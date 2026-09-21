1 nữ ca sĩ được "gỡ cấm sóng" sau 12 năm

Sau 12 năm, nữ ca sĩ này đã được lên sóng sân khấu trong nước.

Sau 12 năm rời SNSD, Jessica lần đầu tiên trở lại một sân khấu trong nước khi tái hợp Park Myung-soo, biểu diễn Naengmyeon tại sự kiện Infinite Challenge Run in Gyeongju. Ngày 19/9, tài khoản chính thức của mmm Magazine đăng tải đoạn video ghi lại màn trình diễn của Jessica và Park Myung-soo, kèm lời nhắn bày tỏ sự phấn khích trước sân khấu đặc biệt này: “Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Tại ‘Infinite Challenge Run in Gyeongju’, sân khấu live của Myeongcardrive sau một thời gian dài! Không thể tin là lại được xem sân khấu Naengmyeon của tiền bối Myung-soo và Jessica... Thật sự cảm ơn ‘Mudo Run’ rất nhiều”.

Jessica biểu diễn cùng Park Myungsoo tại Hàn Quốc trong sự kiện mới đây

Jessica xuất hiện gây chú ý bởi diện mạo tươi tắn, khả năng hát live ổn định và nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, nữ ca sĩ đứng trên một sân khấu tại Hàn Quốc kể từ khi rời SNSD. Jessica và Park Myung-soo từng hợp tác dưới tên Myeongcardrive tại Olympic-daero Duet Song Festival năm 2009. Cả hai khi đó gây ấn tượng với màn trình diễn Naengmyeon. Sau 17 năm, cặp đôi bất ngờ tái hợp trên sân khấu, mang đến khoảnh khắc gợi nhớ một thời của Infinite Challenge và khiến người hâm mộ phấn khích.

Nữ ca sĩ vui vẻ, tươi tắn

Jessica sinh năm 1989, ra mắt cùng SNSD vào năm 2007 và rời nhóm vào năm 2014. Trong giai đoạn hoàng kim của SNSD, cô là một trong những thành viên nổi bật, được biết đến với giọng hát cao vút, màu sắc riêng biệt cùng hình tượng “Ice Princess”. Jessica và Taeyeon cũng thường đảm nhận những đoạn cao trào trong loạt hit của nhóm. Bên cạnh âm nhạc, cô xây dựng hình ảnh biểu tượng thời trang với tần suất xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.

Jessica từng là thành viên được ưu ái nhất SNSD

Biến cố ngày 30/9/2014 đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sự nghiệp của Jessica. Trong bài đăng trên Weibo, nữ ca sĩ cho biết cô bị buộc phải rời nhóm, trong khi SM Entertainment đưa ra lập trường rằng việc Jessica ưu tiên hoạt động kinh doanh với thương hiệu Blanc & Eclare cùng những kế hoạch cá nhân khiến cô không thể tiếp tục tập trung cho lịch trình của SNSD. Jessica sau đó chính thức chấm dứt hợp đồng với SM vào tháng 8/2015.

Sau khi rời nhóm, mối quan hệ giữa Jessica và 8 thành viên còn lại của SNSD trở nên lạnh nhạt, gần như không có tương tác công khai. Sự im lặng kéo dài nhiều năm khiến câu chuyện rời nhóm liên tục được công chúng nhắc lại. Đặc biệt, việc Jessica phát hành hai tiểu thuyết Shine và Bright, xoay quanh một nữ thực tập sinh trải qua những mâu thuẫn, sự tẩy chay và cuối cùng rời nhóm, càng khiến người hâm mộ liên tưởng đến trải nghiệm của chính cô dù tác phẩm không gọi tên SNSD.

Jessica chịu lệnh "cấm sóng ngầm" vì mối quan hệ đổ vỡ với đế chế giải trí số 1 Kpop

Sau khi rời SM Entertainment, Jessica gặp nhiều hạn chế khi hoạt động tại Hàn Quốc. Jessica chịu lệnh "cấm sóng ngầm" vì mối quan hệ đổ vỡ với đế chế giải trí số 1 Kpop. Nữ ca sĩ vắng bóng trên các chương trình truyền hình lớn và chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Quốc. Tại đây, Jessica tham gia nhiều chương trình giải trí, đóng phim và phát triển hoạt động kinh doanh.

Năm 2022, cô gây chú ý khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và giành vị trí Á quân. Thành tích này giúp Jessica một lần nữa khẳng định sức hút tại thị trường Trung Quốc, đồng thời duy trì hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm rời SNSD. Bước sang giai đoạn 2025-2026, Jessica tiếp tục hoạt động với hình ảnh nghệ sĩ đa năng kiêm doanh nhân. Cô thường xuyên xuất hiện tại các chương trình, sự kiện thời trang và hoạt động thương mại ở Trung Quốc, đồng thời duy trì độ nhận diện tại thị trường quốc tế.

Bị ngăn cản ở Hàn Quốc, Jessica chuyển trọng tâm hoạt động sang Trung Quốc

Trước sân khấu Naengmyeon, Jessica đã có một dấu hiệu khác cho thấy những rào cản liên quan đến SM đang dần được tháo gỡ. Đầu năm nay, cô được SM Entertainment cấp phép biểu diễn các ca khúc của SNSD trong concert cá nhân Reflections. Việc những ca khúc từng gắn liền với SNSD xuất hiện trong một concert của Jessica sau hơn một thập kỷ rời nhóm trở thành dấu hiệu cho thấy nữ ca sĩ và SM đã hòa hoãn. Màn tái hợp với Park Myung-soo trên sân khấu Naengmyeon cho thấy Jessica đã thực sự xuất hiện trở lại trên một sân khấu trong nước sau 12 năm.