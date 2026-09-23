Bị chê tự tin thái quá, Đức Phúc lên tiếng thẳng: Hiền chứ đâu có ngốc!

Đức Phúc chính thức lên tiếng sau những tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Trong hai ngày qua, Đức Phúc bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh những bình luận mà nam ca sĩ để lại dưới các bài đăng của người hâm mộ. Câu chuyện bắt nguồn từ những bài viết nhắc đến tiết mục Đóa Phù Duug Cuối Cùng của Đức Phúc tại chương trình Anh Trai Say Hi năm 2024.

Tiết mục Đóa Phù Duug Cuối Cùng của Đức Phúc tại chương trình Anh Trai Say Hi năm 2024 đang viral lại trên MXH

Những ngày qua, tiết mục này tiếp tục được nhiều khán giả nhắc đến. Phần trình diễn từng nhận được nhiều lời khen, trong đó không ít ý kiến đánh giá đây là một trong những tiết mục nổi bật của nam ca sĩ tại chương trình. Từ các bài đăng của người hâm mộ, Đức Phúc cũng để lại một số bình luận tương tác. Tuy nhiên, một bình luận khác của Đức Phúc lại nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm tranh cãi. Nam ca sĩ viết: “Đâu phải tự dưng quán quân quốc tế, đâu phải tự dưng youtube anh hơn 1 tỷ views đâu cục cưng”. Bình luận này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Bình luận gây tranh cãi của Đức Phúc

Từ bình luận này, tranh cãi trên mạng xã hội bắt đầu mở rộng khi nhiều khán giả cho rằng cách Đức Phúc nhắc đến thành tích chưa thực sự phù hợp với tư cách một nghệ sĩ. Nếu đặt trong góc nhìn của người hâm mộ, câu nói có thể được hiểu là sự tự hào về thần tượng và những thành tích mà nam ca sĩ đạt được. Tuy nhiên, với tư cách người trực tiếp phát ngôn, câu chữ của Đức Phúc lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không phù hợp. Thậm chí, có người thẳng thắn bình luận rằng nam ca sĩ là “ngạo mạn”.

Nhiều bình luận chỉ trích Đức Phúc khi nam ca sĩ

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ tự hào về những thành tích mình đạt được không phải điều đáng để tranh cãi. Đức Phúc chỉ đang đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ và nhắc đến những dấu mốc mà bản thân đã nỗ lực đạt được. Cách nói có phần thẳng thắn có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng với những khán giả đồng tình, điều này không đồng nghĩa với việc nam ca sĩ có thái độ ngạo mạn. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận câu nói đã khiến tranh cãi nhanh chóng nổ ra trên mạng xã hội.

Đức Phúc len tiếng về những tranh cãi xung quanh bình luận của mình trong thời gian qua

Sau khi tranh luận xoay quanh bình luận nói trên lan rộng, Đức Phúc đã xóa bình luận. Đến sáng 23/9, nam ca sĩ chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Đức Phúc khẳng định: “Không có ai tự huỷ gì hết trơn á!”. Nam ca sĩ cho biết đang công tác ở nước ngoài và chỉ không sử dụng điện thoại trong một buổi tối. Khi trở lại, anh bất ngờ khi đọc được loạt bài viết và bình luận đang bàn luận về mình. Bên dưới bài đăng, Đức Phúc tiếp tục để lại một bình luận ngắn: “Hiền chứ đâu có ngốc!”. Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được đăng tải trong thời điểm những tranh luận xoay quanh bình luận trước đó vẫn đang diễn ra trên mạng xã hội.

Cùng với đó, Đức Phúc tiếp tục phản hồi về những tranh luận trên mạng xã hội, trong đó có việc một số khán giả gọi bình luận trước đó của anh là màn “tự hủy đi vào lịch sử”. Trước cách diễn giải này, nam ca sĩ thẳng thắn cho rằng từ “lịch sử” đang bị sử dụng quá rộng khi đặt trong bối cảnh những bình luận trên mạng xã hội. Theo Đức Phúc, lịch sử cần được nhìn nhận như những điều được ghi nhớ, tìm hiểu và soi chiếu với hiện tại, thay vì dùng để mô tả một bình luận gây tranh cãi trên mạng.

Hiện tại, những tranh luận xoay quanh bình luận của Đức Phúc vẫn nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội

Thực tế, Đức Phúc cũng có những lý do để tự tin về thành tích của mình. Riêng Đóa Phù Hoa là một trong những tiết mục nổi bật của nam ca sĩ tại Anh Trai Say Hi 2024, hiện đã tiến sát mốc 20 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục được nhiều khán giả yêu thích. Trong sự nghiệp, Đức Phúc cũng sở hữu loạt ca khúc đạt thành tích đáng chú ý như Hết Thương Cạn Nhớ, Hơn Cả Yêu, Ta Còn Yêu Nhau, Ngày Đầu Tiên, Yêu Được Không hay Em Đồng Ý (I Do) trong đó có nhiều MV đạt mốc hơn 100 triệu view. Nam ca sĩ đồng thời từng giành quán quân Giọng Hát Việt 2015 và Intervision 2025, qua đó có những dấu mốc đáng chú ý cả ở thị trường trong nước lẫn sân chơi âm nhạc quốc tế. Đây là những thành tích mà không nhiều nghệ sĩ Việt đạt được. Hiện tại, những tranh luận xoay quanh bình luận của Đức Phúc vẫn nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV

