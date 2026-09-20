Ca sĩ Việt là thủ khoa thanh nhạc: Liên tiếp oanh tạc Top Trending, vừa "đổi gió" hát ballad đã chiếm sóng mạng xã hội

Nam ca sĩ này liên tiếp tạo dấu ấn khi liên tục góp mặt trong các bài hát viral trên mạng xã hội.

Trong tập phát sóng Tinh Hà Say Hi tối 19/9, các anh trai lần lượt mang đến những sân khấu solo với màu sắc âm nhạc riêng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện cá tính, khả năng trình diễn và câu chuyện âm nhạc của bản thân sau hành trình dài đồng hành cùng chương trình. Trong đó, CAPTAIN BOY là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý với tiết mục Vô Tình Đánh Rơi.

Tiết mục solo Vô Tình Đánh Rơi - CAPTAIN BOY

Khác với màu sắc hip-hop cá tính, giàu năng lượng thường được CAPTAIN BOY thể hiện, Vô Tình Đánh Rơi lựa chọn hướng pop ballad với giai điệu chậm rãi, giàu tính tự sự. Ca khúc tập trung vào phần hát và cách truyền tải cảm xúc, giúp nam nghệ sĩ thể hiện một khía cạnh mềm mại, sâu lắng hơn thay vì rap và những màn trình diễn mạnh mẽ. Ca khúc kể về mối tình dang dở giữa chàng trai mùa Đông và cô gái mùa Hạ, hai người yêu nhau nhưng không thể tiếp tục đồng hành. Sự đối lập giữa hai mùa gợi lên nỗi tiếc nuối về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng chưa thể quên.

CAPTAIN BOY tái hiện câu chuyện tình dang dở bằng màn dàn dựng xoay quanh hình tượng mùa Đông và mùa Hạ

Trên sân khấu solo, CAPTAIN BOY tái hiện câu chuyện tình dang dở bằng màn dàn dựng xoay quanh hình tượng mùa Đông và mùa Hạ. Không gian trình diễn nhấn mạnh sự đối lập giữa hai nhân vật, kết hợp phần âm nhạc tăng dần cao trào trước khi lắng xuống ở cuối bài. Qua đó, nam nghệ sĩ mang đến màn trình diễn thiên về cảm xúc, khác với hình ảnh hip-hop cá tính thường thấy.

Sau khi lên sóng, tiết mục của CAPTAIN BOY nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trên Threads

Sau khi lên sóng, tiết mục Vô Tình Đánh Rơi nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trên Threads, nhờ màu sắc âm nhạc sâu lắng và cách thể hiện giàu cảm xúc của CAPTAIN BOY. Sân khấu cũng vươn lên Top Trending thảo luận trên nền tảng, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho màn solo của nam nghệ sĩ.

Phản ứng tích cực của khán giả dành cho sân khấu Vô Tình Đánh Rơi tiếp tục nối dài những dấu ấn CAPTAIN BOY tạo được tại Tinh Hà Say Hi năm nay

Phản ứng tích cực của khán giả dành cho sân khấu Vô Tình Đánh Rơi tiếp tục nối dài những dấu ấn CAPTAIN BOY tạo được tại Tinh Hà Say Hi năm nay. Từ Live Stage 1 đến chung kết, nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều tiết mục được yêu thích như IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương), Có Gì Đâu Mà Cay, MRT và LAVIEM.

CAPTAIN BOY liên tiếp có các sân khấu viral, gần đây nhất là phân đoạn tiếng Nhật trong bài hát LAVIEM

Đáng chú ý, MRT từng oanh tạc mạng xã hội với loạt video ghép cảnh phim tạo nên nhiều đoạn clip mang màu sắc suy tư, giàu cảm xúc. Trong khi gần đây nhất với LAVIEM, tiếp tục viral với đoạn tiếng Nhật do CAPTAIN BOY sáng tác. Nhiều khán giả cover và ghép phân đoạn này vào các video phim Nhật Bản, góp phần giúp ca khúc đạt thành tích tốt trên bảng xếp hạng. LAVIEM từng đạt #1 Video YouTube Music Videos Daily Vietnam và hiện giữ #2 Trending YouTube Music Charts.

Những dấu ấn trên tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của CAPTAIN BOY, một nghệ sĩ trẻ không chỉ theo đuổi rap mà còn có thế mạnh về ca hát, sáng tác và trình diễn

Những dấu ấn trên tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của CAPTAIN BOY, một nghệ sĩ trẻ không chỉ theo đuổi rap mà còn có thế mạnh về ca hát, sáng tác và trình diễn. Tên thật là Hoàng Đức Duy, nam nghệ sĩ sinh năm 2003, quê Hòa Bình. Anh bắt đầu được khán giả biết đến từ khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí năm 2015, lúc mới 12 tuổi.

CAPTAIN BOY từng theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Thăng Long và là thủ khoa đầu vào của khoa

Bên cạnh đó, CAPTAIN BOY từng theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Thăng Long và là thủ khoa đầu vào của khoa. Nền tảng đào tạo thanh nhạc giúp nam nghệ sĩ có thêm điều kiện phát triển kỹ năng ca hát, đồng thời hỗ trợ quá trình theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau Giọng Hát Việt Nhí, CAPTAIN BOY tiếp tục thử sức tại các cuộc thi âm nhạc như King Of Rap năm 2021 và Rap Việt mùa 3 năm 2023, từng bước tích lũy kinh nghiệm qua những sân chơi chuyên nghiệp.

CAPTAIN BOY được nhiều khán giả biết đến hơn khi là một trong những Anh Trai nổi bật của Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên vào năm 2024

Bước ngoặt lớn trong hành trình của nam nghệ sĩ đến khi anh góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên vào năm 2024. Là một trong những gương mặt trẻ nhất chương trình, CAPTAIN BOY gây chú ý nhờ khả năng đảm nhận nhiều vai trò trong một tiết mục, từ hát, rap đến sáng tác và trình diễn. Những phần thể hiện như You, Chân Thành và No Far No Star giúp anh tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng.

Với việc liên tiếp tạo dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi, CAPTAIN BOY nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, đồng thời ghi dấu qua loạt sản phẩm âm nhạc và từng bước trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của Vpop thời gian gần đây.

CAPTAIN BOY liên tiếp để lại nhiều dấu ấn với kháng giả và là một số những nghệ sĩ trẻ nổi bật của Vpop hiện tại

Ảnh: FBNV