tlinh mới niềng răng

Chiều 15/11, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH 2025 D-1 đã chính thức khai mạc, mở cửa cho “công viên nước” ngoài trời hoành tráng bậc nhất Đông Nam Á thời điểm cuối năm. Sở hữu line-up đình đám ở 2 thị trường Kpop và Vpop, sự kiện thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành tới tham dự, hoà chung bầu không khí nóng bỏng và ướt át tại Vạn Phúc City (TP.HCM).

Bên cạnh loạt nghệ sĩ hot nhất nhì 2 thị trường âm nhạc như Bi Rain, Kwon Eunbi, MIN, HIEUTHUHAI… tlinh cũng là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ khán giả có mặt tại lễ hội. Cô nàng xuất hiện với outfit năng động, trendy cùng phong thái cool ngầu, khiến khán giả la hét không ngừng. Sao nữ gen Z đem đến set diễn toàn hit như Phóng Zìn Zìn, Teen Sái Cổ, ghệ iu dấu của em ơi, Love Game … Sự quyến rũ, gợi cảm từ khí chất đến giọng hát của tlinh góp phần tăng nhiệt cho đại nhạc hội, khuấy động bầu không khí đỉnh nóc.

I'm Thinking About You - tlinh

Đặc biệt, team “cú vọ” đã nhanh chóng phát hiện ra tlinh đã niềng răng. Cô nàng không ngại khoe ra “bộ nhá” mới, ngân nga hát lên những câu hát vừa ma mị, vừa bắt tai. Cùng với chiếc kính hồng Y2K, bộ niềng răng không chỉ tạo điểm nhấn mà còn hiện lên như một món phụ kiện giúp tlinh trông càng nhí nhảnh, dễ thương đúng như tính cách cô nàng.

tlinh mang "phụ kiện" niềng răng vẫn xinh tươi hết cỡ

Nguồn năng lượng của mỹ nữ niềng răng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Vừa nhảy, vừa hát dưới cái nóng oi ả nhưng tlinh vẫn duy trì phong độ ổn định, giọng hát live vững vàng. Nữ nghệ sĩ trẻ chăm chỉ tương tác với khán giả, vừa quẩy dưới làn nước mát lạnh, vừa phun những tia nước trong veo xuống dưới đám đông cuồng nhiệt.

tlinh nhí nhảnh, mang đến tiết mục vừa quyến rũ vừa ngọt ngào

Cô nàng quẩy cùng khán giả dưới làn nước mát lạnh

Sự xuất hiện của tlinh trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một số fan thích thú gọi tlinh là “hot girl niềng răng của WATERBOMB”, trong khi vài ý kiến khác khen cô hát live chắc mic, phát âm rõ dù mới đeo mắc cài. Nhiều clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô vừa cười tươi vừa quẩy dưới làn nước nhận về lượng tương tác lớn. Màn thể hiện của tlinh từ âm nhạc, phong cách biểu diễn đến “phụ kiện bất ngờ” - niềng răng đã trở thành một trong những điểm nhấn thú vị nhất trong ngày mở màn WATERBOMB HỒ CHÍ MINH 2025.

Nguồn năng lượng tlinh mang đến giúp bầu không khí sôi động và nóng hơn