn Tùng biểu diễn Muộn Rồi Mà Sao Còn

Sơn Tùng lần đầu bật nhạc Come My Way trên sân khấu

Ngay trên sân khấu, nam ca sĩ “nhá hàng” sản phẩm âm nhạc mới khi tiết lộ tên ca khúc sắp ra mắt bắt đầu bằng chữ “S”. Bên cạnh đó, lời rủ rê khán giả Hà Nội đi uống cà phê trứng tại khu vực Bốt Hàng Đậu cũng lập tức gây sốt mạng xã hội.

Nhưng cũng chính từ sân khấu này, tranh luận về cách trình diễn của Sơn Tùng tiếp tục bùng lên. Một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ đang phụ thuộc khá nhiều vào nhạc nền có sẵn, thay vì hát hoàn chỉnh các ca khúc. Trên Threads, nhiều bình luận thẳng thắn đặt vấn đề về việc Sơn Tùng thường xuyên hát chêm một số câu trong bài, trong khi phần còn lại được hỗ trợ bởi bản thu âm, phụ thuộc backtrack. Tranh luận cũng xoay quanh việc Sơn Tùng sử dụng khá nhiều những câu hô quen thuộc như “tay đâu tay đâu” để khuấy động đám đông. Một bộ phận người xem cho rằng thời lượng dành cho tương tác, hú hét và tạo không khí lấn át phần trình diễn chuyên môn.

Sơn Tùng trên sân khấu Húc Fest

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bảo vệ Sơn Tùng, cho rằng đặt một màn trình diễn festival lên bàn cân với một sân khấu thuần túy về vocal là chưa hoàn toàn phù hợp. Với một đại nhạc hội ngoài trời, khả năng làm chủ sân khấu, tương tác và giữ nhiệt cho hàng chục nghìn khán giả cũng là một phần quan trọng của tiết mục.

Sơn Tùng từ lâu đã là một trong những nghệ sĩ có khả năng tạo hiệu ứng đám đông mạnh nhất Vpop. Việc anh được xếp ở vị trí cuối chương trình cũng cho thấy vai trò của một headliner: không chỉ hát, mà còn phải đưa năng lượng của sự kiện lên mức cao nhất trước khi khép lại.

Tranh luận trái chiều về Sơn Tùng

Tuy nhiên, chính sự chênh lệch giữa kỳ vọng dành cho một ngôi sao hàng đầu và trải nghiệm thực tế tại sân khấu lại khiến những tranh luận ngày càng lớn. Thậm chí, một số bình luận còn đặt câu hỏi liệu việc bỏ ra mức cát-xê tiền tỷ để mời Sơn Tùng làm headliner có thực sự tương xứng với hiệu ứng nhận lại chỉ là tranh cãi hay không.

Kỹ năng trình diễn của Sơn Tùng bị đưa ra “mổ xẻ”

Kỹ năng trình diễn của Sơn Tùng bị đưa ra “mổ xẻ”. Nhìn lại Sky Tour năm 2019, Sơn Tùng từng thực hiện chuỗi concert tại ba miền với mức độ đầu tư lớn. Tuy nhiên, setlist khi đó chỉ xoay quanh khoảng 8-9 ca khúc. Trong bối cảnh thị trường concert hiện tại đã thay đổi mạnh, những nghệ sĩ trẻ như GREY D, RHYDER hay Phùng Khánh Linh đều đã thực hiện concert cá nhân kéo dài khoảng 2-3 tiếng với hàng chục ca khúc, concept sân khấu hoành tráng, thể hiện rõ cái tôi nghệ sĩ khiến tiêu chuẩn mà khán giả đặt ra cho một concert của nghệ sĩ hàng đầu cũng ngày càng cao hơn.

Video so sánh giữa Sơn Tùng tại Sky Tour 2019 với GD trong concert One of a Kind 2013 liên tục viral trên MXH

Thêm 1 điểm cố hữu khiến người ta cảm thấy sân khấu của Sơn Tùng… chán là cảm giác “giống một người khác”. Đến nay, khoảnh khắc Sơn Tùng “lừa” dancer, bỏ chạy khỏi sân khấu Sky Tour năm 2019 bị cho là sao chép GD trong concert One of a Kind 2013 vẫn bị lan truyền như bằng chứng thép cho việc “tham khảo ý tưởng”.

Không thể đong đếm những lần Sơn Tùng bị đặt lên bàn cân so sánh với ông hoàng Kpop

Không thể đong đếm những lần Sơn Tùng bị đặt lên bàn cân so sánh với ông hoàng Kpop, từ trang phục, những lần đụng hàng phong cách đến cử chỉ, thần thái trình diễn. Không khó nhận thấy, đề tài này bị thổi bùng lên sau 2 lần G-Dragon sang Việt Nam biểu diễn trong năm 2025, và sắp tới là concert BIGBANG ở Mỹ Đình vào tháng 10. Các sân khấu của G-Dragon thậm chí gây tranh luận vì "giống Sơn Tùng hơn cả Sơn Tùng". Từ đây, cụm từ “GD chiết cành” viral MXH và trở thành một từ mới có nghĩa mỉa mai giọng ca Hãy Trao Cho Anh.

Các chi tiết trang phục đi diễn mới nhất của Sơn Tùng lại bị "soi"

Phong cách trình diễn của G-Dragon trong các concert gần đây cùng BIGBANG

Trong sân khấu Húc Fest mới nhất, chi tiết Sơn Tùng mang áo lông, đeo túi xách, micro được trang trí thêm tay cầm cầu kỳ tiếp tục bị đặt cạnh G-Dragon. Người hâm mộ G-Dragon và BIGBANG tại Việt Nam vốn có cái nhìn khắt khe với Sơn Tùng. Đáng nói, fandom này có số lượng khá đông đảo và trung thành. Một phần tranh luận trái chiều liên quan đến Sơn Tùng, xuất phát từ VIP và FAM Việt.

Mời Sơn Tùng kết show có phí tiền?

Nếu chỉ nhìn vào một màn trình diễn cụ thể, câu hỏi về việc “đáng tiền” hay không rất khó có một đáp án tuyệt đối. Bởi giá trị của Sơn Tùng đối với một đại nhạc hội không chỉ nằm ở số lượng ca khúc hát trên sân khấu.

Với một ngôi sao hạng S như Sơn Tùng, việc có tên trong line-up đã là một bảo chứng truyền thông. Tại Húc Fest, hàng nghìn khán giả xếp hàng từ sáng sớm và một lượng lớn SKY có mặt để chờ màn trình diễn của nam ca sĩ đã là một lý do khiến nhiều nhà làm show ao ước. Sơn Tùng cũng là nghệ sĩ khá kén show nhãn hàng. Đến nay, đã gần 7 năm nam ca sĩ chưa thực hiện thêm liveshow/concert cá nhân quy mô mới. Vì vậy, với người hâm mộ, những đại nhạc hội như Húc Fest trở thành một trong số ít cơ hội để gặp Sơn Tùng trên sân khấu.

Với người hâm mộ, những đại nhạc hội trở thành một trong số ít cơ hội để gặp Sơn Tùng trên sân khấu

Ở góc độ tổ chức sự kiện, đó chính là giá trị mà một headliner cần mang lại. Đầu tiên là bài toán giữ chân khán giả. Với những đại nhạc hội kéo dài nhiều giờ, việc bố trí một cái tên đủ sức hút ở cuối chương trình giúp hạn chế tình trạng khán giả ra về sớm. Khi Sơn Tùng xuất hiện ở vị trí cuối cùng, sức hút từ lượng người hâm mộ của anh cũng góp phần duy trì mật độ khán giả đến thời điểm chương trình kết thúc. Với nhãn hàng, lượng người ở lại càng đông, khả năng tiếp cận logo, sản phẩm và thông điệp của sự kiện càng lớn.

Sơn Tùng dẫn đầu về khả năng tạo thảo luận mạng xã hội

Thứ hai là hiệu ứng truyền thông. Tiết mục của Sơn Tùng gần như luôn có khả năng trở thành tâm điểm được bàn luận trước, trong và sau chương trình. Từ setlist, trang phục, những câu nói trên sân khấu cho tới các màn “thả hint”, tất cả đều có thể trở thành chất liệu để khán giả tạo nội dung. Ngay tại Húc Fest, câu chuyện về ca khúc mới bắt đầu bằng chữ “S” hay lời hẹn cà phê trứng Bốt Hàng Đậu đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là loại hiệu ứng mà một nghệ sĩ có độ nhận diện lớn có thể tạo ra cho sự kiện mà nhãn hàng nào cũng mong muốn.

Cuối cùng là sức mạnh fandom. Việc một lượng lớn SKY xuất hiện tại sự kiện tạo nên hiệu ứng đám đông đặc trưng, đồng thời giúp những hình ảnh tổng kết đại nhạc hội trở nên quy mô hơn. Với các thương hiệu, đây cũng là một phần giá trị truyền thông khó quy đổi đơn giản bằng thời lượng Sơn Tùng đứng trên sân khấu. Bởi vậy, nếu nhìn từ góc độ tổ chức sự kiện, Sơn Tùng vẫn có nhiều lý do để được ưu tiên ở vị trí headliner. Nhưng nếu nhìn từ góc độ trải nghiệm âm nhạc, những tranh luận hiện tại cho thấy tiêu chuẩn của khán giả cũng đang thay đổi.

Sơn Tùng có nhiều lý do để được ưu tiên ở vị trí headliner

Nếu muốn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, bài toán của Sơn Tùng là có thêm một dự án đủ tầm để định hình lại hình ảnh nghệ sĩ ở giai đoạn hiện tại. Áp lực này càng lớn khi Sơn Tùng đã ở vị trí hàng đầu Vpop trong nhiều năm. Mỗi lần trở lại, công chúng không chỉ chờ một bài hát bắt tai mà còn kỳ vọng vào một bước tiến mới về âm nhạc, hình ảnh và quy mô dự án.

Tiêu chuẩn dành cho sân khấu live cũng đã thay đổi. Khi nhiều nghệ sĩ trẻ bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào concert cá nhân đề cao bản sắc nghệ sĩ, concept hoành tráng, diễn live 2-3 tiếng, xây dựng setlist dài và tạo ra trải nghiệm kéo dài hàng giờ, việc một ngôi sao lớn như Sơn Tùng chỉ xuất hiện trong các đại nhạc hội với set diễn ngắn sẽ khó tránh khỏi những phép so sánh.

Sơn Tùng cần 1 concert mới vượt qua được cái bóng của Sky Tour 2019

Nếu Sơn Tùng muốn thay đổi cục diện, câu hỏi lớn nằm ở 1 cú nổ mới, một concert cá nhân được đầu tư toàn diện để vượt qua cái bóng của Sky Tour 2019. Khi đó, câu chuyện về Sơn Tùng sẽ không còn xoay quanh việc anh hát bao nhiêu câu, sử dụng bao nhiêu nhạc nền hay có bao nhiêu lần hô “tay đâu”. Thước đo quan trọng hơn sẽ là khả năng tạo ra một trải nghiệm âm nhạc đủ lớn để chứng minh vì sao anh vẫn được đặt ở vị trí headliner sau nhiều năm.