6 ca sĩ vừa hát vừa tập thể hình trên sân khấu

Nhà Lục Lạc và Nhà Lẫy Lừng giành chiến thắng tại vòng Khởi Lửa của công diễn 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Vòng đấu chứng kiến Hoàng Dũng - Hà An Huy lần đầu song ca, BB Trần nhận nhiều line hát nhất từ khi tham gia chương trình, trong khi Huỳnh Lập thử sức hát điệp khúc và thực hiện các động tác trên

Tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại vòng Khởi Lửa với lợi thế thuộc về nhà Lục Lạc và nhà Lẫy Lừng. Hai nhà lần lượt vượt qua nhà Hào Môn và nhà Thăng Hoa, trước khi bốn đội tiếp tục bước vào vòng chốt hạ của công diễn 5.

Ở cặp đầu, nhà Lục Lạc trình diễn Chuyện chàng cô đơn và nhận 2.450 điểm bình chọn từ khán giả trường quay. Đội giành chiến thắng trước nhà Hào Môn với Lỗi tại mưa.

Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa nhà Thăng Hoa và nhà Lẫy Lừng. Nhà Lẫy Lừng vượt lên với tiết mục performance Xinh, qua đó giành chiến thắng ở vòng Khởi Lửa.

Cuộc đua bốn nhà trước công diễn cuối

Công diễn 5 mang chủ đề Bập bùng bập bùng. Trước vòng đấu, ba liên minh ở công diễn 4 được giải thể và các thành viên chia lại thành bốn nhà, mỗi nhà 6 người.

Nhà Thăng Hoa gồm Hà An Huy, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng và Hoàng Rob. Nhà Hào Môn có BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình.

Nhà Lục Lạc quy tụ Thỏ DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will và Cheng. Nhà Lẫy Lừng gồm Huỳnh Lập, Hồ Đông Quan, Thơm DALAB, It’s Charles, Thái VG và Jun Phạm.

Công diễn 5 mang chủ đề Bập bùng bập bùng.

Trong quá trình chia đội, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình mong muốn tiếp tục đồng hành sau thời gian làm việc cùng nhau. Hoàng Tôn cũng muốn cả hai về chung đội, với kỳ vọng sự thân thiết lâu năm giữa ba nghệ sĩ có thể tạo thêm chất liệu cho các tiết mục.

Ở nhà Lẫy Lừng, Huỳnh Lập, It’s Charles và Hồ Đông Quan đều mong muốn được đồng hành Thái VG. Huỳnh Lập cho biết anh nhận thấy đàn anh từng hụt hẫng sau kết quả ở công diễn trước và muốn cùng Thái VG lấy lại năng lượng khi bước vào chặng cuối.

BB Trần gặp thử thách

Mở màn vòng Khởi Lửa, nhà Lục Lạc chọn cách kể Chuyện chàng cô đơn theo hướng vui vẻ thay vì u buồn. Tiết mục lấy bối cảnh một đám cưới, nơi 6 người bạn cùng đến chúc mừng cô dâu, chú rể.

Theo các thành viên, một người chưa tìm được tình yêu vẫn có thể tìm thấy niềm vui từ gia đình, bạn bè và những kết nối xung quanh. Cách tiếp cận này giúp tiết mục giữ màu sắc tươi sáng dù khai thác sự cô đơn.

BB Trần có nhiều cơ hội để khoe giọng.

Nhà Hào Môn đối đầu bằng Lỗi tại mưa. Đội xây dựng ca khúc và Tìm lại thành hai phần của một câu chuyện về tình yêu giữa chàng ma cà rồng và cô gái loài người. Từ mong muốn giữ người yêu ở bên mình mãi mãi, nhân vật nam dần nhận ra ranh giới giữa tình yêu và sự chiếm hữu.

Tiết mục cũng đặt một số thành viên trước thử thách mới. BB Trần cho biết đây là bài anh được chia nhiều line hát nhất kể từ khi tham gia chương trình mùa 2024. Anh dành gần một tuần làm việc cùng Mew Amazing để luyện cách xử lý giọng và thu âm.

Thái Lê Minh Hiếu cũng nhận một đoạn rap dài, thay vì chỉ một vài câu như những lần thử sức trước. Nam nghệ sĩ phải xử lý cả kỹ thuật lẫn cảm xúc của phần rap.

Kết quả cặp đấu đầu tiên, nhà Lục Lạc giành chiến thắng.

Hoàng Dũng, Hà An Huy trở lại sở trường

Ở cặp đấu thứ hai, nhà Thăng Hoa lựa chọn Hoàng Dũng và Hà An Huy làm hai giọng hát chính của Cảm ơn tình yêu tôi. Đây là lần đầu hai ca sĩ song ca tại chương trình.

Hoàng Dũng cho biết anh bất ngờ khi một tiết mục của cả nhà được xử lý theo hình thức song ca. Sau nhiều công diễn thử nghiệm những màu sắc khác nhau, nam ca sĩ muốn có cơ hội trở lại với ballad và tập trung vào thế mạnh giọng hát.

Hoàng Dũng và Hà An Huy là hai giọng hát chính của tiết mục Cảm ơn tình yêu tôi.

Hà An Huy cũng xem đây là ca khúc phù hợp với sở trường. Trước công diễn 5, anh dành thời gian nhìn lại phần thể hiện của bản thân ở vòng trước và cho rằng mình vẫn còn nhiều điều có thể làm tốt hơn.

OSAD cho biết nhà Thăng Hoa thống nhất để các thành viên trở về với sở trường sau nhiều vòng liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới. Vì vậy, Cảm ơn tình yêu tôi được dàn dựng theo hướng tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Tiết mục nhận 2.040 điểm bình chọn.

Đối đầu nhà Thăng Hoa, nhà Lẫy Lừng lựa chọn không khí hoàn toàn khác với Xinh. Tiết mục mang concept thể hình, các thành viên hóa thân thành những chàng trai trong phòng gym và tìm cách gây ấn tượng với nữ huấn luyện viên.

nhà Lẫy Lừng chọn tiết mục mang phong cách phô diễn thể hình.

Jun Phạm cho biết vì đây là công diễn cuối, các thành viên muốn thoải mái thể hiện và tận hưởng sân khấu. Nhiều động tác được lấy cảm hứng từ việc tập gym, buộc cả đội tính toán sức bền để cân bằng giữa vũ đạo và phần hát. Họ mang cả tạ lên sân khấu làm đạo cụ.