Công chúa showbiz từ chối cơ hội kiếm cả gia tài vì sợ tái nghiện

Sau biến cố sức khoẻ, nữ ca sĩ kỷ luật chính mình, cai nghiện hoàn toàn mọi loại chất kích thích.

Trong cuộc phỏng vấn mới với Apple Music nhân dịp phát hành album phòng thu thứ 10 Bass Persuades, Miley Cyrus chia sẻ về cuộc sống hiện tại và lý do cô không muốn thực hiện một tour diễn vòng quanh thế giới. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất lúc này không phải là số lượng sân khấu có thể chinh phục hay doanh thu một tour diễn có thể mang về, mà là duy trì một cuộc sống ổn định.

Miley Cyrus vừa ra mắt album Bass Persuades

Miley chia sẻ trạng thái bình yên hiện tại đến không chỉ từ việc cô thức dậy và cảm thấy hạnh phúc, mà còn từ những ranh giới cô chủ động đặt ra cho cuộc sống của mình. Sau nhiều năm đối diện với áp lực của danh tiếng, những biến cố cá nhân và vấn đề liên quan đến chất gây nghiện, Miley hiện duy trì lối sống tỉnh táo. Với cô, việc có một guồng sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày mang lại cảm giác an toàn: buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, tối đi ngủ vào thời điểm nào. Thậm chí, được trở về nhà và ngủ trên chính chiếc giường của mình cũng trở thành một điều có ý nghĩa.

Chính vì vậy, Miley không muốn đánh đổi nhịp sống này cho một tour diễn kéo dài nhiều tháng. Cô hiểu khán giả muốn nhìn thấy mình trên sân khấu, nhưng cũng hiểu rằng cường độ di chuyển liên tục của một chuyến lưu diễn lớn có thể tạo ra áp lực rất lớn đối với sức khỏe tinh thần và quá trình duy trì trạng thái tỉnh táo của cô.

Miley đặt giới hạn với việc lưu diễn

Đây không phải lần đầu tiên Miley đặt giới hạn với việc lưu diễn. Những trải nghiệm trong giai đoạn biểu diễn festival năm 2021-2022 để lại cho nữ ca sĩ nhiều ảnh hưởng tâm lý. Tháng 3/2022, máy bay riêng chở Miley cùng ê-kíp tới Paraguay để biểu diễn tại Asunciónico Festival bị sét đánh giữa một cơn bão lớn và phải hạ cánh khẩn cấp. Miley sau đó xác nhận toàn bộ những người trên máy bay đều an toàn, nhưng sự cố khiến chuyến bay phải chuyển hướng và cô không thể tới Paraguay biểu diễn.

Miley kể lại trải nghiệm này như một khoảnh khắc đặc biệt đáng sợ. Trong những năm sau đó, việc di chuyển bằng máy bay trở thành một phần khiến cô phải cân nhắc khi lên kế hoạch cho công việc. Với một nghệ sĩ có sự nghiệp quốc tế, đây cũng là một trong những lý do khiến mô hình tour diễn truyền thống không còn phù hợp với cuộc sống mà Miley đang cố gắng duy trì.

Thay vì thực hiện một tour thế giới, Miley chọn một phương án khác: tổ chức những đêm diễn giới hạn tại Hollywood Bowl, địa điểm nằm ngay tại Los Angeles

Thay vì thực hiện một tour thế giới, Miley chọn một phương án khác: tổ chức những đêm diễn giới hạn tại Hollywood Bowl, địa điểm nằm ngay tại Los Angeles. Hai đêm diễn hiện được lên lịch vào ngày 16 và 18/10/2026. Điều này cho phép Miley vẫn được đứng trước khán giả, quảng bá âm nhạc mới và tạo ra những khoảnh khắc biểu diễn trực tiếp, nhưng không phải rời khỏi cuộc sống mà cô đã mất nhiều năm để xây dựng lại.

Từ một ngôi sao Disney nổi tiếng toàn cầu với Hannah Montana, Miley trải qua nhiều biến động và áp lực kinh khủng của 1 biểu tượng văn hoá đại chúng. Miley Cyrus bước vào ngành giải trí từ khi còn rất trẻ. Hannah Montana đưa cô trở thành một trong những thần tượng tuổi teen nổi tiếng nhất thế giới. Thành công của nhân vật này đồng thời tạo ra cái bóng rất lớn mà Miley phải mất nhiều năm để thoát khỏi.

Hannah Montana biến Miley Cyrus thành biểu tượng văn hoá đại chúng

Album Bangerz ra mắt 2013, nữ ca sĩ chủ động phá bỏ hình tượng Disney bằng một màn lột xác gây chú ý. Những ca khúc như Wrecking Ball hay We Can't Stop đánh dấu bước chuyển sang hình ảnh trưởng thành, táo bạo và nổi loạn hơn. Quyết định này khiến cả thế giới chấn động. Miley Cyrus rơi vào khủng hoảng kéo dài, từ tranh cãi sự nghiệp đến đời tư.

Thời gian nổi loạn của công chúa Disney

Sau đó, Miley tiếp tục thử nghiệm với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Plastic Hearts năm 2020 đưa cô đến gần hơn với Rock và những âm thanh gai góc. Endless Summer Vacation năm 2023 là một trong những bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp Miley, với siêu hit toàn cầu Flowers. Ca khúc này trở thành hiện tượng toàn cầu và mang về cho Miley 2 giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp tại lễ trao giải năm 2024, trong đó có Record of the Year.

Miley Cyrus tạo nên bước ngoặt với Flowers

Phía sau hình ảnh ngôi sao là đời tư hỗn loạn và loạt biến cố ảnh hưởng nặng nề đến công chúa Disney. Năm 2018, căn nhà của Miley tại Malibu bị thiêu rụi trong thảm họa Woolsey Fire. Một năm sau, cuộc hôn nhân với Liam Hemsworth kết thúc sau gần một thập kỷ gắn bó tan hợp. Cuối năm 2019, Miley tiếp tục phải trải qua phẫu thuật dây thanh quản do tổn thương dây thanh quản, đồng thời phải giữ im lặng trong thời gian dài để phục hồi. Với một ca sĩ, đây là biến cố đặc biệt nghiêm trọng khi giọng hát chính là công cụ nghề nghiệp quan trọng nhất.

Cùng thời gian đó, Miley cũng công khai tình trạng lạm dụng chất kích thích. Cô chia sẻ về việc sử dụng cần sa trong quá khứ và vấn đề với rượu. Sau những biến cố sức khỏe, nữ ca sĩ dần lựa chọn một cuộc sống tỉnh táo hơn. Miley cho biết cô ngừng sử dụng cần sa từ năm 2017 và ngừng uống rượu vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Trong thời gian giãn cách vì COVID-19, cô từng có một giai đoạn tái sử dụng chất gây nghiện trong thời gian ngắn, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại kiểm soát.

Miley Cyrus công khai việc chống chọi với chất kích thích

Từ trải nghiệm đó, Miley nhìn việc cai nghiện không đơn thuần là một quyết định nhất thời mà là một quá trình phải duy trì lâu dài. Cô từng phải sử dụng cách tiếp cận “Don't get furious, get curious” - thay vì tức giận với bản thân, tìm hiểu nguyên nhân khiến mình rơi vào trạng thái đó.

Miley Cyrus muốn bảo vệ cuộc sống cân bằng mà bản thân đã tìm được sau nhiều năm biến động

Đó cũng là lý do Miley không muốn quay trở lại guồng quay mà cô từng trải qua ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp lưu diễn. Với một ngôi sao biểu tượng, có khả năng thu hút hàng chục nghìn khán giả cho mỗi show và nổi tiếng toàn cầu, việc từ chối một tour thế giới đồng nghĩa với việc cô chủ động bỏ qua một nguồn doanh thu khổng lồ mà một chuyến lưu diễn quy mô lớn có thể tạo ra.