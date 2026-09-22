4 ca sĩ "thêu hoa đệt gấm": Nhả chữ gieo vần điệu nghệ, nghe rồi thấy tiếng Việt đẹp và tình tứ đến thế

Xem 4 ca sĩ này hát xong, dân tình lập tức rần rần xin beat để mang đi diễn văn nghệ trường.

Thời gian qua, tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm của các anh trai buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và người hâm mộ. Ca khúc gây chú ý khi khai thác loạt chất liệu văn hóa Việt Nam quen thuộc như quan họ, chầu văn, trầu cau, gấm hoa, đồng thời đặt những yếu tố truyền thống này trong cách thể hiện âm nhạc hiện đại. Sự kết hợp giữa màu sắc dân gian và tinh thần trẻ trung giúp Thêu Hoa Dệt Gấm trở thành một trong những tiết mục nổi bật tại tập Chung kết của Tinh Hà Say Hi.

Tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm

buitruonglinh, CONGB, HURRYKNG và JSOL hội quân trong Thêu Hoa Dệt Gấm, một sân khấu kết hợp âm nhạc hiện đại với những chất liệu văn hóa Bắc Bộ. Ca trù được lựa chọn làm một trong những chất liệu trung tâm, kết hợp cùng xẩm, chèo, quan họ và tiếng đàn đáy để tạo nên màu sắc riêng cho ca khúc. Những chất liệu dân gian không chỉ được đưa vào phần âm nhạc mà còn được mở rộng qua cách xây dựng không gian sân khấu, tạo nên một tổng thể mang đậm tinh thần truyền thống nhưng vẫn có cách thể hiện trẻ trung, gần gũi với khán giả hiện nay.

Trên sân khấu, bốn thành viên hóa thân thành một gánh hát giao duyên đi qua các lễ hội, đưa câu chuyện của Thêu Hoa Dệt Gấm vào một không gian giàu hình ảnh văn hóa.

Trên sân khấu, bốn thành viên hóa thân thành một gánh hát giao duyên đi qua các lễ hội, đưa câu chuyện của Thêu Hoa Dệt Gấm vào một không gian giàu hình ảnh văn hóa. buitruonglinh trực tiếp gảy đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật ca trù trong phần trình diễn. Cùng với cách dàn dựng lấy không khí lễ hội và hình ảnh gánh hát làm trung tâm, phần trình diễn tạo nên một mạch thống nhất giữa âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện, giúp các chất liệu văn hóa Việt được thể hiện xuyên suốt tiết mục.

buitruonglinh trực tiếp gảy đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật ca trù trong phần trình diễn

Sau khi lên sóng, Thêu Hoa Dệt Gấm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở cách nhóm khai thác chất liệu âm nhạc dân gian. Nhiều ý kiến dành lời khen cho việc ca khúc đưa những yếu tố quen thuộc của văn hóa Việt vào một sáng tác mới mà không tạo cảm giác cũ kỹ. Từ ca trù, xẩm, chèo, quan họ đến tiếng đàn đáy, các chất liệu được kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc riêng cho tiết mục.

Một số khán giả nhận xét ca khúc mang đậm tinh thần Việt nhưng vẫn có cách thể hiện phù hợp với người nghe trẻ. Phần lời với những hình ảnh và cách dùng từ giàu màu sắc văn hóa cũng được chú ý, đặc biệt ở cách ca khúc lựa chọn những câu chữ mềm mại, giàu tính hình tượng để kể câu chuyện tình duyên. Những hình ảnh như tơ vương, gấm hoa, trầu cau hay chữ duyên được xâu chuỗi theo lối viết tình tứ, gợi không khí giao duyên nhưng không quá xa cách với cách diễn đạt của âm nhạc hiện đại.

Nhiều lời khen ngợi dành cho tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm

Chính phần lời giàu chất thơ này, kết hợp với âm hưởng dân gian và cách phối khí đương đại, giúp Thêu Hoa Dệt Gấm vừa giữ được vẻ duyên dáng, truyền thống vừa tạo cảm giác mới mẻ. Sau 2 ngày đăng tải, video tiết mục đã đạt hơn 820 nghìn lượt xem, đồng thời đứng #2 trên YouTube Music Video Daily Chart, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho sân khấu này.

Bên cạnh màu sắc âm nhạc, phần thể hiện của bốn thành viên cũng nhận được nhiều lời khen. CONGB, HURRYKNG và JSOL được khán giả đánh giá có màu giọng phù hợp với tổng thể ca khúc, tạo sự cân bằng giữa những đoạn giàu giai điệu và phần thể hiện có tiết tấu. Mỗi thành viên mang đến một cách xử lý riêng nhưng vẫn hòa vào màu sắc chung của Thêu Hoa Dệt Gấm.

Nhiều khán giả dành lời khen cho buitruonglinh

Nhiều khán giả dành lời khen cho buitruonglinh, đặc biệt ở ý tưởng và cách dàn dựng Thêu Hoa Dệt Gấm. Hình ảnh nam nghệ sĩ trực tiếp chơi đàn đáy trên sân khấu được chú ý khi gắn liền với chất liệu ca trù được sử dụng trong ca khúc. Bên cạnh đó, hình tượng gánh hát giao duyên cùng không gian mang màu sắc lễ hội cũng được nhận xét là phù hợp với tinh thần bài hát. Một số ý kiến đánh giá buitruonglinh có ý tưởng tốt khi không chỉ đưa chất liệu dân gian vào phần âm nhạc mà còn phát triển thành hình ảnh xuyên suốt tiết mục. Cách kết hợp giữa âm nhạc, nhạc cụ truyền thống và dàn dựng giúp Thêu Hoa Dệt Gấm tạo dấu ấn riêng, qua đó khiến tiết mục nhận được sự chú ý từ khán giả sau khi Tập Chung kết 1 của Tinh Hà Say Hi lên sóng.

Thêu Hoa Dệt Gấmnhận được sự chú ý từ khán giả sau khi Tập Chung kết 1 của Tinh Hà Say Hi lên sóng

Khép lại phần trình diễn của Thêu Hoa Dệt Gấm, tiết mục của buitruonglinh, CONGB, HURRYKNG và JSOL không chỉ nhận được nhiều phản hồi tích cực về màu sắc âm nhạc và cách khai thác chất liệu văn hóa Việt, mà còn đặt thêm kỳ vọng vào hành trình của các anh trai tại Tinh Hà Say Hi.

Đặc biệt, buitruonglinh và CONGB đang là hai gương mặt được khán giả chú ý khi cả hai đều có những dấu ấn riêng trong chương trình, từ khả năng sáng tác, trình diễn đến cách xây dựng màu sắc âm nhạc cá nhân. Những sân khấu tiếp theo vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong khả năng của các nghệ sĩ khi bước vào chặng cuối. Ở tập tiếp theo , Quang Hùng MasterD, Wean Lê, Wren Evans, Pháp Kiều, CoolKid, Đặng Hồng Hải, Sơn.K và Xuân Định K.Y sẽ tiếp tục mang màu sắc riêng lên sân khấu, cùng hai tiết mục nhóm Trễ Giờ Cơm và Bức Tranh Tháng 6.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ cap màn hình