Thu nhập của nam ca sĩ Việt nổi tiếng nhất Trung Quốc

Là một trong số ít sao Việt nổi tiếng tại Trung Quốc, nam ca sĩ này sở hữu nguồn thu nhập khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Trong vài năm trở lại đây, Tăng Duy Tân là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Nam ca sĩ sinh năm 1995 được biết đến qua loạt ca khúc như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu, Cắt Đôi Nỗi Sầu hay Tái Sinh. Không chỉ thành công với những sản phẩm do chính mình thể hiện, Tăng Duy Tân còn đứng sau nhiều bản hit của các nghệ sĩ khác, qua đó tạo dựng vị trí riêng với vai trò ca sĩ lẫn nhạc sĩ.

Tăng Duy Tân là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc Việt trong những năm gần đây

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều sản phẩm của Tăng Duy Tân cũng nhận được sự yêu thích ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nhiều ca khúc còn tạo được độ phủ lớn tại Trung Quốc, đặc biệt trên Douyin và các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Ngây Thơ bản tiếng Trung, do anh kết hợp cùng Huang Ling, từng thu về hơn 10 tỷ view trên Douyin và góp mặt trên QQ Music. Sau đó, Dạ Vũ tiếp tục được khán giả Trung Quốc chú ý, có thời điểm đạt gần 2 tỷ view chỉ sau khoảng 1 tháng ra mắt trên Douyin.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều sản phẩm của Tăng Duy Tân cũng nhận được sự yêu thích ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở Trung Quốc

Không chỉ sống mạnh trên nền tảng video ngắn, nhạc của Tăng Duy Tân còn nhiều lần được chuyển ngữ, cover và đưa lên sân khấu. Cắt Đôi Nỗi Sầu là ví dụ rõ nhất. Ca khúc từng được nhiều ca sĩ Trung Quốc thể hiện bằng tiếng Hoa, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại thị trường này và tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trên các chương trình lớn. Cuối năm 2025, Cắt Đôi Nỗi Sầu bản tiếng Hoa được Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật trình diễn tại Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang. Trước đó, Trương Lương Dĩnh cũng từng hát ca khúc này cùng Đan Trường trong Sing! Asia.

Cắt Đôi Nỗi Sầu được các nghệ sĩ Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật trình diễn tại Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang

Thành công này không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên mà xuất phát từ tư duy làm nhạc rất riêng của Tăng Duy Tân. Nhìn vào loạt ca khúc từng gây chú ý của anh, có thể thấy nam ca sĩ có công thức âm nhạc với loạt ca khúc có giai điệu bắt tai, pha màu ngũ cung Á Đông với phần phối điện tử hiện đại. Cách làm này tạo cảm giác vừa quen vừa lạ, đủ dễ nghe để lan trên TikTok, Douyin và các nền tảng nhạc số.

Từ những thành công của các bản hit, Tăng Duy Tân là nam ca sĩ Việt nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc

Từ những bản hit được nghe nhiều trong nước đến các ca khúc được khán giả Trung Quốc cover, chuyển ngữ và đưa lên sân khấu, Tăng Duy Tân dần trở thành một trong số ít ca sĩ Việt có nhạc được thị trường tỷ dân đón nhận. Nếu Chi Pu là nữ nghệ sĩ Việt nổi tiếng nhất xứ Trung, thì đại diện nam nổi bật nhất hiện tại chính là Tăng Duy Tân.

Chính việc sở hữu nhiều bản hit tại cả Việt Nam lẫn thị trường quốc tế giúp tên tuổi Tăng Duy Tân ngày càng được chú ý, đồng thời thu nhập của nam ca sĩ cũng được đánh giá thuộc nhóm đáng kể trong làng nhạc Việt

Chính việc sở hữu nhiều bản hit tại cả Việt Nam lẫn thị trường quốc tế giúp tên tuổi Tăng Duy Tân ngày càng được chú ý, đồng thời thu nhập của nam ca sĩ cũng được đánh giá thuộc nhóm đáng kể trong làng nhạc Việt. Năm 2023, thông tin về mức cát-xê của Tăng Duy Tân từng gây chú ý khi một nguồn tin trong ngành cho biết nam ca sĩ phải hủy một số show Giáng sinh để tham gia concert tại sân vận động Mỹ Đình, với mức cát-xê được cho là khoảng 300-400 triệu đồng mỗi show. Thời điểm đó, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là mức thù lao khá cao đối với một ca sĩ trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp.

Tăng Duy Tân từng được cộng đồng mạng chú ý bởi những thông tin cho rằng anh có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi năm từ tiền bản quyền

Bên cạnh nguồn thu từ biểu diễn, Tăng Duy Tân còn có một khoản thu nhập đáng kể đến từ việc sáng tác và khai thác các ca khúc của mình. Nam ca sĩ được xem là một trong những hit maker đáng chú ý của Vpop khi đứng sau nhiều sản phẩm được yêu thích như Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy, Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương hay Tái Sinh của Tùng Dương. Việc những sáng tác này tiếp tục được phát hành, biểu diễn và khai thác trên các nền tảng âm nhạc giúp nam ca sĩ có thêm nguồn thu từ quyền tác giả tùy theo hình thức sử dụng và thỏa thuận khai thác.

Với danh mục sáng tác gồm nhiều ca khúc có độ phủ sóng lớn, Tăng Duy Tân từng được cộng đồng mạng chú ý bởi những thông tin cho rằng anh có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi năm từ tiền bản quyền. Việc cùng lúc sở hữu nguồn thu từ cát-xê biểu diễn, sáng tác và khai thác các bản hit ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế cho thấy Tăng Duy Tân đang có nhiều nguồn thu khác nhau trong hoạt động âm nhạc.

Loạt hit trong nước, sức lan tỏa tại Trung Quốc cùng danh mục sáng tác cho nhiều nghệ sĩ giúp Tăng Duy Tân không chỉ có thu nhập từ biểu diễn mà còn từ việc khai thác các tác phẩm âm nhạc

Có thể thấy, Tăng Duy Tân hiện là một trong những nghệ sĩ được khán giả Việt Nam yêu thích, đồng thời có nguồn thu đáng chú ý khi hoạt động ở cả hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. Loạt hit trong nước, sức lan tỏa tại Trung Quốc cùng danh mục sáng tác cho nhiều nghệ sĩ giúp anh không chỉ có thu nhập từ biểu diễn mà còn từ việc khai thác các tác phẩm âm nhạc. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Tăng Duy Tân duy trì sức hút và vị trí riêng trên thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV