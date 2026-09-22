Hoà Minzy rủ Tùng Dương đi múa lân mà không mời Nguyễn Văn Chung

Tương tác giữa những ngôi sao hàng đầu này khiến người hâm mộ "cười bò".

Ngày 20-22/9 tới đây, Tùng Dương và Hòa Minzy sẽ góp mặt trong một sự kiện lớn tại thành phố Bắc Ninh. Trước đó, tối 19/9, Hòa Minzy đã có màn biểu diễn tại Quảng trường 3/2 trong đêm nghệ thuật đặc biệt chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố. Do thời gian gấp gáp, không biểu diễn và giao lưu với khán giả quê nhà được nhiều trong đêm nhạc ngày 19/9, Hòa Minzy đã dùng các mối quan hệ cá nhân để vận động và tổ chức một chương trình âm nhạc miễn phí phục vụ bà con nhân dịp Lễ hội Trung thu Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Hòa Minzy đã mời Tùng Dương, Erik, Oplus và Tuấn Cry cùng tham gia sự kiện.

Tối 19/9, Hòa Minzy đã có màn biểu diễn tại Quảng trường 3/2 trong đêm nghệ thuật đặc biệt chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố

Do thời gian gấp gáp, không biểu diễn và giao lưu với khán giả quê nhà được nhiều trong đêm nhạc ngày 19/9, Hòa Minzy đã dùng các mối quan hệ cá nhân để vận động và tổ chức một chương trình âm nhạc miễn phí phục vụ bà con nhân dịp Lễ hội Trung thu Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy hào hứng chia sẻ về sự xuất hiện của Tùng Dương tại sự kiện. Nữ ca sĩ cho biết ngay khi cô ngỏ lời, nam ca sĩ đã đồng ý, đồng thời sắp xếp lại lịch trình cá nhân để trở về Bắc Ninh. Theo Hòa Minzy, Tùng Dương thậm chí phải dời một lịch diễn khác vào đêm 22/9 để có thể tham gia chương trình tại quê hương. Tùng Dương cũng hưởng ứng nhiệt tình lời mời của Hòa Minzy. Tuy nhiên, giữa lúc hai nghệ sĩ đang háo hức với màn hội ngộ tại Bắc Ninh, một nhân vật khác bất ngờ lên tiếng “dỗi”.

Dòng trạng thái gây sốt của Nguyễn Văn Chung

Trên mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước viết: “DỖI!!! HOÀ MINZY MỜI TÙNG DƯƠNG MÚA LÂN MÀ KHÔNG MỜI TÔI XEM VÀ CƯỜI BẠN!”. Màn “bắt lỗi” của Nguyễn Văn Chung nhanh chóng khiến khán giả bật cười. Đáng chú ý, cách Nguyễn Văn Chung gọi Tùng Dương là “múa lân” cũng gợi nhớ đến sân khấu gây chú ý tại Chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Khi đó, Tùng Dương diện trang phục đỏ nổi bật, năng lượng mạnh mẽ vừa hát vừa nhảy hết mình. Hình ảnh này viral, được khán giả ví như "múa lân".

Biệt danh "Tùng Dương múa lân" được chính nam ca sĩ chia sẻ với niềm tự hào. Đến dịp Trung thu, câu chuyện “Tùng Dương múa lân” lại càng trở nên đúng thời điểm khi nam ca sĩ trở về Bắc Ninh, nơi anh sinh ra và lớn lên, để tham gia một chương trình dành cho khán giả quê nhà.

Hình ảnh Tùng Dương vừa nhảy vừa hát như múa lân tại SVĐ Mỹ Đình

Đằng sau màn “dỗi” hài hước này là mối quan hệ khá đặc biệt giữa cả ba nghệ sĩ. Từ năm 2025, Nguyễn Văn Chung lần lượt có những màn kết hợp và tương tác đáng chú ý với Tùng Dương lẫn Hòa Minzy.

Với Tùng Dương, hai nghệ sĩ cùng sinh năm 1983 từng là đối thủ của nhau. Năm 2013, khi cùng xuất hiện tại Bài hát yêu thích, Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương rượt đuổi sát sao trên bảng xếp hạng. Nguyễn Văn Chung khi ấy có Nhật Ký Của Mẹ nổi tiếng đại chúng, trong khi Tùng Dương theo đuổi màu sắc âm nhạc cá tính, thể nghiệm và mang tính hàn lâm hơn. Chính sự khác biệt này từng khiến Nguyễn Văn Chung nghĩ rằng Tùng Dương “không phải gu của mình” và khó có thể kết hợp.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương là đôi bạn thân hay "chí chóe" trên mạng xã hội, nhưng lại ăn ý và thân thiết không ai bằng

Mọi thứ thay đổi từ khoảng tháng 4/2025, khi ca sĩ Duyên Quỳnh trở thành cầu nối để hai nghệ sĩ tìm thấy tiếng nói chung trong âm nhạc. Từ đây, Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương liên tiếp kết hợp trong những sản phẩm mang màu sắc chính luận như Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai. Từ những người từng đứng ở hai thế giới âm nhạc khác nhau, cả hai dần trở thành những người bạn thân thiết. Nguyễn Văn Chung từng nói vui rằng khi làm việc chung, anh “chiều Tùng Dương hơn cả các bạn gái cũ cộng lại”. Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương trở thành đôi bạn thân hay "chí chóe" trên mạng xã hội, nhưng lại ăn ý và thân thiết không ai bằng.

Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Chung

Trong khi đó, Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Chung. Màn hợp tác đáng chú ý nhất giữa hai người là ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa Đỏ ra mắt tháng 8/2025. Trước khi trở thành một màn kết hợp được khán giả đón nhận, câu chuyện phía sau ca khúc lại bắt đầu bằng một màn “bơ đẹp”. Hòa Minzy từng chủ động nhắn tin cho Nguyễn Văn Chung vì muốn được anh viết một ca khúc về Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ khi đó chưa tìm được cảm xúc phù hợp nên vô tình không phản hồi lời đề nghị của nữ ca sĩ.

Sau đó, Nguyễn Văn Chung hoàn thành Nỗi đau giữa hòa bình chỉ trong khoảng 3 tiếng sau khi xem bản thảo phim Mưa Đỏ. Trùng hợp, nhà sản xuất lại đề cử Hòa Minzy thể hiện ca khúc. Từ một màn “bơ đẹp”, hai người cuối cùng lại tạo nên một sản phẩm âm nhạc gây nhiều xúc động. Nguyễn Văn Chung từng tiết lộ Hòa Minzy đã khóc nghẹn ngay trong phòng thu khi thể hiện ca khúc.

Khán giả chờ một ngày cả 3 cái tên thân thiết đứng chung sân khấu

Chính vì vậy, màn “dỗi” mới nhất của Nguyễn Văn Chung khi Hòa Minzy rủ Tùng Dương đi “múa lân” nhưng không rủ mình lại càng khiến khán giả thích thú. Một người là đồng nghiệp thân thiết, một người là bạn diễn ăn ý, cả hai mối quan hệ đều được xây dựng bằng âm nhạc nhưng nay lại có thêm những màn tương tác đời thường đầy tiếng cười.