Teddy quyết tâm ra mắt nhóm nữ cạnh tranh với YG, thực tập sinh gây sốt vì khí chất y như BLACKPINK!

Mới đây, fan Kpop truyền tay nhau hình ảnh được cho là của thực tập sinh nữ nhà The Black Label - hãng thu của Teddy. Thời gian qua, YG mất đi loạt sao đình đám. Từ thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon cho đến 4 thành viên BLACKPINK đều không tái ký hợp đồng cá nhân. Việc Teddy không tham gia sản xuất âm nhạc cho tân binh BABYMONSTER cũng dấy lên không ít đồn đoán về việc producer tài ba không còn gắn bó với YG. Giữa tình hình rối ren, việc lộ hình ảnh nhóm nữ đang đào tạo của Teddy khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Hình ảnh được cho là thực tập sinh nữ của The Black Label, một thành viên cực kì nổi bật được ví như Jennie

7 tân binh có khí chất nổi bật, body đáng kinh ngạc

Theo hình ảnh đang lan truyền, có tổng 7 thực tập sinh nữ sở hữu khí chất và body vượt trội. Là nhóm nữ đầu tiên của hit maker Teddy, dân tình càng trông đợi vào sự thể hiện của các thực tập sinh. Teddy đứng sau góp phần tạo nên 2NE1 và BLACKPINK cho thấy tầm nhìn không hề tầm thường khi xây dựng màu sắc riêng cho girlgroup. Là nhóm nữ đầu tiên của hit maker Teddy, dân tình càng trông đợi vào sự thể hiện của các thực tập sinh.

Dù chưa xác thực, nhưng qua hình ảnh rò rỉ, có thể thấy tân binh The Black Label có phong cách cá nhân cực kì cá tính, gây liên tưởng đến BLACKPINK thời predebut. Thậm chí, có thành viên thần thái cuốn hút được ví như Jennie.

Nhìn ảnh rò rỉ của thực tập sinh nhà The Black Label khiến dân tình liên tưởng đến BLACKPINK predebut

Có nhân tố nổi trội được ví như Jennie

Thành lập tháng 3/2016, The Black Label thường được biết đến là hãng thu liên kết của YG. Nhưng kể từ khi Taeyang kết thúc hợp đồng cá nhân đầu quân về The Black Label, công ty này càng thể hiện phương hướng hoạt động độc lập. Trải qua 8 năm hoạt động, The Black Label sở hữu những ngôi sao solo đình đám như Jeon Somi, Zion.T và đặc biệt là sự gia nhập của giọng ca chính BIGBANG cùng tài tử Park Bogum. Tuy nhiên, Teddy vẫn chưa cho ra mắt nhóm nhạc nào dù các cuộc thi tuyển sinh vẫn diễn ra định kỳ.

BABYMONSTER gây tiếc nuối vì không được YG đầu tư đúng mực

Nếu cho ra mắt nhóm nữ ở thời điểm này, Teddy sẽ cạnh tranh trực tiếp với YG. BABYMONSTER được xem là tương lai của YG nhưng không mấy ấn tượng bởi lịch trình khó hiểu. Nhóm chỉ ra nhạc mà không được đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, YG bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của các tân binh. Đang hoạt động với đội hình 6 thành viên, BABYMONSTER chờ sự trở lại của "át chủ bài" Ahyeon vào tháng 4 tới.

Nếu rumor về nhóm nữ của The Black Label là đúng, cả hai tân binh sẽ tương đồng về số lượng thành viên. Sự đụng độ thú vị khiến dân tình phấn khích. Teddy được kì vọng sẽ tạo ra "gà chiến" khủng như BLACKPINK trong tương lai, riêng phần âm nhạc đã được fan Kpop "đặt gạch", cực kì yên tâm.