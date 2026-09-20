Bế mạc Festival Thăng Long 2026 đếm ngược giờ mở màn: (S)TRONG Trọng Hiếu, Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp "lên dây cót" cho màn kết hợp mới toanh

Loạt sao Việt sẵn sàng bùng nổ tại lễ bế mạc Festival Thăng Long 2026.

Tối 20/9, đêm bế mạc Festival Thăng Long – Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hà Lê, Vũ Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh và nhiều tên tuổi khác. Với sự đa dạng về phong cách âm nhạc, chương trình hứa hẹn mang đến không gian biểu diễn sôi động, kết hợp những tiết mục hiện đại cùng tinh thần văn hóa, nghệ thuật.

Tối 20/9, đêm bế mạc Festival Thăng Long – Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội

Trước giờ biểu diễn, dàn sao đã có mặt tại sân khấu để tổng duyệt, kiểm tra âm thanh, ánh sáng và hoàn thiện các tiết mục, sẵn sàng mang đến đêm nhạc sôi động, đa dạng màu sắc.

(S)TRONG Trọng Hiếu tổng duyệt

Một trong những nghệ sĩ nhận được sự chú ý tại buổi tổng duyệt là (S)TRONG Trọng Hiếu. Nam ca sĩ xuất hiện với phong cách thời trang giản dị, trẻ trung, đồng thời duy trì nguồn năng lượng tích cực trong quá trình chuẩn bị cho phần trình diễn. Dù chỉ là buổi chạy chương trình, (S)TRONG Trọng Hiếu vẫn thể hiện sự tập trung khi phối hợp cùng ê-kíp, kiểm tra sân khấu và hoàn thiện các tiết mục trước giờ diễn chính thức.

(S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện với phong cách thời trang giản dị, trẻ trung

Sự xuất hiện của nam ca sĩ đáng chú ý khi anh chuẩn bị mang đến bản hit Kho Báu. Nguồn năng lượng nhiệt huyết của anh góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại khu vực rehearsal trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Với phong cách biểu diễn giàu năng lượng cùng màu sắc âm nhạc trẻ trung, Trọng Hiếu được kỳ vọng tạo nên không khí sôi động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

(S)TRONG Trọng Hiếu còn tham gia màn kết hợp đặc biệt cùng hai nghệ sĩ Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp

Bên cạnh phần trình diễn riêng, (S)TRONG Trọng Hiếu còn tham gia màn kết hợp đặc biệt cùng hai nghệ sĩ Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp. Ba nghệ sĩ sẽ mang đến phiên bản rock của Kho Báu, tạo nên diện mạo mới mẻ với tinh thần mạnh mẽ, giàu năng lượng. Sự góp mặt của ba nghệ sĩ từng để lại dấu ấn trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng khiến tiết mục trở thành một trong những phần trình diễn đáng chờ đợi tại chương trình.

Ba nghệ sĩ sẽ mang đến phiên bản rock của Kho Báu