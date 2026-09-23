Bài hát mới nhất Hoài Lâm song ca cùng Hoài Linh

Hoài Lâm và Hoài Linh hội ngộ, cùng hát với nhau một ca khúc đặc biệt.

Hoài Linh và Hoài Lâm hát cùng nhau

Mới đây, một đoạn clip mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm và nghệ sĩ Hoài Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong ngày 22/9, nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh để dâng hương.

Đáng chú ý, Hoài Lâm cũng bất ngờ xuất hiện trong số những nghệ sĩ có mặt tại đây. Không chỉ thu hút sự quan tâm qua những hình ảnh tại nhà thờ Tổ, nam ca sĩ còn khiến dân mạng chú ý khi đăng tải đoạn clip song ca cùng chính Hoài Linh ca khúc Thương Về Miền Trung.

Hoài Linh và Hoài Lâm cùng hát ca khúc Thương Về Miền Trung

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh và Hoài Lâm cùng đứng trước không gian thờ Tổ, phía dưới là một số nghệ sĩ và người thân đang theo dõi. Hoài Lâm xuất hiện với trang phục đời thường khá giản dị. Dù chỉ hát vui cùng Hoài Linh, Hoài Lâm vẫn gây chú ý với chất giọng trầm ấm, dày và cách hát giàu cảm xúc.

Những câu hát trong Thương Về Miền Trung được nam ca sĩ thể hiện khá nhẹ nhàng, giữ được màu giọng quen thuộc của anh. Phần thể hiện diễn ra trong không khí thoải mái, không có sân khấu hay phần dàn dựng cầu kỳ, chủ yếu mang tính giao lưu giữa hai cha con. Khoảnh khắc Hoài Lâm và Hoài Linh cùng thể hiện ca khúc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và cư dân mạng.

Hoài Lâm và Hoài Linh lần đầu hát cùng nhau sau một thời gian dài

Sau khi đăng tải đoạn clip, Hoài Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những bình luận dành cho màn kết hợp cùng Hoài Linh, không ít người bất ngờ khi cả hai sau thời gian dài mới có dịp đứng chung và hát cùng nhau.

Thương Về Miền Trung cũng không phải ca khúc xa lạ với Hoài Lâm và Hoài Linh. Hoài Lâm từng thể hiện bài hát này trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen năm 2014, khi hóa thân thành Quang Lê. Đây là một trong những lần nam ca sĩ thể hiện dòng nhạc dân ca, trữ tình vốn được xem là phù hợp với chất giọng của anh trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Thương Về Miền Trung là bài hát mà Hoài Lâm và Hoài Linh từng nhiều lần biểu diễn khi còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Với Hoài Linh,Thương Về Miền Trung cũng là một ca khúc gắn với hình ảnh của nam nghệ sĩ. Hoài Linh quê gốc ở miền Trung và từng nhiều lần biểu diễn ca khúc này trong các chương trình nghệ thuật. Vì vậy, khi Hoài Lâm và Hoài Linh cùng hát lại một ca khúc từng gắn với những dấu mốc và kỷ niệm đặc biệt của cả hai, khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Mối quan hệ giữa Hoài Linh và Hoài Lâm

Hoài Linh và Hoài Lâm vốn có mối quan hệ cha con nuôi, từng được biết đến là một cặp cha con nổi tiếng trong showbiz Việt. Từ những ngày đầu bước vào nghề, Hoài Lâm đã được Hoài Linh dìu dắt, đưa đi diễn và tạo cơ hội xuất hiện trên nhiều sân khấu. Hoài Linh cũng là người đặt nghệ danh Hoài Lâm cho con nuôi.

Hoài Linh và Hoài Lâm vốn có mối quan hệ cha con nuôi, từng được biết đến là một cặp cha con nổi tiếng trong showbiz Việt

Sau khi được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt qua chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2014, Hoài Lâm tiếp tục được cha nuôi tạo điều kiện phát triển công việc ca hát, xuất hiện trong nhiều chương trình và có thêm cơ hội đứng trên các sân khấu lớn.

Trong thời gian còn hoạt động sôi nổi, Hoài Lâm cũng thường xuyên xuất hiện cùng Hoài Linh tại các chương trình và đêm diễn. Hai người từng nhiều lần đứng chung sân khấu, song ca các ca khúc như Sầu Đông, Về Đâu Mái Tóc Người Thương...

Trong thời gian còn hoạt động sôi nổi, Hoài Lâm và Hoài Linh từng nhiều lần đứng chung sân khấu

Nhưng sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi, sự nghiệp của Hoài Lâm lại có một khoảng ngắt đáng kể. Từ năm 2017, những vấn đề trong đời tư và sức khỏe khiến anh dần rời xa sân khấu. Cuối năm 2018, nam ca sĩ tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm và trở về quê. Từ đó, những lần xuất hiện cùng Hoài Linh cũng không còn thường xuyên như trước.

Cả hai sau đó ít có dịp đứng chung sân khấu, trong khi Hoài Lâm dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng và các hoạt động cá nhân. Việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài từng khiến mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Hoài Linh được khán giả đặt câu hỏi.

Việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài từng khiến mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Hoài Linh được khán giả đặt câu hỏi

Vì vậy, khoảnh khắc anh bất ngờ hát cùng Hoài Linh trong ngày 22/9 cũng nhận được nhiều sự chú ý, nhất là khi cả hai đã lâu không xuất hiện cùng nhau. Thời gian gần đây, Hoài Lâm bắt đầu trở lại với việc ca hát, tiếp tục đi diễn và xuất hiện tại một số sân khấu, đêm nhạc. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm còn được quan tâm khi thời gian qua công khai hình ảnh cưới cùng bạn gái, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Ảnh: FBNV