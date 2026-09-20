Thu nhập của nữ ca sĩ số 1 showbiz, bị từ chối 20 cuộc thử giọng vẫn nổi tiếng cả nước

Những điều ít ai biết về em gái quốc dân.

Mới đây, một đoạn video tổng hợp những sự thật ít ai biết về hành trình vươn lên của nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc IU đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội TikTok.

Ít ai ngờ rằng trước khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, nữ ca sĩ từng trải qua vô vàn khó khăn khi bị từ chối ở hơn 20 buổi thử giọng lớn nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn rơi vào bẫy của một công ty, bị lừa sạch số tiền tiết kiệm mà người bà đã chắt chiu dành dụm. Thế nhưng, bất chấp khó khăn bủa vây, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm bến đỗ thực sự để hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc.

Nữ ca sĩ từng trải qua vô vàn khó khăn khi bị từ chối ở hơn 20 buổi thử giọng lớn nhỏ

Đoạn video viral còn khiến công chúng trầm trồ trước tài năng âm nhạc thiên bẩm và vô cùng đa dạng của nữ giọng ca sinh năm 1993. Cô không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo đặc trưng mà còn chơi thạo hàng loạt nhạc cụ từ guitar mộc, guitar điện cho đến đánh trống và thổi sáo. Bên cạnh tài năng, điều khiến cô giữ trọn tình cảm của công chúng chính là một trái tim nhân hậu và sự tử tế. Cô đã tự chi tiền mở một phòng thu âm riêng mang tên Bunker hoàn toàn miễn phí, tạo không gian luyện tập chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ thiếu hậu thuẫn tài chính. Đáng chú ý, kể từ năm 2020 đến nay, nữ ca sĩ còn âm thầm chèn thông tin tìm kiếm trẻ em thất lạc vào phần cuối mỗi video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân với hy vọng có thể giúp các gia đình sớm tìm lại người thân.

Cô không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo đặc trưng mà còn chơi thạo hàng loạt nhạc cụ từ guitar mộc, guitar điện cho đến đánh trống và thổi sáo

Sự tử tế của nữ nghệ sĩ còn thể hiện rõ nét qua cách cô đối xử với những người đồng nghiệp và ê-kíp làm việc xung quanh. Ngay từ thời còn đảm nhận vai trò MC cho chương trình âm nhạc SBS Inkigayo, cô đã thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc khi thuộc lòng kịch bản của cả bạn dẫn để sẵn sàng cứu nguy ngay lập tức nếu đồng nghiệp lỡ quên bài trên sóng trực tiếp. Sau mỗi chuyến lưu diễn thế giới vất vả, cô không ngần ngại tự chi tiền túi mua vé máy bay hạng thương gia cho toàn bộ ê-kíp từ vũ công, nhân viên kỹ thuật cho đến đội ngũ hậu trường. Đáng ngưỡng mộ hơn, khi bước vào kỳ tái ký hợp đồng với công ty quản lý, điều kiện duy nhất mà cô đưa ra là bắt buộc công ty phải tăng lương và nâng cao phúc lợi cho toàn bộ nhân viên trong ê-kíp của mình. Nữ ca sĩ cũng duy trì thói quen viết thư tay cảm ơn từng người trong team, luôn chủ động truyền năng lượng tích cực cho chuyên gia trang điểm và ê-kíp làm việc ngay cả khi bản thân đang phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Khi làm MC cho chương trình âm nhạc SBS Inkigayo, IU đã thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc khi thuộc lòng kịch bản của cả bạn dẫn để sẵn sàng cứu nguy ngay lập tức nếu đồng nghiệp lỡ quên bài trên sóng trực tiếp

Chính thức ra mắt vào năm 2008 khi mới tròn 15 tuổi với mini album đầu tay Lost and Found, bước khởi đầu của cô không mấy suôn sẻ khi sản phẩm đầu tay không tạo được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, bước ngoặt sự nghiệp của cô đến vào năm 2010 với siêu bản hit Good Day. Good Day trở thành một hiện tượng nhạc số bùng nổ, đưa cô lên vị trí sao hạng A và được công chúng ưu ái trao tặng danh xưng Em gái quốc dân.

Không dừng lại ở hình ảnh một ca sĩ thần tượng đơn thuần, cô từng bước chuyển mình để trở thành một nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất âm nhạc. Từ năm 22 tuổi, cô đã bắt đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính cho các album cá nhân. IU cũng trở thành một trong số ít nữ nghệ sĩ được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc KOMCA. Hàng loạt album như Modern Times, Palette, Love poem hay LILAC không chỉ khẳng định tư duy âm nhạc vượt thời gian mà còn biến nữ nghệ sĩ thành quái vật nhạc số. Cô hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc đạt thành tích Perfect All-Kill trên toàn bộ các bảng xếp hạng nhạc số nhất lịch sử Kpop.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, nữ nghệ sĩ còn gặt hái thành công ở mảng diễn xuất dưới tên thật Lee Ji-eun. Cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Dream High, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, My Mister và Hotel Del Luna, When Life Gives You Tangerines. Trên màn ảnh rộng, màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm Broker của đạo diễn tài ba Kore-eda Hirokazu đã đưa cô bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá để tranh giải.

Nhờ vị thế ngôi sao hàng đầu, khối tài sản và các nguồn thu nhập của IU trải dài trên mọi lĩnh vực từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thương mại. Cát-xê biểu diễn sự kiện, tham gia phim ảnh hay các chương trình truyền hình của cô luôn nằm ở mức cao ngất ngưởng tại làng giải trí Hàn Quốc. Song song với đó, nguồn thu từ tiền bản quyền âm nhạc khổng lồ nhờ gia tài sáng tác đồ sộ cũng đem lại cho cô một dòng tiền thụ động ổn định theo năm tháng. Các tour diễn concert quy mô lớn cháy vé liên tục tại các sân vận động trong và ngoài nước cũng đóng góp phần lớn vào doanh thu thương mại khủng. Thêm vào đó, với tài năng toàn diện và sức ảnh hưởng sâu rộng, nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt được các thương hiệu săn đón bậc nhất, liên tục thống trị các hợp đồng quảng cáo đắt giá và đứng đầu các cuộc bình chọn người mẫu thương hiệu được yêu thích nhất. Theo ước tính từ truyền thông xứ kim chi, tổng thu nhập trong năm của cô có thể lên tới gần 30 tỷ won, tương đương khoảng 550 tỷ đồng.

Trên màn ảnh rộng, màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm Broker của đạo diễn tài ba Kore-eda Hirokazu đã đưa cô bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá để tranh giải

Vào tháng 7, cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng khi IU bất ngờ thông báo thay đổi toàn bộ kế hoạch âm nhạc lớn đã được chuẩn bị từ trước. Đêm nhạc concert quy mô lớn dự kiến diễn ra tại sân vận động Goyang vào tháng 9 đã chính thức bị hủy bỏ, các lịch trình tour diễn trong nước phải sắp xếp lại, và album phòng thu thứ 6 dù đã hoàn tất mọi khâu sản xuất cũng đành lùi ngày phát hành. Trong tâm thư gửi đến khán giả, nữ ca sĩ chia sẻ rằng chứng hở vòi nhĩ mãn tính mà cô phải chịu đựng nhiều năm qua đã chuyển biến nặng. Những triệu chứng vốn bùng phát thất thường nay kéo dài dai dẳng cả ngày lẫn đêm, gây ra nhiều trở ngại trong việc phục hồi thính giác và khiến việc lấy lại trạng thái giọng hát bình thường trở nên vô cùng gian nan.

Biến cố sức khỏe này diễn ra chỉ vỏn vẹn 10 ngày sau khi IU và nam tài tử Lee Jong Suk chính thức xác nhận chia tay, kết thúc mối tình đẹp kéo dài gần 4 năm để trở lại mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối và hậu bối. Đây cũng là mối tình hiếm hoi được nữ ca sĩ công khai xác nhận trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khiến thông tin rạn nứt trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

MV Dear my crazy soulmate phát hành ngày 10/9 vừa qua

Ngày 10/9 vừa qua, IU đã chính thức phát hành ca khúc Dear my crazy soulmate nằm trong đĩa đơn kỹ thuật số kép mở đường cho album phòng thu thứ 6. Sản phẩm lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu nhờ giai điệu chữa lành cùng ca từ sâu sắc.

Ảnh: X