Nghệ sĩ Việt đi học toàn điểm A, 13 năm nổi tiếng cứ hát là ra hit

Từng gây sốt khi giành vị trí Á quân tại một cuộc thi âm nhạc lớn, giọng ca kiêm nhạc sĩ sinh năm 1992 đã viết nên một chương sáng tạo hoàn toàn khác.

Trong dòng chảy Vpop vốn lắm biến động, Vũ Cát Tường vẫn luôn là cái tên giữ cho mình một lối đi riêng biệt. Không chạy theo công thức thị trường, nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng chiều sâu cảm xúc, tư duy âm nhạc văn minh và bản sắc độc bản không thể hòa tan.

Học vấn chuẩn "con nhà người ta" & Bước ngoặt bứt phá tại The Voice

Sinh ra và lớn lên tại An Giang, Vũ Cát Tường từng là học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) và duy trì thành tích 12 năm liền học sinh giỏi. Dù theo đuổi nghệ thuật từ sớm, nghệ sĩ vẫn giữ phong độ học tập đáng nể tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) khi hầu hết các môn đều đạt điểm A hoặc A-. Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, Vũ Cát Tường chọn gác lại con đường an toàn để dấn thân trọn vẹn vào âm nhạc.

Niềm đam mê mãnh liệt đã đưa Vũ Cát Tường đến với Giọng hát Việt 2013. Xuất sắc giành ngôi vị Á quân, nghệ sĩ sinh năm 1992 ngay lập tức "gây bão" thị trường nhạc Việt bằng loạt sáng tác mang tư duy tiên phong Vết Mưa, Yêu Xa, Mơ..., chính thức mở ra hành trình chinh phục công chúng.

Vũ Cát Tường tại The Voice Vietnam 2013

Không chỉ thành công ở mảng sáng tác và biểu diễn, giai đoạn 2016 - 2018 ghi dấu ấn chuyên môn của Vũ Cát Tường khi ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) liên tiếp 3 mùa. Đặc biệt tại mùa giải 2017, giọng ca Vết Mưa đã ghi dấu ấn đậm nét khi trực tiếp đào tạo và đưa học trò Ngọc Ánh bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Vũ Cát Tường khẳng định bản lĩnh chuyên môn khi đưa học trò Ngọc Ánh đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017

Lễ thành đôi ngọt ngào, khối tài sản đáng nể cùng mức cát-xê "bí ẩn"

Bên cạnh con đường nghệ thuật rực rỡ, đời sống cá nhân của Vũ Cát Tường cũng luôn thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng. Sau nhiều năm giữ kín chuyện riêng tư để tập trung trọn vẹn cho âm nhạc, đầu năm 2025, Vũ Cát Tường khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức tổ chức lễ thành đôi đầy riêng tư nhưng không kém phần ấm áp cùng bạn đời.

Vũ Cát Tường đang có cuộc sống hạnh phúc sau đám cưới

Gần 13 năm hoạt động bền bỉ và kiên trì với con đường riêng, Vũ Cát Tường đã sớm tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước cùng vị thế vững chắc trong làng giải trí. Dù mức cát-xê cụ thể cho mỗi đêm diễn hay hợp đồng quảng cáo vẫn luôn là một "con số bí ẩn" chưa từng được công khai trên truyền thông, nhưng thương hiệu và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ sinh năm 1992 là điều không thể tranh cãi.

Đáng chú ý, Vũ Cát Tường còn là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt tự tin tổ chức các concert cá nhân. Giá vé show Vũ Cát Tường từng chạm mốc 10 triệu đồng cho concert Stardom. Bất chấp mức giá cao, các show của giọng ca Vết Mưa đều "cháy vé" chỉ trong thời gian ngắn, chứng minh sức hút bán vé cực kỳ đáng nể cùng lượng khán giả trung thành luôn sẵn sàng chi trả để thưởng thức âm nhạc đích thực.

Các hạng vé cao nhất trong concert của Vũ Cát Tường luôn là những tấm vé Sold out đầu tiên

Năm 2025, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường tại Anh Trai Say Hi mùa 2 đã tạo nên cơn sốt truyền thông bùng nổ. Không còn gò bó trong hình ảnh bản ballad da diết, nghệ sĩ phô diễn khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo và tư duy dàn dựng đỉnh cao.

Xuyên suốt cuộc thi, Vũ Cát Tường liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt bản hit đình đám như Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Thức... Không chỉ trực tiếp tham gia sáng tác, hòa âm phối khí để định hình màu sắc âm nhạc riêng biệt cho từng bài hát nhóm, Vũ Cát Tường còn đảm nhận vai trò "người giữ nhịp", kết nối từng cá tính âm nhạc khác biệt thành một thể thống nhất.

Chính sự tận tụy, tư duy âm nhạc vượt trội cùng sự lắng nghe tuyệt đối đã giúp Vũ Cát Tường nhận được sự yêu quý và tin tưởng trọn vẹn từ dàn Anh Trai trong chương trình. Sự công nhận từ đồng nghiệp lẫn khán giả đã đưa Vũ Cát Tường thắng giải The Best Leader và chính thức góp mặt trong đội hình chiến thắng Best 5 của mùa giải.

Vũ Cát Tường mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới: cá tính, gai góc và đầy bản lĩnh tại Anh Trai Say Hi

Change - Cánh cửa mới trong hành trình sáng tạo sau những tháng năm dài ấp ủ

Không dừng lại ở những vinh quang đã qua, ngày 22/09/2026, Vũ Cát Tường chính thức phát hành single tiếng Anh mang tên Change, đánh dấu sự trở lại và mở ra chương tiếp theo trong hành trình sáng tạo của mình.

Được đồng sáng tác cùng dàn producer quốc tế tại Los Angeles, Change ra đời từ một câu guitar ngẫu hứng của Vũ Cát Tường tại studio. Ca khúc kể về khoảnh khắc một người nhận ra đã đến lúc bước tiếp dù chưa biết chính xác con đường phía trước sẽ dẫn về đâu.

Change - Vũ Cát Tường

Đặc biệt, ở những giây cuối cùng của MV, dòng chữ "No. 2 from VCT's Upcoming Album" bất ngờ xuất hiện, chính thức xác nhận Change là track thứ 2 nằm trong album song ngữ thứ hai chuẩn bị ra mắt của Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường chia sẻ về lựa chọn thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh: “Change đơn giản được sinh ra như thế. Tôi viết melody cho cảm xúc ấy và để bài hát tự tìm lấy hình hài phù hợp nhất…”

Hành trình hơn 13 năm theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp của Vũ Cát Tường là minh chứng rõ nhất cho việc: một nghệ sĩ thực thụ không cần phải biết trước mọi đáp án trước khi bắt đầu, chỉ cần luôn dũng cảm lắng nghe trực giác và sẵn sàng bước tiếp về phía trước.