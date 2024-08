Ngày 16/8, The Black Label - hãng thu của Teddy đã chính thức giới thiệu dự án nhóm nữ tân binh. Nhóm nhạc đầu tiên được debut dưới trướng The Black Label có tên là MEOVV, cùng với đoạn video hé lộ logo của nhóm. Tên nhóm được phát âm như tiếng mèo kêu "meow", đính kèm 5 chú mèo đen được cho là tượng trưng cho 5 thành viên.

MEOVV được dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối 2024. Dù chưa có nhiều thông tin, nhưng nhóm nữ của Teddy đã sớm thu về lượng người hâm mộ đáng kể.

The Black Label tung hint về nhóm nữ mới

Dự án nhóm nữ MEOVV với bộ nhận diện độc đáo khiến fan Kpop thích thú

Đầu năm nay, các tiết lộ về dự án nhóm nữ "nghìn máu" của The Black Label đã khiến dân tình dậy sóng. Bởi lẽ, đây là nhóm nhạc đầu tiên do Teddy Park - producer "ruột" nhà YG, đứng sau sự thành công của 2NE1 và BLACKPINK tự mình "đỡ đầu". The Black Label từng là hãng thu liên kết YG, nhưng từ giữa 2023 có nhiều tin đồn xoay quanh việc Teddy ngày càng giảm phụ thuộc vào YG.

The Black Label là hãng thu của Teddy, hiện đang quản lý Rosé (BLACKPINK), Taeyang (BIGBANG), Park Bogum, Somi,...

Teddy hoàn toàn rút khỏi dự án debut BABYMONSTER. Nhiều fan dự đoán, đây chính là động thái chứng minh The Black Label đã "ra riêng". Thậm chí nhiều ngôi sao rời YG như Taeyang (BIGBANG), Rosé (BLACKPINK) cũng chọn đầu quân về với Teddy. Do đó, nhóm nữ đầu tiên của The Black Label được xem như đối thủ cạnh tranh trực tiếp với "em gái BLACKPINK".

Logo của MEOVV gây liên tưởng đến biểu tượng tay "quái vật nhỏ" của BABYMONSTER

Dù chỉ mới giới thiệu tên gọi, logo và bộ nhận diện, nhưng MEOVV đã lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh với BABYMONSTER. Không chỉ được coi như đối thủ, mà MEOVV còn có điểm tương đồng với tân binh nhà YG. Logo hình bàn chân mèo cách điệu của MEOVV gây liên tưởng đến biểu tượng tay "quái vật nhỏ" tượng trưng cho BABYMONSTER.

Điều này đã khiến cộng đồng fan Kpop bàn tán. Nhiều người cho rằng Teddy sẽ ra mắt nhóm nữ có concept tinh nghịch, độc đáo thậm chí "đụng hàng" BABYMONSTER.

Biểu tượng tay kể trên cũng "đụng hàng" với Hoshi (SEVENTEEN)

Nhưng hiện tại vẫn còn khá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì. Vốn dĩ, biểu tượng này khá phổ biến. Ngoài BABYMONSTER, handsign kiểu này còn được thành viên Hoshi của SEVENTEEN sử dụng. Thậm chí, anh chàng còn "lăng xê" động tác này thành biểu tượng cho "đảng Hổ" trứ danh Kpop.



Đội hình bị rò rỉ của nhóm nữ nhà Teddy gây tò mò đầu năm nay vì có sự xuất hiện của ái nữ nhà tài phiệt Annie Moon

Bên cạnh đó, đội hình của MEOVV cũng cực kỳ gây tò mò. Ban đầu, nhóm nữ này được dự đoán sẽ có Annie Moon - ái nữ tập đoàn Shinsegae ra mắt. Việc tài phiệt debut làm idol đã khiến MXH xôn xao một phen.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, tin đồn Annie Moon debut đã bị bác bỏ. 2 gương mặt triển vọng còn lại là Ella Gross - mẫu nhí đẹp nhất thế giới và biên đạo nổi tiếng Bailey Sok - người từng dựng vũ đạo cho aespa, Lisa (BLACKPINK).

"Em gái Jennie" Ella Gross cũng là một nhân tố gây tò mò

Trong số này, Ella Gross là nhân tố có khả năng debut nhất. Cô nàng được ví như "em gái Jennie" với ngoại hình nổi bật và tài năng đáng trông đợi. Ella gia nhập The Black Label từ năm 2018, bắt đầu quá trình huấn luyện để trở thành thần tượng.