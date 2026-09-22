Ngại hết cả "tướng quân kem nền"

Đang hát mượt bỗng dưng tắt mic, "tướng quân kem nền" khiến netizen ngượng giùm vì hát nhép.

Đêm nhạc điện ảnh Vịnh khuất thăng minh nguyệt 2026 diễn ra vào tối ngày 20/9 tại Macau (Trung Quốc) vốn được xem là một trong những sự kiện giải trí thu hút sự chú ý bậc nhất của truyền thông Hoa ngữ. Một trong những tiết mục được mong chờ nhất chính là màn kết hợp giữa nam diễn viên Trương Lăng Hách và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Âu Dương Na Na. Cả hai đã mang lên sân khấu bài hát mới Hòa bạn thuyết hi và đây cũng là lần đầu tiên ca khúc này được trình diễn trực tiếp. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra hoàn hảo khi giai điệu mượt mà, giọng hát tràn đầy cảm xúc của hai nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi.

Video "bóc mẽ" Trương Lăng Hách hát nhép

Drama bùng nổ ngay ở khoảnh khắc kết thúc bài hát, khi tiếng nhạc vừa dứt, Âu Dương Na Na quay sang khán giả, gửi lời cảm ơn và âm thanh phát ra rõ ràng qua hệ thống micro. Đúng lúc đó, Trương Lăng Hách cũng mấp máy môi cất lời cảm ơn tương tự, nhưng chiếc micro trên tay nam diễn viên lại hoàn toàn im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khoảnh khắc "tắt mic" bất thường này nhanh chóng được cư dân mạng ghi lại và cắt ghép thành các đoạn video ngắn truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi sự kiện kết thúc, từ khóa liên quan đến việc Trương Lăng Hách vướng nghi vấn hát nhép đã chễm chệ chiếm lĩnh vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Hot Search của nền tảng Weibo.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi sự kiện kết thúc, từ khóa liên quan đến việc Trương Lăng Hách vướng nghi vấn hát nhép đã chễm chệ chiếm lĩnh vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Hot Search của nền tảng Weibo

Sự việc nhanh chóng thổi bùng nên một cuộc tranh cãi nảy lửa với hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau trên các nền tảng mạng xã hội. Ở phía chỉ trích, đông đảo khán giả bày tỏ sự thất vọng trước thái độ làm việc bị cho là thiếu chuyên nghiệp của nam diễn viên. Họ nhận định rằng việc một ngôi sao tham gia chương trình tầm cỡ nhưng lại dùng bản thu âm chuẩn bị trước để diễn điệu bộ là hành vi thiếu tôn trọng công chúng. Nhiều tài khoản không ngần ngại để lại những bình luận mỉa mai, cho rằng Trương Lăng Hách hát theo khẩu hình mượt mà nhưng lại "quên đồng bộ" ở phút cuối, đồng thời coi khoảnh khắc tắt mic này là bằng chứng đanh thép không thể chối cãi.

Khán giả nhận định rằng việc một ngôi sao tham gia chương trình tầm cỡ nhưng lại dùng bản thu âm chuẩn bị trước để diễn điệu bộ là hành vi thiếu tôn trọng công chúng

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người hâm mộ của Trương Lăng Hách lập tức hành động để bảo vệ thần tượng. Họ liên tục đăng tải lại các đoạn clip ghi lại buổi tổng duyệt diễn ra vào buổi chiều cùng ngày để làm bằng chứng đối lập. Trong các video tổng duyệt, âm thanh giọng hát của Trương Lăng Hách hoàn toàn tương đồng với phần biểu diễn chính thức trên sóng trực tiếp, cho thấy anh thực sự đã sử dụng giọng thật. Bên cạnh đó, nhiều khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện ở Macau cũng lên tiếng bênh vực cho nam diễn viên. Họ giải thích rằng trong các đêm đại hội âm nhạc quy mô lớn với hàng chục đường tiếng không dây chạy đồng thời, việc hệ thống âm thanh gặp lỗi ngắt tín hiệu cục bộ là sự cố kỹ thuật rất thường gặp.

Việc chỉ dựa vào vài giây micro mất tiếng ở cuối tiết mục để kết luận nam diễn viên hát nhép bị đánh giá là quá phiến diện và khắt khe đối với một diễn viên đá chéo sân sang lĩnh vực ca hát.

Trong các video tổng duyệt, âm thanh giọng hát của Trương Lăng Hách hoàn toàn tương đồng với phần biểu diễn chính thức trên sóng trực tiếp, cho thấy anh thực sự hát

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại Giang Tô, Trung Quốc. Anh từng theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh trước khi quyết định rẽ hướng sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Chính thức ra mắt khán giả vào năm 2019, anh nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh cùng nền tảng tri thức ấn tượng. Tên tuổi của Trương Lăng Hách thực sự bùng nổ và bước lên hàng ngũ tiểu sinh đắt giá bậc nhất Cbiz sau vai diễn ấn tượng trong bom tấn cổ trang Thương Lan Quyết. Sự nghiệp của nam diễn viên liên tục thăng hoa khi anh góp mặt trong hàng loạt dự án ăn khách như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ hay bộ phim hiện đại Yêu Em.

Tên tuổi của Trương Lăng Hách thực sự bùng nổ và bước lên hàng ngũ tiểu sinh đắt giá bậc nhất Cbiz sau vai diễn ấn tượng trong bom tấn cổ trang Thương Lan Quyết

Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng nhanh chóng lại là chuỗi rắc rối truyền thông liên tiếp khiến hình ảnh của Trương Lăng Hách sa sút nghiêm trọng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng vào tháng 4/2026 khi bộ phim Trục Ngọc phát sóng. Tạo hình nhân vật tướng quân ra trận của anh nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội vì lớp trang điểm quá đậm, dày phấn và tô son điệu đà, hoàn toàn làm mất đi khí chất phong trần của một vị tướng. Biệt danh mỉa mai "tướng quân kem nền" cũng ra đời từ đây. Sự việc căng thẳng đến mức Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải tổ chức họp khẩn và ban hành lệnh hạn chế ngầm đối với kiểu tạo hình nam chính trang điểm lố lăng trên màn ảnh.

Tạo hình nhân vật tướng quân ra trận của anh nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội vì lớp trang điểm quá đậm, dày phấn và tô son điệu đà, hoàn toàn làm mất đi khí chất phong trần của một vị tướng

Sau Trục Ngọc, Trương Lăng Hách lại tiếp tục trở thành tâm điểm chế giễu trong dự án mới mang tên Giây phút ấy vượt quá giới hạn. Lần này, anh vào vai một quân nhân nhưng tiếp tục bị khán giả đặt biệt danh "quân phiệt son bóng" do tạo hình quá đỗi chỉn chu, mặt mày sáng bóng thiếu tính chân thực.

Sau Trục Ngọc, Trương Lăng Hách lại tiếp tục trở thành tâm điểm chế giễu trong dự án mới mang tên Giây phút ấy vượt quá giới hạn

Hiện tại, những tranh cãi xoay quanh màn trình diễn của Trương Lăng Hách vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phía nam diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc.

Ảnh: IG, Weibo