Đẹp như mỹ nữ này làm gì cũng được tha thứ

Nhan sắc siêu thực của người đẹp netizen gật gù "đẹp thế này làm gì cũng đúng”.

Tại điểm dừng chân Hamilton (Canada) nằm trong chuyến lưu diễn thế giới 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY, Ningning một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Những hình ảnh ghi lại tạo hình ấn tượng của cô trong tiết mục trình diễn cá nhân nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, kéo theo làn sóng thảo luận bùng nổ từ cộng đồng mạng.

Những hình ảnh ghi lại tạo hình ấn tượng của Ningning trong tiết mục trình diễn cá nhân nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, kéo theo làn sóng thảo luận bùng nổ từ cộng đồng mạng

Cụ thể, nữ idol diện chiếc váy cúp ngực lệch vai phối xuyên thấu màu trắng tinh khôi, được chế tác vô cùng cầu kỳ với hàng trăm chi tiết hoa lá và bướm 3D đính kết tỉ mỉ kéo dài dọc thân váy. Những đường cắt xẻ tinh tế kết hợp cùng lớp vải xuyên thấu mạo hiểm không chỉ tôn lên vóc dáng thanh thoát mà còn tạo hiệu ứng thị giác bồng bềnh, hư ảo theo từng chuyển động trên sân khấu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, mà diện mạo của Ningning còn bùng nổ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu tóc và lối trang điểm. Mái tóc đen tuyền có mái bằng cá tính làm nổi bật nước da trắng nõn nà không chút khuyết điểm. Lối trang điểm mắt khói huyền bí càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nữ thần tượng. Thiết kế đính kết rườm rà vốn được xem là bài toán khó, dễ dìm dáng người mặc, nhưng Ningning đã chứng minh khả năng cân đồ thuộc hàng top khi hoàn toàn làm chủ trang phục và biến nó thành điểm nhấn nâng tầm khí chất của bản thân.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, mà diện mạo của Ningning còn bùng nổ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu tóc và lối trang điểm

Cư dân mạng xứ kim chi đã dành không ít lời khen có cánh cho nhan sắc quyến rũ trong tạo hình lần này của em út aespa. Nhiều người không ngần ngại gọi cô là nữ thần hay một tác phẩm nghệ thuật sống động trên sân khấu. Các bình luận đều chung nhận định rằng bộ váy dù kỳ công đến đâu cũng chỉ làm nền cho nhan sắc tỏa sáng rực rỡ của nữ ca sĩ.

Rất nhiều cư dân mạng hào hứng khẳng định Ningning chính là hình mẫu lý tưởng về một thiếu nữ Đông Phương xinh đẹp và huyền bí theo phong cách Trung Hoa. Đôi mắt mở rộng về chiều ngang với phần đuôi xếch nhẹ tự nhiên tạo nên một diện mạo ma mị, siêu thực. Sự kết hợp giữa làn da trắng, mái tóc đen mun và phong thái tự tin khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh một nàng tiên rừng hay vầng trăng đêm huyền ảo. Bên cạnh đó, biểu tượng cá nhân bươm bướm gắn liền với Ningning cũng được netizen nhắc tới như một sự trùng hợp hoàn hảo, làm bật lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa tự do của cô.

Cư dân mạng xứ kim chi đã dành không ít lời khen có cánh cho nhan sắc quyến rũ trong tạo hình lần này của em út aespa

Sinh năm 2002 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc với tên thật là Ninh Nghệ Trác, cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và từng tham gia nhiều cuộc tìm kiếm tài năng như China's Got Talent hay Let's Sing Kids. Năm 2016, cô chính thức gia nhập SM Entertainment và được công chúng biết đến qua dự án SM Rookies. Ra mắt vào cuối năm 2020 cùng aespa qua bản hit Black Mamba, Ningning đảm nhận vai trò Main Vocal của nhóm nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng hát live vững vàng. Cùng với sự phát triển của aespa qua hàng loạt bản hit đình đám như Next Level, Savage, Supernova hay Whiplash, Ningning đã góp phần đưa nhóm vươn lên đỉnh cao và thực hiện các chuyến lưu diễn quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Ra mắt vào cuối năm 2020 cùng aespa qua bản hit Black Mamba, Ningning đảm nhận vai trò Main Vocal của nhóm nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng hát live vững vàng

Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu ra mắt, Ningning từng trải qua khoảng thời gian chưa thực sự nổi bật về mặt diện mạo so với các thành viên cùng nhóm. Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, em út aespa đã chứng minh sự kiên trì và tư duy thời trang nhạy bén qua thời gian. Bước ngoặt lớn đến vào đầu năm 2026 khi thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci chính thức tuyên bố Ningning trở thành Đại sứ Toàn cầu. Sự kiện này khẳng định sức ảnh hưởng vượt tầm của cô trong giới thời trang cao cấp.

Bước ngoặt lớn đến vào đầu năm 2026 khi thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci chính thức tuyên bố Ningning trở thành Đại sứ Toàn cầu

Sự thăng hạng về khí chất còn giúp cô tạo nên cơn sốt Sultry Makeup với lối trang điểm mắt khói quyến rũ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu video học theo. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, vóc dáng thon gọn và quyến rũ của Ningning cũng liên tục trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ idol gây ấn tượng mạnh nhờ làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn cùng đường cong chuẩn chỉnh. Giọng ca chính nhà SM từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc khoe trọn sắc vóc cuốn hút trên trang cá nhân. Từ một tân binh từng có phần mờ nhạt, Ningning của hiện tại mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, pha trộn hoàn hảo giữa nét cá tính mạnh mẽ và sự nữ tính cuốn hút rất riêng.

Giọng ca chính nhà SM từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc khoe trọn sắc vóc cuốn hút trên trang cá nhân

Dẫu sở hữu lượng fan đông đảo, Ningning cũng từng vướng khá nhiều tranh cãi và nhận về không ít phản ứng trái chiều trong quá trình hoạt động về vấn đề hành xử. Nữ idol từng trở thành tâm điểm của sự ồn ào về thái độ tại một sự kiện thời trang lớn vào năm 2022. Khi aespa rời khỏi sự kiện, trong lúc rất đông người hâm mộ đứng chờ bên ngoài để chào đón, một đoạn clip lan truyền cho thấy Ningning đã đưa tay lên bịt tai khi đi qua đám đông. Hành động này khiến một bộ phận netizen cho rằng cô phớt lờ fan hoặc tỏ thái độ khó chịu trước tiếng gọi tên. Bên cạnh đó, nữ idol người Trung Quốc còn nhiều lần bị kéo vào các tranh cãi nhỏ hơn, từ phát ngôn vội vàng, hình ảnh cá nhân cho đến cách đáp trả thẳng thắn với anti trên mạng xã hội.

Khi aespa rời khỏi sự kiện, trong lúc rất đông người hâm mộ đứng chờ bên ngoài để chào đón, một đoạn clip lan truyền cho thấy Ningning đã đưa tay lên bịt tai khi đi qua đám đông

Dù vậy, Ningning vẫn là cái tên sở hữu sức hút khó phủ nhận. Nhan sắc thăng hạng theo thời gian dường như trở thành đặc quyền giúp em út aespa dễ dàng chinh phục công chúng. Người hâm mộ thừa nhận rằng dù từng có những phút giây vướng sóng gió về thái độ, nhưng mỗi khi cô xuất hiện với visual lung linh trên sân khấu hay qua từng bức ảnh đời thường, mọi sự khắt khe dường như đều tan biến và dễ dàng được tha thứ.

Ảnh: X