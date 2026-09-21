Khán giả bất bình thay Hà An Huy

Hà An Huy và Hoàng Dũng lần lượt đứng hạng 21 và 22 trên bảng hỏa lực cá nhân được công bố trong tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thứ hạng của hai giọng ca gây bất ngờ cho một bộ phận khán giả, nhất là khi cả hai vừa được nhà Thăng Hoa lựa chọn song ca "Cảm ơn tình yêu tôi" tại công

Bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sau tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Hà An Huy nhận 240 điểm, đứng hạng 21, trong khi Hoàng Dũng xếp ngay sau với 230 điểm.

Hai vị trí này nằm gần cuối bảng gồm 26 anh tài. Hoàng Tôn đứng hạng 20 với 250 điểm, Toki Thành Thỏ hạng 23 với 200 điểm, còn Thái VG và Huỳnh Lập đồng hạng 24 với 170 điểm.

Kết quả của Hà An Huy và Hoàng Dũng đặc biệt được chú ý bởi cả hai đều là những thành viên được nhà Thăng Hoa lựa chọn để tập trung vào thế mạnh giọng hát tại công diễn 5.

Tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với nhiều tranh luận.

Khán giả bức xúc

Trên Threads, nhiều bình luận bày tỏ bất ngờ khi Hà An Huy và Hoàng Dũng cùng nằm ở nhóm cuối.

Một khán giả gọi vị trí 21 của Hà An Huy và 22 của Hoàng Dũng là “cú sốc”, đặc biệt khi Hà An Huy tụt 10 bậc điểm hỏa lực. Người khác đặt câu hỏi về khả năng Hà An Huy phải rời chương trình nếu không có diễn biến liên quan quyền bảo vệ của Dũng sĩ OSAD.

Một luồng ý kiến khác cho rằng chính tâm lý bình chọn có thể tạo ra kết quả khó đoán. Theo đó, khán giả yêu thích một nghệ sĩ nhưng tin rằng người này đã có nhiều người khác bình chọn có thể chuyển phiếu sang thành viên đang cần hỗ trợ hơn.

Hà An Huy suýt bị loại.

Một tài khoản viết rằng nếu không phải người hâm mộ Hà An Huy, họ có thể mặc định nam ca sĩ “kiểu gì cũng được vote cao”, rồi dành lượt bình chọn cho nghệ sĩ khác.

Bên cạnh sự bất ngờ, một số người đặt vấn đề về mối quan hệ giữa năng lực biểu diễn và hỏa lực cá nhân. Có khán giả cho rằng ở một chương trình thực tế phụ thuộc vào bình chọn, nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ mạnh tại trường quay có thể có lợi thế. Những ý kiến này phản ánh tranh luận của người xem, không đồng nghĩa bảng hỏa lực là thước đo chuyên môn thanh nhạc.

Kết quả càng gây bất ngờ khi soi chiếu với sức hút Hà An Huy tạo ra ở đầu game show. Nhức tiềm thức - ca khúc do chính nam ca sĩ sáng tác và thể hiện - từng đạt hơn 340.000 lượt xem sau hai ngày, lọt top 18 thịnh hành YouTube. Sau 12 ngày, con số vượt 1,7 triệu lượt xem và đến cuối tháng 7, video cán mốc hơn 3,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Hà An Huy từ một trong những thành viên trẻ nhất trở thành gương mặt tạo thảo luận đáng chú ý của mùa giải.

Đẳng cấp vocal vẫn thất thế

Sự tranh luận càng tăng khi Hà An Huy và Hoàng Dũng vừa có màn song ca Cảm ơn tình yêu tôi tại vòng Khởi Lửa.

Sau nhiều công diễn thử nghiệm các phong cách khác nhau, Nhà Thăng Hoa quyết định đưa các thành viên trở lại sở trường.

OSAD cho biết đội muốn mỗi người được thể hiện thế mạnh của mình ở chặng cuối. Vì thế, Cảm ơn tình yêu tôi được xử lý theo hướng tập trung vào vocal, với Hà An Huy và Hoàng Dũng hát đan xen.

Bảng hỏa lực gây tranh cãi.

Hoàng Dũng từng chia sẻ anh muốn có một sân khấu ballad để thể hiện màu sắc quen thuộc. Hà An Huy cũng hào hứng với lựa chọn này và nhận xét ca khúc phù hợp với gu âm nhạc của mình.

Tuy nhiên, Cảm ơn tình yêu tôi nhận 2.040 điểm. Nhà Thăng Hoa sau đó thua nhà Lẫy Lừng với Xinh - sân khấu performance mang concept phòng gym, nhiều vũ đạo và tập trung vào năng lượng tương tác với khán giả.

Hai kết quả liên tiếp - thất bại của nhà Thăng Hoa và vị trí 21, 22 của Hà An Huy, Hoàng Dũng - khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi liệu những tiết mục thiên về vocal, cảm xúc có gặp bất lợi trước các sân khấu giàu tính trình diễn khi bình chọn trực tiếp tại trường quay.

Ở chiều ngược lại, kết quả bình chọn của chương trình phản ánh lựa chọn của nhóm khán giả tham gia ghi hình trong điều kiện cụ thể, không phải bảng chấm điểm kỹ thuật thanh nhạc. Đây cũng là lý do thứ hạng hỏa lực và đánh giá chuyên môn của khán giả về một nghệ sĩ có thể không trùng nhau.

Hoàng Dũng cũng phải nhận điểm thấp.

Ở vòng Khởi Lửa công diễn 5, nhà Lục Lạc và nhà Lẫy Lừng là hai đội giành chiến thắng, qua đó có lợi thế trước vòng chốt hạ. Nhà Lục Lạc thắng nhà Hào Môn với Chuyện chàng cô đơn, tiết mục nhận 2.450 điểm bình chọn.

Ở cặp còn lại, Cảm ơn tình yêu tôi của Hà An Huy - Hoàng Dũng nhận 2.040 điểm. Nhà Thăng Hoa thất bại trước nhà Lẫy Lừng.