BTS và CORTIS nhận đề cử thứ ba tại MTV VMAs 2026

BTS và nhóm nhạc tân binh CORTIS tiếp tục nhận thêm đề cử tại MTV Video Music Awards 2026, nâng tổng số đề cử của mỗi nhóm lên ba.

Nhóm nhạc Kpop BTS - Ảnh chụp từ album X của BTS.

BTS và nhóm nhạc tân binh CORTIS đã được đề cử tại hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất của MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. Hai đại diện này sẽ cạnh tranh với các nghệ sĩ Kpop khác gồm BLACKPINK và KATSEYE.

Đề cử mới nhất giúp BTS và CORTIS cùng nâng tổng số đề cử tại mùa giải năm nay lên ba. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ.

BTS tiếp tục nối dài thành tích tại VMAs

Trước hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất, BTS đã được đề cử Ca khúc của năm và Kpop xuất sắc nhất với Swim. Đây là ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ năm ARIRANG của nhóm.

Nhóm nhạc nam BTS - Ảnh: BigHit Music.

BTS từng bốn năm liên tiếp chiến thắng hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất, từ năm 2019 đến năm 2022. Thành tích này đưa nhóm trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử hạng mục.

Tại mùa giải năm nay, tám nghệ sĩ sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Nhóm nhạc xuất sắc nhất. Bên cạnh bốn đại diện Kpop là BTS, CORTIS, BLACKPINK và KATSEYE, danh sách còn có nhóm nhạc nữ Anh Flo.

Tân binh CORTIS sở hữu ba đề cử

Trước khi góp mặt ở hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất, CORTIS đã nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Kpop xuất sắc nhất. Như vậy, nhóm nhạc nam tân binh cũng đang sở hữu ba đề cử tại VMAs 2026.

Nhóm nhạc nam Kpop CORTIS - Ảnh: BigHit Music.

MTV Video Music Awards 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh lớn tại Mỹ. VMAs được xem là một trong bốn lễ trao giải âm nhạc lớn của nước này.