Ái nữ nhà "nữ hoàng võ thuật" Việt, bố nổi tiếng cả nước: 20 tuổi tự lực làm nghề, diện mạo sắc sảo khó rời mắt

Ở tuổi 20, nữ ca sĩ khẳng định thực lực âm nhạc cùng ngoại hình gợi cảm, thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Tại Bốc Fest 2026 diễn ra ngày 19/9 ở Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), LEXXY là một trong những gương mặt tân binh lần đầu góp mặt. Giữa dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, LEXXY nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, kết hợp màu sắc âm nhạc cá tính với phong cách sân khấu hiện đại.

LEXXY là một trong những gương mặt tân binh lần đầu góp mặt tại Bốc Fest

Trong phần trình diễn, LEXXY lần lượt giới thiệu những ca khúc như Trạng Thái Mơ Hồ và Niệm Chíll. Nữ ca sĩ kết hợp phần hát với vũ đạo, liên tục di chuyển và phối hợp cùng nhóm vũ công trong trang phục đỏ đen. Các động tác được thực hiện dứt khoát, xen kẽ những khoảnh khắc tạo dáng theo nhịp nhạc. LEXXY cũng chủ động tương tác với khán giả, hướng ánh mắt và di chuyển về phía người xem trong một số đoạn của tiết mục.

LEXXY thu hút sự chú ý của nhiều khán giả với phong thái tự tin trên sân khấu

Bên cạnh phần trình diễn, diện mạo của LEXXY cũng nhận được sự chú ý. Cô xuất hiện trong áo khoác da, trang phục đen ôm sát và boots cao cổ. Những chuyển động cơ thể, biểu cảm và cách tương tác với vũ công được kết hợp cùng phần dàn dựng, tạo nên hình ảnh sân khấu thiên về sự mạnh mẽ và gợi cảm.

Không chỉ trình diễn các ca khúc cá nhân, LEXXY còn kết hợp cùng Vinh Khuất trong Quá Lâu. Đáng chú ý, nữ ca sĩ tham gia viết lời mới dành riêng cho bản hit của đàn anh, thay vì chỉ thể hiện lại phần ca từ quen thuộc. Màn kết hợp mang đến một phiên bản khác của ca khúc, trong đó LEXXY có thêm không gian thể hiện phần sáng tạo của mình bên cạnh Vinh Khuất.

LEXXY là con gái của cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa.

Sự xuất hiện tại Bốc Fest giúp LEXXY giới thiệu màu sắc âm nhạc và dấu ấn cá nhân đến khán giả, bên cạnh những sản phẩm được cô thực hiện trong thời gian qua. LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa.

Mẹ cô từng được mệnh danh là “Nữ hoàng wushu” Việt Nam, giành 7 Huy chương Vàng tại các giải vô địch wushu thế giới, cùng nhiều thành tích ở đấu trường châu Á và SEA Games. Trong khi đó, Tú Dưa, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và từng là thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu.

Là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa, nữ ca sĩ sớm theo đuổi âm nhạc, dành thời gian trau dồi thanh nhạc và vũ đạo để chuẩn bị cho con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp

Nam nhạc sĩ được biết đến là người đứng sau loạt ca khúc nổi tiếng như Nắm Lấy Tay Anh, Hối Hận Trong Anh, Anh Nhớ Em và Giữ Lại Hạnh Phúc. Những sáng tác này từng được thể hiện qua giọng hát của Tuấn Hưng, Thu Phương và Hương Tràm, giúp Tú Dưa tạo dấu ấn trong vai trò nhạc sĩ.

Sở hữu nền tảng gia đình có truyền thống nghệ thuật và thể thao, nữ ca sĩ sớm theo đuổi âm nhạc, dành thời gian trau dồi thanh nhạc và vũ đạo để chuẩn bị cho con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tháng 6/2025, LEXXY chính thức ra mắt với ca khúc Bật Đèn Xanh

Tháng 6/2025, LEXXY chính thức ra mắt với ca khúc Bật Đèn Xanh. Sản phẩm mang màu sắc hip-hop nữ tính, kết hợp chất giọng trầm khàn cùng hình ảnh hiện đại. LEXXY gây ấn tượng với khả năng Với Bật Đèn Xanh, LEXXY lựa chọn nền nhạc hip-hop kết hợp chất giọng trầm khàn, đồng thời xây dựng hình ảnh nữ tính nhưng cá tính, chú trọng trang phục, vũ đạo và cách thể hiện trước ống kính. Đến cuối năm, cô tiếp tục phát hành Niệm Chíll, từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc và thể hiện cá tính riêng qua các sản phẩm cá nhân.

Dù xuất thân trong gia đình có bố hoạt động âm nhạc, LEXXY thực hiện EP cùng nhiều nhà sản xuất và cộng sự khác, không có sự tham gia trực tiếp của nhạc sĩ Tú Dưa