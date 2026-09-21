Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo nóng tranh cãi bản quyền: Đang liên hệ GUCCI

Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đưa ra thông báo chính thức về tranh cãi bản quyền mới đây.

Ngày 21/9, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chỉ ra điểm tương đồng giữa phần dàn dựng sân khấu trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn của Nhà Lục Lạc trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu thời trang GUCCI. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi khán giả đặt vấn đề về mức độ tương đồng trong cách xây dựng hình ảnh sân khấu, đặc biệt là chi tiết cổng cưới được sử dụng trong tiết mục phát sóng ngày 19/9.

Bài đăng trên mạng xã hội chỉ ra điểm tương đồng giữa thiết kế trên sân khấu chương trình và thiết kế thiệp mời GUCCI nhận được lượng tương tác cao

Một bài đăng trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh sân khấu của chương trình đặt cạnh thiết kế thiệp mời GUCCI. Người đăng cho rằng phần cổng cưới, cách tạo hình khung trang trí và một số chi tiết mỹ thuật có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm của thương hiệu. Bài viết nhận được lượng tương tác đáng chú ý, kéo theo những cuộc thảo luận về quy trình sáng tạo và kiểm duyệt hình ảnh của chương trình.

Đáng chú ý, vấn đề được đặt ra không chỉ nằm ở hình thức thể hiện của sân khấu mà còn liên quan đến quyền sử dụng thiết kế đã được công bố trước đó. Việc hình ảnh của một thương hiệu thời trang quốc tế được đưa ra so sánh với sản phẩm dàn dựng cho chương trình khiến câu chuyện nhanh chóng mở rộng từ tranh luận về mỹ thuật sang vấn đề bản quyền trong hoạt động sản xuất giải trí.

Phần thiết kế trên sân khấu

và thiệp mời của GUCCI được nhiều khán giả nhận ra có nhiều nét tương đồng

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, chiều ngày 21/9, Ban Tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến sự cố bản quyền trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn của Nhà Lục Lạc, phát sóng ngày 19/9. BTC xác nhận chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục có sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI. Đồng thời, đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm về quy trình kiểm duyệt nội dung và hình ảnh trước khi chương trình lên sóng, gửi lời xin lỗi đến thương hiệu bị ảnh hưởng, các Anh Tài Nhà Lục Lạc và khán giả.

Thông báo của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Theo thông báo, ngay khi tiếp nhận thông tin, BTC đã khẩn trương làm việc với các bên liên quan, đồng thời liên hệ với GUCCI để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến bản quyền theo quy định. Bên cạnh đó, ban biên tập đang tiến hành rà soát và chỉnh sửa những hình ảnh bị xác định là vi phạm trong tiết mục. BTC cho biết quá trình xử lý kỹ thuật có thể mất thời gian và ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của khán giả.

Đơn vị tổ chức đồng thời khẳng định sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, tăng cường kiểm duyệt bản quyền cho các tiết mục còn lại nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự. Cuối thông báo, BTC tiếp tục gửi lời xin lỗi đến GUCCI, các Anh Tài và khán giả, đồng thời nhìn nhận đây là bài học trong công tác sản xuất và quản lý chương trình. Hiện tại, video tiết mục trên YouTube chính thức của chương trình cũng đã được ẩn đi.

Bên cạnh thông báo từ Ban Tổ chức, Vĩ Khang, Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cũng đăng bài viết trên trang cá nhân để lên tiếng về sự việc. Vĩ Khang thừa nhận đã sử dụng thiết kế mẫu thiệp mời Gucci năm 2017 làm nguồn tham khảo trong quá trình phát triển ý tưởng sân khấu cổng cưới theo phong cách pop-up paper theatre. Tuy nhiên, việc tham khảo đã vượt quá giới hạn, dẫn đến một phần thiết kế bị sao chép.

Giám đốc Nghệ thuật của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên tiếng trên trang cá nhân

Trong bài viết, Vĩ Khang nhận trách nhiệm về quá trình nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế cùng ê-kíp nghệ thuật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Gucci, Ban Tổ chức, các Anh Tài Nhà Lục Lạc và khán giả. Vĩ Khang cho biết sai sót này đã ảnh hưởng đến công sức, tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia tiết mục. Về hướng xử lý, Vĩ Khang cho biết đang liên hệ với đại diện thương hiệu Gucci để gửi lời xin lỗi và phối hợp giải quyết vấn đề bản quyền. Đồng thời, Vĩ Khang phối hợp cùng nhà sản xuất rà soát, chỉnh sửa hoặc thay thế những hình ảnh vi phạm trong các bản ghi hình phát sóng chính thức. Giám đốc Nghệ thuật cũng cam kết điều chỉnh quy trình kiểm tra nguồn tham khảo và bản quyền để hạn chế những sai sót tương tự trong tương lai.

Một đoạn cắt trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn

Trong tập phát sóng ngày 19/9, Nhà Lục Lạc gồm Thỏ, DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will và Cheng mang đến tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn với thông điệp tìm thấy hạnh phúc từ chính sự cô đơn. Thay vì khai thác cảm giác buồn bã, phần trình diễn được xây dựng xoay quanh hình ảnh sáu người bạn cùng tham dự một đám cưới, hòa mình vào không khí vui tươi và tận hưởng những kết nối xung quanh. Duy Khánh đảm nhiệm vai trò xây dựng concept, trong khi K.O và Cheng tham gia phát triển phần X-part.

Các thành viên mong muốn truyền tải góc nhìn tích cực rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ tình yêu đôi lứa mà còn được tạo nên từ tình bạn, gia đình và những mối quan hệ trong cuộc sống. Will, người giữ vai trò thủ lĩnh, tập trung kết nối các thành viên, tạo điều kiện để từng người phát huy thế mạnh và đóng góp vào tổng thể tiết mục. Hiện tại, những chủ đề xung quanh thiết kế trên sân khấu của chương trình vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai / cap màn hình