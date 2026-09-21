Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc và (S)TRONG Trọng Hiếu cùng dàn sao thăng hoa, khép lại hành trình đầy cảm xúc của Festival Thăng Long 2026

Khép lại chuỗi hành trình "Dòng chảy di sản", đêm bế mạc Festival Thăng Long 2026 thăng hoa rực rỡ nhờ năng lượng trình diễn mãn nhãn của dàn nghệ sĩ.

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, chương trình bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026 diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kéo dài 10 ngày với chủ đề Dòng Chảy Di Sản - Heritage Flow. Bên cạnh phần lễ tổng kết và vinh danh các đơn vị đồng hành, đêm nghệ thuật gây chú ý với sự góp mặt của Tạ Quang Thắng, Đỗ Hoàng Hiệp, Văn Mai Hương, Minh Ngọc, Lâm Bảo Ngọc, Hà Lê, Đình Mạnh Ninh và (S)TRONG Trọng Hiếu, mang đến nhiều tiết mục riêng cùng màn trình diễn kết hợp khép lại chương trình.

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, chương trình bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026 diễn ra

Chương trình được xây dựng theo 3 chương nghệ thuật, trong đó phần mở màn mang tên Tôn Vinh Hà Nội Ngàn Năm Văn Hiến, tiếp nối bằng Thăng Hoa Dòng Chảy Di Sản và khép lại với Khát Vọng Vươn Xa - Hướng Tới Tương Lai. Cách sắp xếp này đưa đêm diễn đi từ những ca khúc gắn với Hà Nội đến các tiết mục khai thác tinh thần giao thoa, phát triển và hướng tới tương lai.

Trước khi bước vào phần biểu diễn nghệ thuật, chương trình dành thời lượng cho phần lễ và vinh danh. Nội dung gồm giới thiệu đại biểu, phóng sự tổng kết hành trình Festival cùng nghi thức trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành, đạo diễn và nghệ sĩ.

Đỗ Hoàng Hiệp mở màn phần hội của chương trình

Mở đầu phần biểu diễn, Đỗ Hoàng Hiệp mang đến 3 ca khúc thuộc tiết mục Tôn Vinh Vùng Đất Thăng Long - Hà Nội, nhanh chóng mang đến không khí sôi động cho chương trình. Tiếp nối nam ca sĩ, Văn Mai Hương xuất hiện với Cầu Vồng Lấp Lánh.

Văn Mai Hương trình diễn tiết mục Cầu Vồng Lấp Lánh

Với giai điệu tươi sáng cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng, Văn Mai Hương góp phần khuấy động không khí sân khấu,

Với giai điệu tươi sáng cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng, nữ ca sĩ góp phần khuấy động không khí sân khấu, đưa màu sắc đương đại vào mạch nghệ thuật tôn vinh Hà Nội. Bước sang phần tiếp theo, Lâm Bảo Ngọc thể hiện ca khúc Bài Ca Tôm Cá và Duyên, mang đến một màu sắc âm nhạc trẻ trung và năng động cho đêm bế mạc. Phần trình diễn của nữ ca sĩ tiếp nối những tiết mục khai thác chất liệu văn hóa, mở rộng chủ đề di sản qua cách thể hiện của các nghệ sĩ đương đại.

Lâm Bảo Ngọc biểu diễn tại lễ bế mạc

Đinh Mạnh Ninh tiếp nối những màn trình diễn sôi động tại lễ Bế mạc

Trong khi đó, Đình Mạnh Ninh mang đến ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Tên gọi gợi nhắc một hình ảnh gần gũi trong đời sống đô thị, tạo sự kết nối giữa không gian nghệ thuật của Festival và những nét sinh hoạt quen thuộc của người dân Hà Nội.

Sân khấu kết hợp của ba ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Lê

Sự hòa quyện giữa chất rock và những cách thể hiện khác biệt của ba nghệ sĩ tạo nên tiết mục giàu năng lượng

Ở chặng cuối chương trình, (S)TRONG Trọng Hiếu kết hợp cùng Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Lê trong tiết mục Kho Báu. Bản phối mang màu sắc rock mới lạ, kết hợp năng lượng trình diễn mạnh mẽ của Trọng Hiếu với phong cách âm nhạc riêng của Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Lê. Sự hòa quyện giữa chất rock và những cách thể hiện khác biệt của ba nghệ sĩ tạo nên tiết mục giàu năng lượng, góp phần đẩy không khí đêm bế mạc lên cao trào trước khi bước vào màn trình diễn kết màn. Tiết mục kết màn với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ gồm Tạ Quang Thắng, Đỗ Hoàng Hiệp, Minh Ngọc, Lâm Bảo Ngọc, Hà Lê, Đình Mạnh Ninh và (S)TRONG Trọng Hiếu

Khép lại chương trình là tiết mục Khát Vọng Vươn Xa - Hướng Tới Tương Lai với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ gồm Tạ Quang Thắng, Đỗ Hoàng Hiệp, Minh Ngọc, Lâm Bảo Ngọc, Hà Lê, Đình Mạnh Ninh và (S)TRONG Trọng Hiếu. Màn trình diễn chung tạo nên điểm kết nối giữa các nghệ sĩ, khép lại hành trình nghệ thuật của Festival Thăng Long - Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026.

Màn trình diễn chung tạo nên điểm kết nối giữa các nghệ sĩ, khép lại hành trình nghệ thuật của Festival Thăng Long - Hà Nội Lần Thứ II, Năm 2026

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II chính thức trở lại với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", được định vị như một IP văn hóa với câu chuyện xuyên suốt. Festival Thăng Long 2026 hướng tới kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo để cùng hòa chung một dòng chảy, từng bước trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia và vươn ra quốc tế. Chuỗi các sự kiện trong festival xoay quanh ba lớp kết nối: Di sản quá khứ - Nghệ thuật hiện tại - Sáng tạo tương lai, diễn ra từ 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.



