Thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam ra 1 album "vang xứ", lập kỷ lục quốc tế chưa từng có

Ca sĩ này sở hữu thành tích đặc biệt mà đến nay chưa có ca sĩ Việt thứ hai đạt được.

Mới đây, diễn viên Tiến Luật thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh album Tâm 9 của ca sĩ Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Đây là món quà được nữ ca sĩ dành tặng cho vợ chồng anh. Nam diễn viên bày tỏ sự hoài niệm khi nhắc đến chiếc đĩa đã gắn liền với nhiều cảm xúc, đồng thời gửi lời mong chờ đến Tâm 10. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là những khán giả yêu mến giọng ca Họa Mi Tóc Nâu.

Bài viết của diễn viên Tiến Luật về album Tâm 9

Sở dĩ bài đăng của diễn viên Tiến Luật thu hút sự quan tâm không chỉ bởi việc nam diễn viên khoe album được Mỹ Tâm dành tặng, mà còn khơi gợi ký ức của nhiều khán giả về một trong những album nổi bật và thành công nhất của làng nhạc Việt. Đã 9 năm kể từ khi ra mắt, Tâm 9 vẫn là một trong những album hiếm hoi của Vpop gặt hái vô số thành tích đáng nể.

Đã 9 năm kể từ khi ra mắt, Tâm 9 vẫn là một trong những album hiếm hoi của Vpop gặt hái vô số thành tích đáng nể

Phát hành ngày 3/12/2017, Tâm 9 là album phòng thu đầu tiên của Mỹ Tâm sau 4 năm kể từ Tâm (Vol.8), quy tụ các nhạc sĩ như Đức Trí, Khắc Hưng và Phan Mạnh Quỳnh. Album gồm 12 ca khúc, trong đó nhiều bài hát nhanh chóng trở nên quen thuộc với khán giả như Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi và Mình Còn Yêu Nhau. Mỗi ca khúc mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên một tổng thể giàu cảm xúc, xoay quanh những câu chuyện tình yêu và sự trưởng thành trong cảm xúc.

Người Hãy Quên Em Đi là một trong những ca khúc nổi tiếng trong album Tâm 9

Không chỉ đầu tư vào phần âm nhạc, Mỹ Tâm còn xây dựng cách quảng bá Tâm 9 khá khác biệt so với hình thức phát hành album thông thường. Mỹ Tâm tổ chức ký tặng, bán đĩa và showcase miễn phí tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ngày đầu phát hành 3/12/2017, 5.000 CD được bán hết trong thời gian ngắn. Sau 15 ngày, con số này đạt khoảng 12.000 bản. Đến đầu năm 2020, MT Entertainment xác nhận album đã bán hơn 50.000 bản.

Mỹ Tâm tổ chức ký tặng

cùng với các buổi diễn giới thiệu album tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Không chỉ tạo dấu ấn trong nước, Tâm 9 còn gặt hái thành tích đáng chú ý trên thị trường quốc tế, cho thấy sức hút của Mỹ Tâm ở thời điểm đó. Tháng 1/2018, album lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng World Albums của Billboard và đạt vị trí thứ 10 trong tuần xếp hạng. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm âm nhạc Việt Nam được ghi nhận trong Top 10 của bảng xếp hạng này, đưa Mỹ Tâm trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc trên. Tính đến hiện tại, chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào khác lặp lại được thành tích lọt vào bảng xếp hạng World Albums của Billboard giống như album Tâm 9"của Mỹ Tâm.

Tâm 9 xuất hiện tại #10 Billboard World Albums

World Albums là bảng xếp hạng các album bán chạy trên thị trường quốc tế, không bao gồm thị trường Mỹ, với dữ liệu do Nielsen Music tổng hợp. Việc Tâm 9 góp mặt giữa các sản phẩm của nghệ sĩ quốc tế cho thấy mức độ quan tâm mà album nhận được, đồng thời phản ánh sức hút của Mỹ Tâm sau nhiều năm hoạt động âm nhạc.

Chính vì thế, với Tâm 9, Mỹ Tâm không chỉ sở hữu một trong những album nổi bật trong sự nghiệp mà còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử làng nhạc Vpop. Cột mốc này là một những thành tựu nổi bật mà Mỹ Tâm có được trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam

Từng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, Mỹ Tâm được đào tạo thanh nhạc bài bản trước khi trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Từ những năm đầu sự nghiệp, Mỹ Tâm nhanh chóng được khán giả biết đến qua loạt ca khúc như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa và Họa Mi Tóc Nâu.

Sở hữu giọng hát đặc trưng cùng phong cách biểu diễn riêng, Mỹ Tâm từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt và duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ khán giả. Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm lần lượt phát hành các album Mãi Yêu, Yesterday & Now, Hoàng Hôn Thức Giấc, Vút Bay, Trở Lại, Tâm và Tâm 9, cùng nhiều ca khúc được yêu thích như Như Một Giấc Mơ, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Đâu Chỉ Riêng Em và Đừng Hỏi Em.

Với danh sách ca khúc quen thuộc và lượng người hâm mộ đông đảo, các concert của Mỹ Tâm thường thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Với danh sách ca khúc quen thuộc và lượng người hâm mộ đông đảo, các concert của Mỹ Tâm thường thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong đó, Mỹ Tâm đã có 3 lần tổ chức concert tại Sân vận động Mỹ Đình. Đáng chú ý, See The Light diễn ra vào cuối năm 2025 tạo tiếng vang lớn với quy mô khoảng 40.000 khán giả cho thấy sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ sau rất nhiều năm hoạt động.

Khán giả và người hâm mộ vẫn đang chờ đợi vào album tiếp theo của Mỹ Tâm

Sau gần 30 năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Việt. Gần 9 năm kể từ Tâm 9, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi và mong muốn Mỹ Tâm sớm phát hành một album mới. Bài đăng của Tiến Luật về món quà Tâm 9 vì thế cũng trở thành dịp để sự chờ đợi dành cho sản phẩm tiếp theo được nhắc đến một lần nữa.

Ảnh: FBNV