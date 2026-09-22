Dấu chấm hết của BLACKPINK?

Thời hoàng kim của nhóm nhạc nữ số 1 thế giới đã đi đến hồi kết?

Gần đây, BLACKPINK tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi những cuộc thảo luận về sự rạn nứt của fandom và sự sụt giảm số liệu đáng báo động của các sản phẩm cá nhân bùng lên. Vào cột mốc kỷ niệm 10 năm debut của nhóm, trái ngược với kỳ vọng của người hâm mộ về một đại tiệc âm nhạc hoành tráng hay những sản phẩm kỷ niệm quy mô tầm cỡ, những gì diễn ra lại mang đến sự thất vọng tràn trề. Sự kiện BLACKPINK 10TH ANNIVERSARY MEET & GREET tại Seoul bị đánh giá là quá hạn chế về quy mô. Ngay trong ngày kỷ niệm chính thức, thay vì một sân khấu hay dự án bài bản, bốn thành viên lại bất ngờ lên sóng livestream mà không hề báo trước. Buổi phát sóng được dàn dựng vô cùng sơ sài, Rosé còn tự mang hoa và bánh kem đến tặng ba thành viên còn lại. Sự thiếu chỉn chu và qua loa trong một cột mốc lịch sử 10 năm đã trở thành giọt nước tràn ly, châm ngòi cho đợt khủng hoảng niềm tin dữ dội.

Vào cột mốc kỷ niệm 10 năm debut của nhóm, trái ngược với kỳ vọng của người hâm mộ về một đại tiệc âm nhạc hoành tráng hay những sản phẩm kỷ niệm quy mô tầm cỡ, những gì diễn ra lại mang đến sự thất vọng tràn trề

Hàng loạt tài khoản fan có tiếng và các masternim lâu năm đồng loạt rời đi, những người hâm mộ còn lại bắt đầu nản lòng và chuyển sang ủng hộ cá nhân từng thành viên. Nội bộ fandom rơi vào tình trạng phân hóa nặng nề khi các fandom riêng liên tục công kích và thậm chí cô lập thành viên trong nhóm. Bộ phim tài liệu của Lisa ra mắt gần đây lại vô tình châm ngòi cho hàng loạt tranh cãi mới. Nhiều người bày tỏ sự nản lòng và hoài nghi về việc các thành viên dường như không còn mặn mà với các hoạt động chung sau khi cột mốc 10 năm trôi qua.

Nhiều người bày tỏ sự nản lòng và hoài nghi về việc các thành viên dường như không còn mặn mà với các hoạt động chung sau khi cột mốc 10 năm trôi qua

Nhiều người chỉ ra, thành tích nhạc số của các sản phẩm gần nhất của BLACKPINK đang cho thấy sự quay lưng rõ rệt của fan. Khác với giai đoạn đỉnh cao khi mỗi sản phẩm phát hành đều dễ dàng càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu, chuỗi sản phẩm solo gần đây của 4 thành viên lại ghi nhận sự sa sút đáng kinh ngạc về số liệu nhạc số cũng như thiếu đi tính bùng nổ trên diện rộng.

Nhiều người chỉ ra, thành tích nhạc số của các sản phẩm gần nhất của BLACKPINK đang cho thấy sự quay lưng rõ rệt của fan

Chuỗi sản phẩm solo gần đây của 4 thành viên lại ghi nhận sự sa sút đáng kinh ngạc về số liệu nhạc số cũng như thiếu đi tính bùng nổ trên diện rộng

Nhìn vào thành tích cụ thể, ca khúc New Trick của Rosé ghi nhận vị trí debut #133 trên Spotify Global với 1,376 triệu lượt stream và sau đó, bài hát nhanh chóng hụt hơi và rơi vào tình trạng đóng băng. Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, tình hình còn tụt dốc hơn khi New Trick chỉ chạm tới hạng #39 trên Bugs, #89 trên Genie và hoàn toàn "mất hút" khỏi hai nền tảng có lượng người dùng lớn nhất là MelOn và Flo. Dù MV gom về 11,6 triệu lượt xem sau 24 giờ và hiện đạt mốc 40 triệu lượt xem, những con số này vẫn đánh dấu sự sụt giảm phong độ rõ rệt so với chuỗi thành tích toàn cầu lẫy lừng trước đó của cô.

Nhìn vào thành tích cụ thể, ca khúc New Trick của Rosé ghi nhận vị trí debut #133 trên Spotify Global với 1,376 triệu lượt stream và sau đó, bài hát nhanh chóng hụt hơi và rơi vào tình trạng đóng băng

Tương tự, sản phẩm âm nhạc mới mang tên Click ra mắt vào tháng 9/2026 của Jisoo cũng bị bộ phận lớn cư dân mạng gắn mác "flop" nặng tại thị trường Mỹ và quốc tế. Ca khúc hoàn toàn trắng tay khi không thể lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và nhanh chóng bật bãi khỏi Spotify Global. Việc Click biến mất khỏi các bảng xếp hạng streaming quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn khiến lượng xem MV đạt 46 triệu sau hai tuần cũng không đủ sức gỡ gạc lại bức tranh nhạc số tương đối ảm đạm.

Tương tự, sản phẩm âm nhạc mới mang tên Click ra mắt vào tháng 9/2026 của Jisoo cũng bị bộ phận lớn cư dân mạng gắn mác "flop" nặng tại thị trường Mỹ và quốc tế

Đối với Jennie, màn trở lại với đĩa đơn trọng tâm Fallen Angel trong EP mới lại tạo nên cú sốc lớn ngoài dự đoán. Dù hai ca khúc b-side là HEAVEN và Less than a Lover vẫn giữ phong độ tương đối khi debut ở vị trí #150 (1,319 triệu stream) và #196 (1,201 triệu stream) trên Spotify Global, ca khúc chủ đạo Fallen Angel lại không thể ghi tên vào bảng xếp hạng Spotify Global (#OUT). Tại thị trường nội địa, diễn biến nhạc số của Fallen Angel trượt dốc không phanh: mở màn ở vị trí #17 trên Bugs, #48 trên MelOn và #135 trên Genie, nhưng chỉ sau vài giờ, thứ hạng trên Genie rớt xuống #136, Flo ngậm ngùi ở hạng #83 và Bugs lùi về #28. MV Fallen Angel chỉ ghi nhận 29 triệu lượt xem sau 3 tuần phát hành, đồng thời vấp phải hàng loạt tranh cãi trái chiều xoay quanh mặt hình ảnh.

Đối với Jennie, màn trở lại với đĩa đơn trọng tâm Fallen Angel trong EP mới lại tạo nên cú sốc lớn ngoài dự đoán

Trong khi đó, Lisa dù có điểm sáng ban đầu khi ca khúc SaWaDiKa debut ở vị trí #13 trên Spotify Global với 2,787 triệu lượt stream cũng như số lượt xem ổn định trên Youtube với lượng fan Thái đông đảo, nhưng mảng streaming thực tế trên các nền tảng trực tuyến lại nhanh chóng hạ nhiệt. Độ bền nhạc số suy giảm nhanh sau tuần đầu ra mắt khiến sản phẩm không thể duy trì sức nóng lâu dài tương xứng với vị thế siêu sao quốc tế.

Trong khi đó, Lisa dù có điểm sáng ban đầu khi ca khúc SaWaDiKa debut ở vị trí #13 trên Spotify Global với 2,787 triệu lượt stream cũng như số lượt xem ổn định trên Youtube với lượng fan Thái đông đảo, nhưng mảng streaming thực tế trên các nền tảng trực tuyến lại nhanh chóng hạ nhiệt

Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích tiêu cực, không ít khán giả và người hâm mộ lâu năm đã lên tiếng phản bác. Họ chỉ ra rằng BLACKPINK là trường hợp hy hữu trong lịch sử Kpop Gen 3 khi toàn bộ các thành viên sở hữu vị thế solo lớn nhưng vẫn quyết định gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào cuối năm 2023. Trong các bài phỏng vấn gần đây, cả Jisoo và Lisa đều lên tiếng khẳng định nhóm vẫn là một gia đình, các thành viên luôn gắn bó và sẽ sớm làm việc chung khi thời điểm thích hợp đến.

Người hâm mộ chỉ ra rằng BLACKPINK là trường hợp hy hữu trong lịch sử Kpop Gen 3 khi toàn bộ các thành viên sở hữu vị thế solo lớn nhưng vẫn quyết định gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào cuối năm 2023

Phân tích nguyên nhân sâu xa của sự "mất nhiệt" này, bên cạnh làn sóng "thoát fan" của nhóm khiến lực cày stream bị xé lẻ, thì nguyên nhân chính cũng đến từ hướng âm nhạc mới của cả bốn thành viên. Việc rời xa gu thẩm mỹ đại chúng cùng sự thiếu hụt các yếu tố đột phá tạo nên làn sóng viral đã khiến các sản phẩm khó tiếp cận khán giả phổ thông. Khi chất nhạc trở nên cá nhân hóa và kén tai, kết hợp với việc fandom nội bộ tranh chấp không chịu cày stream chéo cho nhau, sự sụt giảm thành tích nhạc số là điều đã được báo trước.

Thực tế, cụm từ "dấu chấm hết" không hẳn là sự tan rã chính thức, mà là sự chấm dứt cho thời kỳ đỉnh cao thương mại của cái tên BLACKPINK. Khi cả bốn thành viên bước ra khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi tư duy nghệ thuật riêng, khoảng cách giữa họ và thương hiệu nhóm ngày càng bị nới rộng. Lo ngại lớn nhất của công chúng lúc này là liệu sau những bước lùi về mặt số liệu cá nhân lẫn sự rạn nứt của cộng đồng fan chung, BLACKPINK có còn đủ động lực và sức hút để cùng nhau tạo nên một đợt tái xuất bùng nổ như trước. Câu trả lời cho lo ngại ấy hoàn toàn phụ thuộc vào đợt trở lại chung tiếp theo của bốn cô gái.

Ảnh: X