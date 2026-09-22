Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục vướng tranh cãi đạo nhái, 1 Anh Tài ẩn bài đăng

Chưa dừng lại ở vụ GUCCI, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục vướng nghi vấn bản quyền ở một sân khấu khác.

Sau khi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Giám đốc Nghệ thuật Vĩ Khang lên tiếng thừa nhận việc tham khảo thiết kế GUCCI đã vượt quá giới hạn, đồng thời cho biết đang liên hệ với thương hiệu để xin lỗi và phối hợp giải quyết vấn đề bản quyền, tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhiều khán giả tiếp tục rà soát các sân khấu từng xuất hiện trong chương trình và chỉ ra thêm một loạt thiết kế được cho là có những điểm tương đồng với các hình ảnh, sản phẩm đã xuất hiện trước đó.

Nhiều bài viết trên mạng xã hội tiếp tục chỉ ra nhiều sân khấu khác của chương trình có những thiết kế tương đồng với nhiều tác phẩm khác

Đáng chú ý, Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp Lực Rực Rỡ, gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will, cũng được đưa vào những tranh luận mới. Trong tiết mục này, nhóm lựa chọn hát Then, đàn tính làm chất liệu chính, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh và hình ảnh tiếng đàn gọi người trở về. Cây đàn tính khổng lồ được đặt làm đạo cụ trung tâm, trở thành một trong những hình ảnh nổi bật xuyên suốt phần trình diễn.

Hình ảnh thiết kế sân khấu Tích Tịch Tình Tang được nhiều khán giả chỉ ra có sự tương đồng với

một sản phẩm thiết kế từng được nghệ sĩ nước ngoài Kushlet công bố trước đó trong dự án Machine Drum Psyconia

Một số người còn đặt nghi vấn về nguồn gốc hình ảnh được sử dụng trong quá trình xây dựng ý tưởng, cho rằng hình ảnh cây đàn trong bản thảo có thể đã được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công cụ trí tuệ nhân tạo. Trước đó, Hoàng Rob từng chia sẻ trên trang cá nhân bản thảo ý tưởng sân khấu mà anh sử dụng để trình bày concept với ê-kíp. Tuy nhiên hiện tại bài đăng này đã được ẩn đi.

Trước đó, Hoàng Rob từng chia sẻ trên trang cá nhân bản thảo ý tưởng sân khấu mà anh sử dụng để trình bày concept với ê-kíp nhưng hiện tại đã ẩn đi

Cùng với những tranh luận xoay quanh nguồn gốc các thiết kế, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi về quy trình kiểm duyệt của chương trình khi liên tiếp có những hình ảnh được phát hiện sau khi sân khấu lên sóng. Việc các chi tiết bị khán giả đối chiếu và chỉ ra trên mạng xã hội khiến câu chuyện không chỉ dừng ở một trường hợp liên quan đến GUCCI, mà còn kéo theo sự quan tâm về cách ê-kíp chương trình kiểm tra nguồn tham khảo, bản quyền và tính nguyên bản của các thiết kế trước khi đưa lên sân khấu.

Nhiều thiết kế sân khấu khác của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng được nhiều dân mạng đặt nghi vấn về việc sao chép ý tưởng

Không dừng ở Tích Tịch Tình Tang, các bài đăng trên mạng xã hội còn tiếp tục chỉ ra những điểm tương đồng được cho là xuất hiện ở một số sân khấu khác. Từ trường hợp này, nhiều bài đăng tiếp tục rà soát những sân khấu khác của chương trình như Let Me Go, Vùng Xám hay Chiến, chỉ ra những hình ảnh được cho là có điểm tương đồng với các thiết kế, hình ảnh đã xuất hiện từ trước.

Những tranh luận trên mạng xã hội về vấn đề bản quyền vẫn tiếp tục kéo dài. Trước đó, vào chiều 21/9, Ban Tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến sự cố trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn của Nhà Lục Lạc, phát sóng ngày 19/9. BTC xác nhận chi tiết cổng cưới trong phần dàn dựng sân khấu có sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI, đồng thời nhận trách nhiệm về quy trình kiểm duyệt, gửi lời xin lỗi đến thương hiệu, các Anh Tài Nhà Lục Lạc và khán giả.

Thông báo của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào chiều ngày 21 tháng 9

Ngay sau đó, BTC cho biết đã liên hệ với GUCCI để gửi lời xin lỗi, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền. Đơn vị này đồng thời tiến hành rà soát, chỉnh sửa những hình ảnh được xác định là vi phạm trong tiết mục và ẩn video phần trình diễn trên YouTube. BTC cũng cho biết sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời tăng cường kiểm duyệt bản quyền đối với các tiết mục còn lại.

Giám đốc Nghệ thuật của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên tiếng trên trang cá nhân

Cùng ngày, Vĩ Khang, Giám đốc Nghệ thuật của chương trình, cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Anh thừa nhận đã sử dụng thiết kế thiệp mời GUCCI năm 2017 làm nguồn tham khảo trong quá trình phát triển ý tưởng sân khấu cổng cưới theo phong cách pop-up paper theatre. Tuy nhiên, việc tham khảo đã vượt quá giới hạn, dẫn đến một phần thiết kế bị sao chép. Vĩ Khang nhận trách nhiệm về quá trình nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế, đồng thời cho biết đang liên hệ với đại diện GUCCI để gửi lời xin lỗi và phối hợp xử lý vấn đề bản quyền.

Sau những động thái trên, thay vì khép lại, câu chuyện tiếp tục được mở rộng khi một bộ phận khán giả bắt đầu rà soát các sân khấu khác của chương trình. Nhiều hình ảnh được đưa ra đối chiếu với các thiết kế, sản phẩm từng xuất hiện trước đó, từ đó phát sinh thêm những tranh luận về nguồn tham khảo và quy trình kiểm duyệt bản quyền của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Khi chương trình đang dần đi đến hồi kết, những tranh luận mới về bản quyền tiếp tục khiến hành trình của mùa 2 trở thành tâm điểm chú ý.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ các bên liên quan để làm rõ vấn đề.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình