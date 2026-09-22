Tài năng là dấu chấm hỏi chứ nhan sắc body của mỹ nhân này thì miễn chê

Nữ idol khiến cõi mạng bàn tán xôn xao với body nóng bỏng trên sân khấu.

Những hình ảnh mới đây của nữ thần tượng Sakura (LE SSERAFIM) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW tại Los Angeles đang thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông lẫn cộng đồng người hâm mộ. Tâm điểm trong những hình ảnh này nằm ở thần thái biểu diễn cùng body bốc lửa của nữ ca sĩ. Khác với hình ảnh ngọt ngào, phong cách nữ tính quen thuộc, Sakura tại concert LA chọn cho mình bộ trang phục được cắt xẻ vô cùng táo bạo. Nữ ca sĩ diện chiếc áo dáng bralette cúp ngực mang tông màu kem phối xanh mint pastel mỏng nhẹ, được điểm xuyết tỉ mỉ bằng những bông hoa đính nổi 3D tinh tế.

Khác với hình ảnh ngọt ngào, phong cách nữ tính quen thuộc, Sakura tại concert LA chọn cho mình bộ trang phục được cắt xẻ vô cùng táo bạo

Thiết kế cúp ngực sâu giúp người đẹp khéo léo phô diễn trọn vẹn vòng 1 đầy đặn, nảy nở cực kỳ sexy. Không dừng lại ở đó, khoảng hở táo bạo của trang phục cùng phần dây ruy-băng rủ nhẹ còn tôn triệt để vòng eo con kiến phẳng lì, săn chắc cùng đường cong cơ thể chuẩn chỉnh. Kết hợp cùng quần cạp thấp, tạo hình lần này mang đậm tinh thần tự do phóng khoáng của những cô gái bờ Tây nước Mỹ.

Thiết kế cúp ngực sâu giúp người đẹp khéo léo phô diễn trọn vẹn vòng 1 đầy đặn, nảy nở cực kỳ sexy

Bên cạnh bộ trang phục kiệm vải đầy quyến rũ, nữ idol còn gây ấn tượng bởi thần thái biểu diễn làm chủ sân khấu. Mái tóc ngắn cá tính kết hợp cùng layout trang điểm hiện đại càng tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo và làn da trắng mịn không tì vết của cô. Trái ngược với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng thời còn hoạt động tại thị trường Nhật Bản hay giai đoạn mới sang Hàn Quốc, Sakura hiện tại cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về hình tượng.

Trái ngược với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng thời còn hoạt động tại thị trường Nhật Bản hay giai đoạn mới sang Hàn Quốc, Sakura hiện tại cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về hình tượng

Bên dưới những hình ảnh và đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng đã dành vô số lời khen cho màn lột xác ngoại hình đỉnh cao này. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước sắc vóc ngày càng thăng hạng của Sakura.

Bên dưới những hình ảnh và đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng đã dành vô số lời khen cho màn lột xác ngoại hình đỉnh cao này

Dù khiến công chúng phải gật gù khen ngợi về mặt visual, Sakura vẫn luôn là tâm điểm của những cuộc tranh cãi trái chiều về tài năng thực sự.Tính đến nay, nữ thần tượng đã có tới 14 năm thâm niên hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Trước khi ra mắt cùng LE SSERAFIM, cô từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc quốc dân HKT48 và AKB48 tại Nhật Bản. Quyết định sang Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội mới, cô tham gia chương trình thực tế Produce 48 vào năm 2018 và xuất sắc giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Sau khi nhóm nhạc dự án IZ*ONE kết thúc hợp đồng, Sakura chọn tiếp tục gắn bó với thị trường Kpop và chính thức tái ra mắt lần thứ 3 vào năm 2022 trong đội hình LE SSERAFIM dưới sự quản lý của Source Music và tập đoàn HYBE.

Sau khi nhóm nhạc dự án IZ*ONE kết thúc hợp đồng, Sakura chọn tiếp tục gắn bó với thị trường Kpop và chính thức tái ra mắt lần thứ 3 vào năm 2022 trong đội hình LE SSERAFIM

Từ sản phẩm chào sân FEARLESS, LE SSERAFIM nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những nhóm nữ hàng đầu thế hệ mới với hàng loạt bản hit đình đám như ANTIFRAGILE, UNFORGIVEN, Perfect Night, EASY, Smart hay CRAZY. Bệ phóng vững chắc từ tập đoàn HYBE, định hướng concept độc đáo cùng độ nhận diện cao của từng thành viên giúp nhóm khẳng định vị thế vững chắc. Dù vậy, đi cùng với danh tiếng ngày càng lớn là những hoài nghi về khả năng hát live của các thành viên, trong đó Sakura luôn là người gánh chịu nhiều luồng ý kiến trái chiều nhất.

Đi cùng với danh tiếng ngày càng lớn là những hoài nghi về khả năng hát live của các thành viên

Đặc biệt, trên sân khấu tầm cỡ quốc tế như lễ hội âm nhạc Coachella 2024, khả năng ca hát yếu kém của Sakura càng trở nên rõ rệt. Giọng hát của cô bị đánh giá là nghẹt, chua và run rẩy, thậm chí gần như "tàng hình" trong suốt các tiết mục vì không thể lên cao hay giữ được hơi thở ổn định.

Đáng nói hơn, sau khi bão dư luận bùng nổ, Sakura đã đăng tải một bức thư dài trên nền tảng Weverse, khẳng định rằng sân khấu Coachella chính là màn trình diễn tuyệt vời nhất mà LE SSERAFIM từng mang lại. Phát ngôn bênh vực bản thân một cách thiếu thực tế này bị cư dân mạng nhận xét là thiếu tinh thần cầu thị, cố tình phớt lờ những yếu kém rõ rệt của bản thân thay vì lắng nghe để cải thiện.

Giọng hát của cô tại Coachella 2024 bị đánh giá là nghẹt, chua và run rẩy, thậm chí gần như "tàng hình" trong suốt các tiết mục vì không thể lên cao hay giữ được hơi thở ổn định



Bên cạnh những tranh cãi về kỹ năng, tình trạng hoạt động của Sakura dưới trướng công ty quản lý Source Music cũng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Cộng đồng người hâm mộ của Sakura đã nhiều lần lên tiếng bất bình, tố cáo công ty chủ quản đang kìm hãm tài nguyên cá nhân của nữ idol. Dù Sakura sở hữu lượng fan đông đảo cùng sức tiêu thụ sản phẩm hàng đầu nhóm, cô lại bị hạn chế tham gia các hợp đồng quảng cáo cá nhân, sự kiện thời trang hay các chương trình giải trí riêng lẻ. Fan cho rằng Source Music chỉ đang lợi dụng danh tiếng và sức hút riêng của Sakura để đẩy mạnh các hoạt động chung của LE SSERAFIM mà không đầu tư tương xứng cho sự phát triển thương hiệu cá nhân của cô.

Bên cạnh những tranh cãi về kỹ năng, tình trạng hoạt động của Sakura dưới trướng công ty quản lý Source Music cũng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận

Dù luôn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về năng lực ca hát, không ai có thể phủ nhận một thực tế rằng Sakura vẫn là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất LE SSERAFIM. Nhờ vào nhan sắc rạng rỡ, phong thái idol dày dạn kinh nghiệm cùng khả năng duy trì nhiệt độ fandom ổn định, cô luôn biết cách làm cho bản thân trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: X