Không thể tin Michael Jackson “bằng xương bằng thịt” ngồi ngay sau Kanye West

Ngày 27/3, Ye (Kanye West) thả xích album phòng thu thứ 12 của mình, Bully , đánh dấu lần đầu tiên trở lại bằng một dự án dài hơi kể từ Donda 2 (2022). Tên album được lấy cảm hứng từ con trai anh, Saint West, và có sự góp mặt của Travis Scott cùng Nine Vicious. Được ra mắt trong bối cảnh anh vừa trải qua loạt tranh cãi dữ dội liên quan đến phát ngôn nhạy cảm, Bully được xem như nỗ lực chuộc lỗi và định hướng lại sự chú ý của công chúng về âm nhạc và chính bản thân anh.

Trong số 18 track phát hành song song với MV, chỉ Father có nội dung cụ thể và được Kanye ưu ái tô màu sắc cho từng khung hình. Father lại lôi kéo được ánh nhìn của dư luận hơn bài hát chủ đề Bully nhờ phần hình ảnh độc đáo. Điều làm nên sự khác biệt cho Father là MV được quay hoàn toàn bằng thủ pháp one-shot xuyên suốt 3 phút, không chuyển cảnh và hậu cảnh chỉ thay đổi khi dàn diễn viên đi đi lại lại quanh nhà thờ. Việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, nỗ lực và khả năng căn chuẩn từng giây của cả một ekip.

YE - FATHER (feat. TRAVIS SCOTT)

Đúng chất “gã điên” đặc trưng, Father không đi theo nội dung nào cụ thể, thay vào đó là những khoảnh khắc ngẫu hứng và vô lý nhất có thể. Trong không gian nhà thờ tôn nghiêm và thiêng liêng, mọi thứ diễn ra lại vô cùng bất ổn: bà lão ngồi đan len, người mẹ có khuôn mặt mèo và cậu con trai nghịch ngợm, hiệp sĩ mặc giáp cưỡi ngựa tiến vào nhà thờ, cảnh sát thì bắt giữ một nữ tu ngủ gật… Chưa kể, Michael Jackson bất ngờ ngồi ngay sau Kanye với khuôn mặt không cảm xúc. Người xem giật mình vài giây cho đến khi nhận ra chỉ là một người có ngoại hình y xì “ông hoàng nhạc Pop” một thời.

Không chỉ vậy, Kanye ngồi yên một chỗ nãy giờ hoá ra là người ngoài hành tinh giả mạo và bị đưa ra khỏi nhà thờ. Ngay sau đó, thực thể vũ trụ cứ ngỡ là “hàng auth” lại do Travis đội lốt. Anh chàng bước vào nhà thờ cùng 2 cô dâu và thế là cả nhà thờ lẫn địa bay UFO mở tiệc ăn mừng. Đáng nói, trước khi hôn lễ từ đầu xuất hiện, tất cả nhân vật trong MV đều mặc kệ sự đời, việc mình mình mình làm.

Tổng thể, Father là một MV kỳ quặc theo một cách thú vị nhất có thể. MV ẩn chứa nhiều thông điệp khó đoán, mỗi người đều có thể diễn giải theo cách riêng. Vì thế, MXH có dịp bàn luận sôi nổi về phần hình ảnh khó hiểu của Father .

Về mặt âm nhạc, đoạn mở đầu của Father thực chất được Kanye lấy sample từ ca khúc Heavenly Father, You’ve Been Good của Johnnie Frierson, một nghệ sĩ gospel/soul với phong cách rất đặc biệt. Không giống những bản nhạc nhà thờ hoành tráng, bài hát gốc của Johnnie cực kỳ tối giản, chủ yếu là guitar và giọng hát mộc mạc, Vì vậy, khi sample được đưa vào Father , nó không chỉ đơn thuần là một đoạn nhạc nền mà còn tạo ra toàn bộ không khí cho bài hát: giống như một lời cầu nguyện cô độc, thể hiện sự giằng xé giữa đức tin, danh vọng và hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi.

Ngay sau đó là lớp âm thanh của metal gai góc, ồn ào kết hợp với nhạc trap bắt tai, tạo nên bản hoà âm vừa lạ vừa hay ho. Lựa chọn này cũng mang đến nét tương phản giữa chốn tâm linh, yên bình và hỗn loạn trong mỗi con người. Kanye và Travis tối giản hoá flow của mình, đem đến sự đơn điệu trong cách thể hiện dưới vòng hoà âm mạnh mẽ của metal.