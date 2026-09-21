"Bá khí" ngập tràn với dàn nam thanh nữ tú tài phiệt của showbiz
Để nhóm nam thanh nữ tú này cho biết thế nào là "bá khí" áp đảo khung hình.
Sau một thời gian dài vắng mặt trên đường đua âm nhạc, ALLDAY PROJECT chính thức trở lại với MV TALK vào chiều tối ngày 21/9. Đây là sản phẩm mở đường cho EP thứ hai CRASH, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình phát triển của nhóm. Với màu sắc hip-hop mạnh mẽ cùng hình ảnh cá tính, TALK thu hút sự chú ý khi thể hiện một diện mạo sắc sảo, phóng khoáng và đầy tự tin của ALLDAY PROJECT.
MV TALK - ALLDAY PROJECT
Không chỉ gây chú ý bởi phần beat dồn dập, TALK còn làm nổi bật màu sắc hip-hop qua cách các thành viên ALLDAY PROJECT luân phiên thể hiện những đoạn rap và hát với tiết tấu linh hoạt. Các phần rap được triển khai dứt khoát, nhấn mạnh cách gieo vần liên tục cùng lối nhả chữ đầy tự tin, trong khi những đoạn hát tạo điểm nối giúp mạch nhạc trở nên liền mạch hơn.
Đặc biệt, phần điệp khúc lặp lại các từ khóa “talk, talk, talk” và “blah, blah, blah” tạo nên hook dễ ghi nhớ, đồng thời nhấn mạnh thái độ cứng rắn trước những lời bàn tán. Sự kết hợp giữa rap, giọng hát và nhịp điệu mạnh giúp từng thành viên thể hiện cá tính riêng, mang đến tổng thể giàu năng lượng, phóng khoáng và đậm tinh thần hip-hop hiện đại.
Trong MV TALK, ALLDAY PROJECT gây chú ý với thần thái đầy tự tin cùng loạt hình ảnh đậm chất hip-hop đường phố. Các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục cá tính, kết hợp cùng ánh mắt sắc sảo, biểu cảm mạnh mẽ và cách tạo dáng đầy chủ động trước ống kính. Những góc quay nhanh, chuyển cảnh liên tục và bối cảnh mang màu sắc urban góp phần làm nổi bật tinh thần phóng khoáng, có phần nổi loạn của nhóm. Sự kết hợp giữa hình ảnh và tiết tấu hip-hop dồn dập giúp MV duy trì không khí năng động, đồng thời xây dựng diện mạo trưởng thành, sắc sảo hơn cho nhóm trong sản phẩm mở đường CRASH.
Sau khi TALK ra mắt, ALLDAY PROJECT nhanh chóng thu hút sự chú ý với hình ảnh đậm chất hip-hop đường phố và thần thái được nhiều khán giả nhận xét là “bá khí ngập tràn”. Nhiều nhận xét về “bá khí” cũng xuất phát từ cách các thành viên làm chủ khung hình, từ ánh mắt, biểu cảm đến phong thái trình diễn đầy tự tin. Đây là cách gọi thường dùng để mô tả khí chất mạnh mẽ, sức hút nổi bật và cảm giác áp đảo của một người. Không chỉ gây ấn tượng bởi những phân cảnh rap đầy năng lượng, ca khúc còn tạo điểm nhấn nhờ phần beat mạnh, cách gieo vần dứt khoát và hook bắt tai.
Ngay từ màn ra mắt, ALLDAY PROJECT đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc mang đậm tinh thần hip-hop và electropop, được xây dựng dưới sự định hướng của nhà sản xuất nổi tiếng hàng đầu làng giải trí - Teddy. Hai ca khúc Famous và Wicked trong single album đầu tay được nhận xét là bắt tai, hiện đại, đồng thời thể hiện cá tính riêng của nhóm. Mô hình nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ vốn không phổ biến tại thị trường Kpop hiện nay cũng trở thành một trong những điểm khiến ALLDAY PROJECT được quan tâm. Bên cạnh những lời khen về âm nhạc và định hướng, nhóm cũng đối mặt với nhiều tranh luận xoay quanh thực lực sân khấu và xuất thân của một số thành viên, đặc biệt là Annie.
Nữ thần tượng được biết đến là cháu ngoại của Lee Myung Hee, Chủ tịch danh dự Tập đoàn Shinsegae và là chắt của nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul. Xuất thân trong gia đình tài phiệt khiến nữ thần tượng thường được truyền thông và cộng đồng mạng gắn với cụm từ “ngậm thìa vàng”. Từ tháng 1/2026, Annie thông báo tạm dừng các hoạt động tại Hàn Quốc để sang Mỹ tập trung học tập tại Đại học Columbia. Việc Annie vắng mặt khiến lịch trình chung của ALLDAY PROJECT phần nào bị ảnh hưởng, đồng thời làm dấy lên những thắc mắc từ người hâm mộ về thời điểm nhóm trở lại. Sau thời gian dài không phát hành sản phẩm âm nhạc mới, ALLDAY PROJECT cũng chính thức trở lại. Bên cạnh ủng hộ sản phẩm mới, người hâm mộ còn chờ đợi những hoạt động tiếp theo của nhóm, gần nhất là EP thứ hai CRASH sẽ ra mắt vào ngày 28/9.
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