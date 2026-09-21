Bắt hint setlist chính thức tại concert Tinh Hà “Say Hi” cùng kim chủ TPBank

Từ những bản phối triệu view đến "setlist trong mơ" liên tục được fan gọi tên, Tinh Hà “Say Hi” đang nóng lên từng ngày trước thềm concert 17-18/10 tại TP.HCM. Khi D1-2 đã sold-out, netizen bắt đầu sốt sắng: Đâu là những giai điệu sẽ chính thức xuất hiện tại đêm concert Tinh Hà “Say Hi”?

Khi fan bắt đầu "casting" setlist cho concert Tinh Hà "Say Hi"

Sức nóng của Tinh Hà "Say Hi" không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ câu chuyện phía sau mỗi tiết mục: những bản demo, cách nghệ sĩ phát triển ý tưởng và nỗ lực hoàn thiện một màn trình diễn trọn vẹn. Càng theo dõi hành trình ấy, fan càng có thêm những "ứng viên" cho setlist trong mơ.

Với 24 "Anh Trai", 24 màu sắc âm nhạc và những cá tính riêng, danh sách các tiết mục được yêu thích cũng ngày một dài thêm. Những cái tên như Thế giới của anh, Mưa vội phóng, Giải cứu thế giới, Secret, Tết tình, Laviem, MRT... liên tục được fan gọi tên, cùng hàng loạt màn trình diễn được mong chờ tái xuất trên sân khấu concert Tinh Hà "Say Hi" vào ngày 17-18/10 sắp tới.

Chủ đề đoán setlist cho concert Tinh Hà "Say Hi" đang được cộng đồng fan quan tâm

Cũng từ đây, những cuộc "casting setlist" bắt đầu được fan ghép lại: bài hát này phải có, màn kết hợp kia không thể thiếu, "Anh Trai" này phải xuất hiện cùng "Anh Trai" kia. Mỗi người một lựa chọn nhưng điểm chung là ai cũng đang có một danh sách riêng cho đêm nhạc được chờ đợi trong tháng 10.

Và trong lúc fan còn đang giải mã từng "hint", TPBank – Nhà tài trợ Kim cương của chương trình cũng đã chuẩn bị một loạt trải nghiệm để hành trình đu show không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một tấm vé.

Đu show kiểu "hệ sành điệu": Kim chủ TPBank chiều fan từ A-Z!

Bắt trọn không khí trước thềm D-Day, TPBank - Nhà tài trợ Kim cương của chương trình đã khẳng định vị thế "kim chủ" khi mang tinh thần Tinh Hà "Say Hi" vào ngay trải nghiệm ngân hàng số, để fan không chỉ xem show mà còn có thêm nhiều cách hòa mình vào hành trình cùng các Anh Trai với những đặc quyền đỉnh cao.

Thẻ TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Limited Edition cùng giao diện App chuẩn vibe Tinh Hà "Say Hi" - bộ đôi phụ kiện không thể thiếu trong hành trình đu concert.

Không còn những visual tài chính quen thuộc, giao diện ứng dụng ngân hàng số App TPBank lập tức được "đổi mood" rực rỡ theo đúng visual Tinh Hà "Say Hi". Đi cùng với đó là dòng thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Limited Edition - một "fashion item" mang đậm nét cá tính cho đời sống hằng ngày của giới trẻ. Fan có thể mở thẻ 100% online trên App TPBank chỉ trong 5 phút hoặc nhận thẻ trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch TPBank trên toàn quốc.

Đặc biệt, fan còn có thể cày vote cho anh trai mình yêu thích ngay trên App TPBank thông qua các giao dịch và nhiệm vụ được triển khai trong chương trình. Mỗi lượt bình chọn là một lần tiếp sức để anh trai và những tiết mục fan yêu thích có thêm cơ hội góp mặt tại các sân khấu được mong chờ, từ Livestage đến Battle Dance tại concert Tinh Hà "Say Hi" ngày 17-18/10.

Khách hàng may mắn săn thành công vé concert Tinh Hà "Say Hi" và voucher bình chọn nhờ các chương trình trên App TPBank.

Khi toàn bộ các hạng vé chính thức nhanh chóng sold-out sau khi mở bán 2 ngày concert, TPBank chính là "cứu tinh" đem đến những tấm vé concert cuối cùng cho người hâm mộ. Từ Vòng quay may mắn, các chương trình đua top giao dịch đến những thử thách trên App TPBank, fan có thêm cơ hội săn vé concert Tinh Hà "Say Hi" và các đặc quyền dành riêng cho chương trình.

Đặc biệt, hội "phú ông, phú bà" hoàn toàn có thể khẳng định độ chịu chơi qua chương trình gia tăng số dư tài khoản hay gửi tiết kiệm trên App TPBank để sở hữu ngay tấm vé Sky lounge concert Tinh Hà "Say Hi". Bằng việc các thói quen tài chính quen thuộc như chi tiêu, chuyển tiền hay tích góp mỗi ngày thành điểm chạm săn quà, TPBank đã giúp khách hàng đến gần với concert hơn bao giờ hết.

Không chỉ đứng sau sân khấu với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, "kim chủ" còn có những cách riêng đồng hành cùng fan từ những tiện ích số như thanh toán, đặt vé máy bay, khách sạn, di chuyển đến săn ưu đãi trên App,... những nhu cầu quen thuộc được kết nối liền mạch, biến các thao tác ngân hàng vốn thường ngày thành một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, mượt mà.

Bắt đúng "mạch" người hâm mộ bằng tiện ích đúng gu, ưu đãi đỉnh cao cùng không gian tương tác mượt mà, TPBank đã cho thấy sự tinh tế khi bắt đúng "mạch" fandom. Không chỉ là thương hiệu tài trợ trên sân khấu, "kim chủ" đã hòa cùng nhịp đập fandom: nơi fan vừa quản lý tài chính vừa tự do tích đặc quyền, săn deal và sống trọn từng khoảnh khắc bên idol.

Đếm ngược D-Day: Đón chờ loạt "secret" từ kim chủ tại concert Tinh Hà "Say Hi"

Với giới trẻ, đi concert chưa bao giờ đơn thuần là mua tấm vé rồi đến nghe nhạc, mà là cả một "ritual" thanh xuân được chuẩn bị chỉn chu: từ lên đồ đúng vibe, sắm lightstick, đến chiếc thẻ TPBank Flash 2in1 Limited Edition, khăn bandana Tinh Hà,...đậm chất cá tính riêng tại đêm concert sắp tới.

Khi mốc thời gian 17-18/10 đang đến rất gần, sự háo hức đã vượt ra ngoài màn ảnh nhỏ. Không dừng lại ở các hoạt động online, "kim chủ" TPBank hứa hẹn tiếp tục mang đến loạt trải nghiệm đỉnh cao trực tiếp tại sự kiện: từ booth check-in tương tác độc đáo, đặc quyền Skylounge sang xịn cho đến vô vàn quà tặng bí mật chưa từng hé lộ. Cùng chuẩn bị năng lượng và sẵn sàng bùng nổ trong đêm nhạc rực rỡ nhất mùa thu này!

Đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, TPBank mang đến 2.000+ Tiện ích Đỉnh – Sống Đỉnh cùng loạt đặc quyền dành riêng cho khách hàng và cộng đồng fan. Trên App TPBank, fan có thể tích vote cho "Anh Trai" yêu thích, tham gia các chương trình săn vé concert Tinh Hà "Say Hi" và có cơ hội nhận vé Sky Lounge khi gia tăng số dư hoặc gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, Thẻ TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Limited Edition Tinh Hà "Say Hi" đã sẵn sàng đồng hành cùng fan trong hành trình đu show. Khám phá trọn bộ ưu đãi và đặc quyền tại: tpb.vn/tinh-ha-say-hi