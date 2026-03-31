Gần đây, sự xuất hiện của nhóm nhạc nam OGG nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên MXH. Đây là nhóm nam mới toanh trực thuộc OG Entertainment, với đội hình 4 thành viên gồm HIEU, Y.D., Gusty và Stephen. Tuy nhiên, MV đầu tay FR3SH! vừa phát hành được gần 2 ngày đã vấp phải tranh cãi lớn về hình ảnh và âm nhạc.

Dù nhận được không ít lời khen về chất nhạc bắt tai, FR3SH! bị cho có những lớp beat tương đồng rõ rệt với ca khúc Saucin’ của LNGSHOT, nhóm nam vừa debut do Jay Park đứng ra đào tạo. Ở một phân đoạn, nhịp độ và giai điệu gần giữa 2 bài hát gần như giống nhau 100%.

Không chỉ vậy, khoản concept cũng có vấn đề. Phong cách OGG theo đuổi mang màu sắc năng động phù hợp với thị hiếu hiện đại, nhưng phần nhìn của MV lại khiến nhiều netizen cảm giác quen thuộc, dễ liên tưởng đến nhiều nhóm nhạc trẻ từng ra mắt trước đó như CORTIS, ALLDAY PROJECT và NCT Dream.

Từ cách dàn dựng bối cảnh, bố cục khung hình cho đến màu sắc và vũ đạo, nhiều chi tiết bị nhận xét là thiếu sự khác biệt so với loạt MV gồm FaSHioN, GO! (CORTIS), Famous (ALLDAY PROJECT) và Beat It Up (NCT Dream), làm dấy lên nghi vấn về việc OGG chưa thực sự xây dựng được bản sắc riêng trong lần chào sân.

Ở khung hình đầu tiên, cả phiên bản của NCT Dream và FR3SH! đều khai thác hình ảnh những chiếc xe đạp bị hất tung lên không trung, mang đến vibe nổi loạn, trẻ trung và có phần “phá phách”, rất đặc trưng của concept đường phố. Cả hai MV đều đặt nhân vật trong bối cảnh mang tính công nghiệp, với nền bê tông và không gian mở kiểu rooftop hoặc bãi đỗ xe. Điểm nhấn là chiếc ô tô phía sau trong trạng thái va chạm hoặc hư hỏng, tạo cảm giác kịch tính và mạnh mẽ.

Ở cặp khung hình tiếp theo điểm tương đồng nổi bật nhất nằm ở góc máy từ dưới lên. Bên cạnh đó, tư thế và cách tạo hình nhân vật cũng khá giống nhau: các thành viên đều dang chân, hướng mũi giày về phía camera.

Điểm tương đồng giữa OGG và ALLDAY PROJECT nằm ở việc sử dụng phụ kiện dạng keyring kết hợp với logo làm trung tâm hình ảnh. Cả hai đều chọn góc quay cận cảnh để làm nổi bật chất liệu kim loại sáng bóng, đi kèm hiệu ứng ánh sáng neon hiện đại. Những chiếc móc khóa này còn đóng vai trò như một biểu tượng nhận diện, giúp tăng tính thương hiệu cho nhóm trong MV.

Giữa luồng ý kiến cho rằng OGG “đạo nhái” hay “chiết cành” từ các nhóm nam Kpop, cũng có ý kiến bênh vực khi cho rằng việc tham khảo xu hướng là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với các nhóm nhạc tân binh đang trong giai đoạn định hình phong cách. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều chất liệu quen thuộc có thể khiến sản phẩm trở nên thiếu cá tính và điểm nhấn. Đáng chú ý, những người hâm mộ đã theo dõi các thành viên từ thời tham gia chương trình sống còn Vote For Five cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Sau nhiều năm chờ đợi màn debut chính thức, họ kỳ vọng một sản phẩm bứt phá hơn.

Nói thêm về các thành viên, nổi bật trong đó là HIEU (Nguyễn Quang Hiếu), Á quân The Voice 2019 và Quán quân Vote For Five 2022 , được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tác cùng phong độ trình diễn sân khấu ổn định. Bên cạnh đó, STEPHEN (Stephen Nguyễn), Quán quân The Next Face 2021 , gây ấn tượng với ngoại hình sáng và tư duy hình ảnh hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của nhóm.

Y.D. (Tống Hồ Bảo Định), Top 12 Vote For Five 2022 , là rapper kiêm performer đa năng, mang đến màu sắc riêng trong âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn. Góp mặt trong đội hình còn có GUSTY (Nguyễn Võ Thành Phong), Quán quân Vote For Five 2022 , sở hữu thế mạnh về sáng tác và khả năng làm chủ sân khấu.