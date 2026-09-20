Thu nhập của Khởi My

Không chịu áp lực chạy show, Khởi My có thu nhập thế nào?

Từ cô gái từng cùng mẹ gánh củi bán với giá 5.000 đồng/gánh đến một trong những giọng ca Teen Pop được yêu thích nhất Vbiz, Khởi My đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu, nữ ca sĩ vẫn duy trì cuộc sống khá thoải mái nhờ nền tảng tài chính tích lũy từ thời kỳ đỉnh cao cùng những công việc phù hợp với cuộc sống riêng.

Ca sĩ Khởi My

Sinh năm 1990 tại Đồng Nai, sau khi cha mẹ ly hôn, Khởi My cùng mẹ lên TP.HCM lập nghiệp trong hoàn cảnh thiếu thốn. Năm 2007, Khởi My giành giải Quán quân Tiếng hát học đường, đánh dấu bước ngoặt đưa cô chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Giai đoạn 2009-2011, cô được biết đến rộng rãi hơn khi đảm nhận vai trò MC trên Yeah1 TV. Năm 2010, ca khúc Vì Sao do chính Khởi My sáng tác và thể hiện trở thành một trong những bản hit nổi bật, đồng thời mang về cho cô giải Ca sĩ triển vọng.

Năm 2013 tiếp tục là một cột mốc quan trọng khi Khởi My đăng quang Quán quân mùa đầu tiên của Gương mặt thân quen. Thành công từ chương trình giúp tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng mạnh mẽ trên truyền hình. Trong giai đoạn 2013-2015, cô liên tiếp ra mắt các sản phẩm như Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ, Góc Nhỏ Trong Tim. Đặc biệt, Gửi Cho Anh giành giải MV của năm, góp phần đưa Khởi My trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng Teen Pop thời điểm đó.

Khởi My là một trong những biểu tượng teen pop của Việt Nam

Trong giai đoạn đỉnh cao khoảng 2014-2018, mức cát-xê được nhắc đến của Khởi My vào khoảng 30-50 triệu đồng/show. Với những sự kiện lớn hoặc tiệc cưới, con số này có thể lên tới mức 9 con số. Thời điểm này, Khởi My được xem là một trong những nghệ sĩ đắt show tỉnh, sân khấu hội chợ và các đại nhạc hội dành cho học sinh, sinh viên nhờ lượng người hâm mộ đông đảo. Báo chí từng nhận định mức cát-xê của nữ ca sĩ khá "mềm" nếu đặt cạnh sức hút thực tế. Việc liên tục nhận show và có lịch trình biểu diễn dày đặc trên khắp cả nước được xem là một trong những nguồn thu quan trọng của cô trong thời kỳ hoàng kim.

Không đi hát, Khởi My vẫn thường xuyên livestream chơi game và gây tiếng vang trong cộng đồng game thủ

Từ năm 2020 đến nay, Khởi My không còn duy trì tần suất chạy show như trước và cũng không công khai một mức cát-xê cố định. Cô chủ yếu xuất hiện có chọn lọc tại các đêm nhạc phòng trà, sự kiện thân thiết hoặc những chương trình có quy mô vừa phải. Tháng 9/2023, sau khoảng 6 năm hạn chế hoạt động trên sân khấu lớn, Khởi My tái xuất trong Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer Vietnam mùa 2) với mascot Cừu Bông. Sự xuất hiện của cô nhận được sự chú ý lớn từ khán giả, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn được duy trì dù đã rời xa guồng quay showbiz trong thời gian dài.

Khởi My tái xuất tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2023

Kiên trì làm việc, Khởi My đủ tiền tự mua một căn hộ chung cư tại TP.HCM để tặng mẹ. Đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ với nữ ca sĩ bởi xuất phát điểm của cô và mẹ từng rất khó khăn. Sau khi kết hôn với Kelvin Khánh vào cuối năm 2017, hai vợ chồng chuyển về sinh sống tại một căn penthouse rộng khoảng 300m² ở tầng cao của một cao ốc tại TP.HCM. Không gian được thiết kế theo phong cách Industrial, sử dụng tông xám chủ đạo cùng nội thất hiện đại. Căn hộ từng được báo chí ví như một "tiệm cà phê thu nhỏ". Bên cạnh bất động sản, Khởi My còn sở hữu dàn máy tính và thiết bị chơi game cấu hình cao phục vụ sở thích cá nhân, cùng ô tô và các khoản tài sản tích lũy khác.

Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất, thu nhập của Khởi My đến từ nhiều nguồn, trong đó có tiền cát-xê biểu diễn, quảng cáo, công việc MC và các chương trình truyền hình, gameshow. Đặc biệt, việc nhận hàng trăm show trong nhiều năm giúp nữ ca sĩ tạo được nền tảng tài chính đáng kể.

Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất, thu nhập của Khởi My đến từ nhiều nguồn, trong đó có tiền cát-xê biểu diễn, quảng cáo, công việc MC và các chương trình truyền hình, gameshow

Từ tháng 7/2020, Khởi My chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực livestream và trở thành nữ streamer độc quyền. Với fanpage sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi, công việc streaming trở thành một nguồn thu nhập mới, bên cạnh các khoản đến từ các hợp đồng cộng tác và sự ủng hộ của người xem.

Âm nhạc cũng được xem là một nguồn thu mang tính dài hạn. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Khởi My như Vì Sao, Gửi Cho Anh hay Người Yêu Cũ vẫn được khán giả nghe và xem trên các nền tảng số, qua đó duy trì nguồn thu bản quyền từ những sản phẩm đã phát hành. Ngoài ra, lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội cũng tạo điều kiện để Khởi My nhận các hợp đồng quảng cáo và nội dung tài trợ từ thương hiệu.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Khởi My và Kelvin Khánh là một trong những cặp đôi quen mặt khán giả truyền hình nhất

Việc Khởi My không còn chạy show dày đặc nhưng vẫn duy trì cuộc sống thoải mái phần nào đến từ quan điểm tài chính và lối sống mà cô từng chia sẻ. Trong thời kỳ sự nghiệp đạt đỉnh, Khởi My là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ chạy show nhưng có phong cách sống tương đối giản dị. Cô không thường xuyên mua sắm hàng hiệu hay theo đuổi lối sống xa hoa. Việc tích lũy trong nhiều năm thay vì chi tiêu mạnh tay giúp nữ ca sĩ có nền tảng tài chính ổn định hơn khi giảm tần suất hoạt động nghệ thuật.

Khởi My và Kelvin Khánh cũng lựa chọn một cuộc sống riêng tư

Khởi My và Kelvin Khánh cũng lựa chọn một cuộc sống riêng tư. Hai người từng chia sẻ về việc chưa đặt nặng chuyện sinh con, thay vào đó tận hưởng cuộc sống của một gia đình nhỏ với những hoạt động quen thuộc như tập gym, du lịch, chơi game và chăm sóc nhà cửa. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khởi My hiện không còn đặt mình vào guồng quay phải liên tục xuất hiện hay chạy show như trước. Nền tảng tài chính được tích lũy từ thời kỳ đỉnh cao, cộng thêm những nguồn thu linh hoạt sau này, giúp nữ ca sĩ có thể chủ động hơn với lựa chọn sống của mình.