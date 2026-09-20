RHYDER lần đầu bắt tay Bức Tường, cùng dàn quái kiệt làng rock Hải Bột, Đỗ Hoàng Hiệp khiến 5000 người vỡ òa
Quy tụ từ các huyền thoại rock gạo cội đến những gương mặt trẻ, dàn nghệ sĩ đã thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt hàng nghìn người.
Tối 19/9, Bốc Fest 2026 diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội, thu hút khoảng 5.000 khán giả đến thưởng thức đêm nhạc. Chương trình quy tụ 11 nghệ sĩ, ban nhạc gồm Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY, mang đến những phần trình diễn live cùng các màn kết hợp bất ngờ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.
Đêm nhạc được xây dựng với các phần trình diễn riêng và bốn màn kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc những thế hệ, phong cách khác nhau. Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh, các tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến dàn dựng sân khấu.
Dàn line-up của Bốc Fest 2026 lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những màn trình diễn sôi động, giàu năng lượng, đồng thời có những khoảng lắng với màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng hơn. Bức Tường mang đến tinh thần rock qua các ca khúc quen thuộc, trong khi Đỗ Hoàng Hiệp tiếp tục thể hiện chất giọng gắn liền với dòng nhạc này.
The Flob biểu diễn đại khải hoàn
The Flob mang đến sân khấu nguồn năng lượng rock trẻ trung, kết hợp phần trình diễn trực tiếp giàu sức hút. Những giai điệu mạnh mẽ cùng cách thể hiện đầy nhiệt huyết giúp nhóm khuấy động không khí đêm nhạc, đưa khán giả vào không gian âm nhạc sôi nổi và liên tục thay đổi.
Vinh Khuất xuất hiện với ca khúc Quá Lâu
Vinh Khuất xuất hiện với ca khúc Quá Lâu trong màn kết hợp cùng LEXXY. Phần trình diễn mang màu sắc riêng của nam nghệ sĩ, đồng thời nhận được sự hưởng ứng từ khán giả qua những đoạn hát quen thuộc. Tiết mục góp thêm một sắc thái khác cho chuỗi màn kết hợp được chuẩn bị tại Bốc Fest 2026.
Picker Band và 7UPPERCUTS cũng mang đến những phần trình diễn riêng, thể hiện cá tính âm nhạc qua sân khấu trực tiếp. Hải Bột kết hợp cùng 52Hz trong Now She Don't, trong khi Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân thể hiện Hương Ngọc Lan. Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau giúp Bốc Fest xây dựng một không gian âm nhạc có sự đan xen giữa những phong cách và cách thể hiện cùng nhiều màu sắc âm nhạc khác biệt.
RHYDER là một trong những nghệ sĩ được khán giả chú ý tại Bốc Fest 2026. Nam ca sĩ lần lượt mang đến sân khấu các bản hit quen thuộc như Từ Chối Hiểu và Chịu Cách Mình Nói Thua, thể hiện màu sắc âm nhạc riêng qua những phần trình diễn trực tiếp. Không khí đêm nhạc trở nên sôi động khi khán giả cùng hòa giọng trong các ca khúc của nam nghệ sĩ.
Đặc biệt, RHYDER kết hợp cùng Bức Tường trong hai ca khúc Bông Hồng Xanh và Tâm Hồn Của Đá. Màn trình diễn đưa nam nghệ sĩ đến với những sáng tác gắn liền với ban nhạc rock, đồng thời tạo nên sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu Bốc Fest 2026.
Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, Bốc Fest 2026 mang đến một đêm nhạc kết hợp giữa những màu sắc âm nhạc khác nhau. Đồng thời Bốc Fest cũng được định hướng phát triển qua nhiều mùa, mỗi mùa mở ra một chủ đề và không gian riêng. Sau mùa đầu tiên tại Hà Nội, Bốc Fest được kỳ vọng tiếp tục mở rộng format, tạo thêm những cuộc gặp gỡ mới giữa nghệ sĩ và khán giả.
Ảnh: BTC