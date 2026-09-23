Nữ ca sĩ xuất thân chuyên Amsterdam Hà Nội thi Đại học đỗ trường Y, đi hát có album được quốc tế ca ngợi

Đây là một trong số ít nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất làng nhạc hiện tại với cá tính riêng không trộn lẫn

Mới đây, tlinh tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên khi liên tục có những động thái úp mở về một điều gì đó sắp diễn ra trong thời gian tới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tiếp đăng tải những hình ảnh cùng các đoạn video ngắn kèm trạng thái đầy ẩn ý. Đáng chú ý, trong một đoạn clip mới nhất, tlinh gây chú ý với dòng chữ: “tlinh cảm thấy mình nên làm show để kết nối với fan”.

Thời gian gần đây, linh tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên khi liên tục có những động thái úp mở về một điều gì đó sắp diễn ra trong thời gian tới trên mạng xã hội

Ngay lập tức, người hâm mộ xôn xao trước khả năng nữ ca sĩ chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc, thậm chí có thể tổ chức một concert cá nhân để gặp gỡ khán giả. Việc tlinh liên tục “nhá hàng” cho một dự định mới càng khiến sự chờ đợi tăng lên, đặc biệt khi đã gần 3 năm kể từ thời điểm cô phát hành album ái.

Đoạn video mới nhất của tlinh đăng tải khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên

Thông điệp trong video khiến fan tlinh "rần rần"

Từ một cô gái từng gây chú ý tại Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện tại. Tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, rapper, cô từng gây chú ý bởi thành tích học tập nổi bật khi theo học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp, tlinh đỗ vào Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, giữa thời điểm đang theo học ngành Y, nữ ca sĩ quyết định bảo lưu việc học để tham gia Rap Việt mùa đầu tiên.

tlinh từng gây chú ý bởi thành tích học tập nổi bật khi theo học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp, tlinh đỗ vào Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh về đội Suboi sau vòng Chinh phục và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nữ nổi bật nhất chương trình. Trong suốt hành trình, cô lần lượt gây chú ý với các tiết mục Tình Yêu Bận Bịu, Tình Hình Thời Tiết, Mặc Sự Đời! và Chú Chó Trên Ô Tô. Đặc biệt, ở vòng Bứt Phá, tlinh mang Tèn Tèn Girls lên sân khấu cùng Suboi, tiếp tục cho thấy màu sắc riêng với cách rap melody và phong cách trình diễn cá tính.

Tại Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh là thí sinh của đội Suboi và là nữ rapper duy nhất góp mặt trong Top 8 của chương trình

Đến vòng Chung kết, tlinh trở thành nữ rapper duy nhất góp mặt trong Top 8 của mùa đầu tiên. Cô nhận được sự đánh giá cao từ các huấn luyện viên và giám khảo, trong đó JustaTee từng sử dụng “nón vàng” để đưa tlinh trở lại đường đua trước thềm chung kết. Dù không giành ngôi quán quân, hành trình tại Rap Việt đã trở thành bước đệm quan trọng giúp tlinh bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh liên tiếp có nhiều sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích

Sau Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh liên tiếp có nhiều sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích. Thích Quá Rùi Nà, Em Là Châu Báu đến Gái Độc Thân lần lượt giúp tlinh tạo dấu ấn trong lòng khán giả trẻ. Trong đó, Thích Quá Rùi Nà kết hợp Trung Trần hiện đã vượt 100 triệu lượt xem trên YouTube, còn Gái Độc Thân cũng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, trở thành một trong những ca khúc được sử dụng nhiều trên TikTok và góp phần đưa màu sắc âm nhạc của tlinh đến gần hơn với công chúng.

Sau chuỗi thành công với các single, năm 2023, tlinh ra mắt album đầu tay mang tên ái

Sau chuỗi thành công với các single, năm 2023, tlinh ra mắt album đầu tay mang tên ái. Dự án nhanh chóng tạo tiếng vang khi sở hữu loạt ca khúc được khán giả yêu thích, nổi bật nhất là nếu lúc đó với màu sắc R&B, rap melody giàu cảm xúc. Ca khúc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, từng có 4 tuần giữ vị trí #1 Billboard Vietnam Hot 100, trong khi MV hiện đã cán mốc hơn 137 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất sự nghiệp tlinh.

nếu lúc đó - bài hit vô cùng nổi tiếng trong album ái của tlinh

Bên cạnh đó, ghệ iu dấu của em oi, kho báu hay đánh rơi cũng là những ca khúc được chú ý trong album, góp phần tạo nên sức hút cho ái. Chỉ một tuần sau khi phát hành, album đạt 10 triệu lượt stream và đứng đầu một số bảng xếp hạng trên các nền tảng nhạc số. Thành công của ái tiếp tục giúp tlinh nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng âm nhạc trong nước, trong đó có hạng mục Album Của Năm.

Album ái còn vượt ra khỏi phạm vi thị trường Việt Nam khi được NME đưa vào danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023

Đáng chú ý hơn, album ái còn vượt ra khỏi phạm vi thị trường Việt Nam khi được NME đưa vào danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023, xếp thứ 15. ái cũng là album Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này, trở thành một trong những dấu mốc quốc tế đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của tlinh tính đến thời điểm hiện tại.

au khoảng thời gian dài chờ đợi, nhiều khán giả hiện cũng đang kỳ vọng vào sự trở lại của tlinh

Sau ái, tlinh không ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân chính thức nào. Chính khoảng thời gian khá im ắng này khiến những động thái mới của nữ ca sĩ được chú ý hơn. Việc liên tục đăng tải hình ảnh, video và những dòng trạng thái úp mở về một dự án sắp tới lập tức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu tlinh đang chuẩn bị cho màn trở lại với âm nhạc hay một concert riêng. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, nhiều khán giả hiện cũng đang kỳ vọng vào sự trở lại của nữ ca sĩ.

Ảnh: FBNV