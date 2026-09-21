"Bá khí" ngập tràn với dàn nam thanh nữ tú tài phiệt của showbiz

Để nhóm nam thanh nữ tú này cho biết thế nào là "bá khí" áp đảo khung hình.

Sau một thời gian dài vắng mặt trên đường đua âm nhạc, ALLDAY PROJECT chính thức trở lại với MV TALK vào chiều tối ngày 21/9. Đây là sản phẩm mở đường cho EP thứ hai CRASH, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình phát triển của nhóm. Với màu sắc hip-hop mạnh mẽ cùng hình ảnh cá tính, TALK thu hút sự chú ý khi thể hiện một diện mạo sắc sảo, phóng khoáng và đầy tự tin của ALLDAY PROJECT.

MV TALK - ALLDAY PROJECT

Không chỉ gây chú ý bởi phần beat dồn dập, TALK còn làm nổi bật màu sắc hip-hop qua cách các thành viên ALLDAY PROJECT luân phiên thể hiện những đoạn rap và hát với tiết tấu linh hoạt. Các phần rap được triển khai dứt khoát, nhấn mạnh cách gieo vần liên tục cùng lối nhả chữ đầy tự tin, trong khi những đoạn hát tạo điểm nối giúp mạch nhạc trở nên liền mạch hơn.

Đặc biệt, phần điệp khúc lặp lại các từ khóa “talk, talk, talk” và “blah, blah, blah” tạo nên hook dễ ghi nhớ, đồng thời nhấn mạnh thái độ cứng rắn trước những lời bàn tán. Sự kết hợp giữa rap, giọng hát và nhịp điệu mạnh giúp từng thành viên thể hiện cá tính riêng, mang đến tổng thể giàu năng lượng, phóng khoáng và đậm tinh thần hip-hop hiện đại.

MV đậm chất hip hop của ALLDAY PROJECT

Trong MV TALK, ALLDAY PROJECT gây chú ý với thần thái đầy tự tin cùng loạt hình ảnh đậm chất hip-hop đường phố. Các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục cá tính, kết hợp cùng ánh mắt sắc sảo, biểu cảm mạnh mẽ và cách tạo dáng đầy chủ động trước ống kính. Những góc quay nhanh, chuyển cảnh liên tục và bối cảnh mang màu sắc urban góp phần làm nổi bật tinh thần phóng khoáng, có phần nổi loạn của nhóm. Sự kết hợp giữa hình ảnh và tiết tấu hip-hop dồn dập giúp MV duy trì không khí năng động, đồng thời xây dựng diện mạo trưởng thành, sắc sảo hơn cho nhóm trong sản phẩm mở đường CRASH.

Các thành viên nhóm gây ấn tượng với “bá khí ngập tràn” trong từng khung hình