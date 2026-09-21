Ca sĩ này là một trong những hiện tượng hiếm hoi của làng nhạc khi liên tục nhận vàng, tiền mặt giá trị cao từ khán giả trong các đêm diễn.

Nhắc đến những ca sĩ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ sau khi bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế phiên bản nhí, không thể không kể đến Hồ Văn Cường. Sinh năm 2003, nam ca sĩ được công chúng biết đến khi đăng quang Quán quân chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016.

Sau cuộc thi, Hồ Văn Cường từng bước trở thành một trong những giọng ca trẻ được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là công chúng miền Tây và các cô chú lớn tuổi. Theo đuổi dòng nhạc quê hương, bolero, nam ca sĩ gây chú ý bởi giọng hát đậm chất trữ tình, cách xử lý mộc mạc cùng phong thái chân thành trên sân khấu. Đây cũng là những yếu tố giúp anh tạo dựng mối liên kết với tệp khán giả trung thành của dòng nhạc này.

Hồ Văn Cường được công chúng biết đến khi đăng quang Quán quân chương trình Vietnam Idol Kid năm 2016

Sau khi đăng quang Thần Tượng Âm Nhạc Nhí, Hồ Văn Cường được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ trên con đường nghệ thuật. Dưới sự dìu dắt của nữ ca sĩ, anh có thêm cơ hội xuất hiện trên nhiều sân khấu ca nhạc, tiếp tục theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero. Thời điểm vừa đăng quang, Hồ Văn Cường nhận khoảng 30 triệu đồng cho mỗi show riêng và 10 triệu đồng khi biểu diễn cùng Phi Nhung.

Sau khi đăng quang Thần Tượng Âm Nhạc Nhí, Hồ Văn Cường được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ trên con đường nghệ thuật

Dù có cơ hội lưu diễn tại Mỹ, Úc và châu Âu, anh vẫn được mẹ nuôi hạn chế nhận show để ưu tiên việc học. Năm 2016, Hồ Văn Cường tiếp tục gây chú ý khi vào cuối năm, nam ca sĩ giành chiến thắng ở hạng mục Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất thuộc dòng nhạc dân gian. Khi ấy, Hồ Văn Cường mới 14 tuổi nhưng đã vượt qua nhiều giọng ca tên tuổi, khẳng định sức hút của một nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình.

Từ cuối năm 2021, cuộc sống và sự nghiệp của Hồ Văn Cường bước sang một giai đoạn mới. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, anh cùng bố mẹ ruột rời khỏi công ty quản lý cũ, nhận lại tiền cát-xê và bắt đầu cuộc sống độc lập. Thời gian đầu, nam ca sĩ tạm gác việc biểu diễn để ổn định tinh thần, sắp xếp cuộc sống và theo học Marketing tại một trường đại học ở TP.HCM.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường từng bước cải thiện giọng hát sau giai đoạn vỡ giọng, đồng thời tự tin hơn khi trở lại sân khấu

Năm 2022, Hồ Văn Cường nhận được sự hỗ trợ từ danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy). Ngọc Sơn trực tiếp hướng dẫn anh về kỹ thuật thanh nhạc, cách lấy hơi, nhả chữ, lựa chọn ca khúc và phong thái trình diễn. Nhờ đó, nam ca sĩ từng bước cải thiện giọng hát sau giai đoạn vỡ giọng, đồng thời tự tin hơn khi trở lại sân khấu.

Không chạy theo những xu hướng âm nhạc thịnh hành, Hồ Văn Cường vẫn kiên định với dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Anh đều đặn xuất hiện tại các đêm nhạc, sân khấu phòng trà ở nhiều tỉnh, thành, từng bước duy trì tệp khán giả riêng. Trong hành trình này, FC Xanh Đọt Chuối trở thành điểm tựa quan trọng, luôn đồng hành và ủng hộ nam ca sĩ trong các hoạt động nghệ thuật.

Không chạy theo những xu hướng âm nhạc thịnh hành, Hồ Văn Cường vẫn kiên định với dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Anh đều đặn xuất hiện tại các đêm nhạc, sân khấu phòng trà ở nhiều tỉnh, thành, từng bước duy trì tệp khán giả riêng

Ở tuổi 23, anh dần ổn định cuộc sống, tích lũy thu nhập từ việc biểu diễn và mua nhà tại TP.HCM để bố mẹ có chỗ ở riêng. Ngoại hình, phong cách của nam ca sĩ cũng ngày càng trưởng thành, chỉn chu. Hướng đến cột mốc 10 năm ca hát, Hồ Văn Cường dự kiến tổ chức liveshow vào ngày 28/11/2026, nhìn lại hành trình nghệ thuật và tri ân những khán giả đã luôn đồng hành cùng anh.

Hồ Văn Cường không chỉ duy trì hoạt động biểu diễn mà còn được chú ý bởi mức cát-xê và những món quà giá trị từ người hâm mộ. Tháng 1/2022, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ nam ca sĩ có thể nhận khoảng 200 triệu đồng cho một show diễn theo hợp đồng riêng. Tuy nhiên, đây không phải mức thù lao cố định cho mọi chương trình, bởi thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào quy mô, tính chất và hình thức biểu diễn.

Bên cạnh cát-xê biểu diễn, những món quà giá trị từ người hâm mộ cũng trở thành điểm đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Hồ Văn Cường. Tại nhiều đêm nhạc, nam ca sĩ được khán giả tặng hoa kết bằng tiền mặt, nhẫn vàng, dây chuyền hoặc hộp vàng. Một số trường hợp được chia sẻ có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại các show diễn, Hồ Văn Cường được tặng vàng trực tiếp trên sân khấu

Những hình ảnh này thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn của Hồ Văn Cường, đặc biệt tại những chương trình phục vụ khán giả trung niên và lớn tuổi. Nhiều người hâm mộ gọi nam ca sĩ bằng cách xưng hô thân mật như “con”, “cháu”, đồng thời bày tỏ tình cảm và mong muốn tiếp thêm động lực cho anh trên con đường ca hát. Từ những món quà được trao tặng, Hồ Văn Cường được một bộ phận khán giả gọi bằng cụm từ “ca sĩ được tặng vàng nhiều nhất Việt Nam”. Không chỉ khán giả trong nước, một số kiều bào tại Mỹ, Úc và các quốc gia khác cũng gửi tiền ủng hộ Hồ Văn Cường thông qua người đại diện. Những khoản quà tặng được nhắc đến có giá trị từ vài trăm đến 1.000 USD.

Nhiều quà tặng giá trị mà Hồ Văn Cường được người hâm mộ dành tặng

Nhờ nguồn thu từ các sân khấu cùng sự ủng hộ của người hâm mộ, Hồ Văn Cường từng bước ổn định cuộc sống, tích lũy tài chính và mua nhà tại TP.HCM để bố mẹ có chỗ ở riêng. Nam ca sĩ cũng tiếp tục đầu tư cho con đường ca hát, chú trọng rèn luyện giọng hát, kỹ năng biểu diễn và duy trì hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh còn tham gia một số hoạt động thiện nguyện, hướng đến việc chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Sau nhiều năm kể từ khi được biết đến với danh hiệu Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016, Hồ Văn Cường ở tuổi 23 đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp

Có thể thấy, sau nhiều năm kể từ khi được biết đến với danh hiệu Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016, Hồ Văn Cường ở tuổi 23 đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Nam ca sĩ từng bước xây dựng nguồn thu nhập ổn định từ việc biểu diễn, đồng thời trưởng thành hơn về ngoại hình, phong cách và định hướng nghệ thuật.

Ảnh: FBNV