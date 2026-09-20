RHYDER lần đầu bắt tay Bức Tường, cùng dàn quái kiệt làng rock Hải Bột, Đỗ Hoàng Hiệp khiến 5000 người vỡ òa

Quy tụ từ các huyền thoại rock gạo cội đến những gương mặt trẻ, dàn nghệ sĩ đã thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt hàng nghìn người.

Tối 19/9, Bốc Fest 2026 diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội, thu hút khoảng 5.000 khán giả đến thưởng thức đêm nhạc. Chương trình quy tụ 11 nghệ sĩ, ban nhạc gồm Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY, mang đến những phần trình diễn live cùng các màn kết hợp bất ngờ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Bốc Fest vừa diễn ra vào tối ngày 19/9 thu hút khoảng 5.000 khán giả đến thưởng thức đêm nhạc

Đêm nhạc được xây dựng với các phần trình diễn riêng và bốn màn kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc những thế hệ, phong cách khác nhau. Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh, các tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến dàn dựng sân khấu.

Dàn line-up của Bốc Fest 2026 lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những màn trình diễn sôi động, giàu năng lượng

Dàn line-up của Bốc Fest 2026 lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những màn trình diễn sôi động, giàu năng lượng, đồng thời có những khoảng lắng với màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng hơn. Bức Tường mang đến tinh thần rock qua các ca khúc quen thuộc, trong khi Đỗ Hoàng Hiệp tiếp tục thể hiện chất giọng gắn liền với dòng nhạc này.

The Flob biểu diễn đại khải hoàn