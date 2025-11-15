Hồ Ngọc Hà: Không cần mặc quá đẹp, ăn quá ngon; chỉ cần duy trì thu nhập để giúp đỡ bà con

Ngày 15/11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân (Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” cùng Triển lãm tôn vinh 27 dự án tiêu biểu.

Góp mặt trong Hội đồng giám khảo, sau khi lắng nghe các đại diện dự án thuyết trình, Hồ Ngọc Hà đã xúc động trước những câu chuyện đầy nhân văn và quyết định đóng góp 300 triệu đồng cho dự án “Tình người trong cơn sóng” và 200 triệu đồng cho dự án “Thắp lên một que diêm”, thể hiện tinh thần đồng hành và lan tỏa giá trị thiện nguyện đến cộng đồng.

Cảm nhận rõ sự đồng cảm, với tư cách là người sáng lập ra Hành Trình 20+, Hồ Ngọc Hà đã ngồi lại và có những chia sẻ đáng chú ý về những dự án, cá nhân và tổ chức tham dự Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Chủ đề Human Act Prize năm nay là “Kiên trì phụng sự”. Trong vai trò giám khảo, chị nhìn thấy sự kiên trì này được thể hiện rõ nhất ở điểm nào trong hành trình của các cá nhân và tổ chức tham dự giải?

Khi đảm nhận vai trò giám khảo Human Act Prize 2025, Hà nhìn thấy tinh thần “kiên trì phụng sự” thể hiện rõ nhất ở hành trình bền bỉ của từng cá nhân, tổ chức tham dự. Ngay từ khi nhận lời mời, Hà đã biết đây là một chương trình hướng đến cộng đồng, nơi quy tụ rất nhiều doanh nghiệp, dự án và con người miệt mài làm các hoạt động thiện nguyện đầy giá trị.

Đến vòng chung khảo, Hà thực sự bất ngờ khi nhận ra những gì mình làm trước đây chỉ là một phần rất nhỏ so với sự cống hiến của các thí sinh. Con số mà họ mang lại từ nguồn lực, thời gian đến tình thương đều vô cùng lớn. Nhìn hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người được hỗ trợ qua từng dự án, Hà vừa hạnh phúc vừa choáng ngợp.

Trong suốt hành trình đó, nhiều người đã âm thầm đi một quãng đường dài, dành trọn tâm sức cho cộng đồng. Hà cảm thấy ngưỡng mộ và cho rằng hôm nay là một ngày làm việc thật sự đặc biệt, khi được lắng nghe và chứng kiến những câu chuyện chan chứa tình người.

Ngay trong khi sự kiện đang diễn ra, chị đã tuyên bố ủng hộ 300 triệu đồng tới dự án “Tình người trong cơn sóng” và 200 triệu đồng cho “Thắp lên một que diêm”. Điều gì đã chạm đến để thúc đẩy chị đưa ra quyết định này?

Hà từng hứa với khán giả trong show Người Tình rằng sẽ trích một phần cát-xê để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Trước đây, Hà vẫn gửi kinh phí về Mặt trận Tổ quốc để san sẻ khó khăn với bà con. Nhưng khi ngồi tại buổi chung khảo hôm nay, xem dự án “Tình người trong cơn sóng”, nơi các cứu hộ viên và tình nguyện viên dấn thân cứu người giữa bão lũ, Hà cảm thấy đây là công việc vô cùng thiết thực và cần thêm nhiều nguồn lực đồng hành. Chính sự dấn thân ấy đã khiến Hà quyết định hỗ trợ ngay tại chỗ.

Sau chương trình, Hà sẽ chia sẻ trên fanpage để khán giả hiểu rằng khoản đóng góp này được chuyển tới những con người đang ngày đêm cứu trợ đồng bào. Hà tin người hâm mộ sẽ thấu hiểu và ủng hộ sự lựa chọn đó. Hà cũng đặc biệt xúc động với dự án “Thắp lên một que diêm” - chỉ một mình anh Hoàng Trường Giang đứng ra kêu gọi. Chính điều đó thôi thúc Hà trích từ khoản 500 triệu dự định ủng hộ để gửi 200 triệu đồng cho dự án, mong đóng góp thêm một phần sức nhỏ vào hành trình đầy nhân văn này.

Những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025. Câu chuyện hay khoảnh khắc nào trong quá trình chấm giải khiến chị thật sự tin rằng nỗ lực của mỗi cá nhân có thể tạo nên tác động lớn?

Như Hà đã chia sẻ, câu chuyện của anh Trường Giang từ dự án “Thắp lên một que diêm” thực sự khiến Hà tin rằng những nỗ lực âm thầm của một cá nhân có thể tạo ra tác động rất lớn. Khi lắng nghe phần thuyết trình của anh, Hà nhận ra sứ mệnh mà anh đang gánh vác vượt xa vóc dáng nhỏ bé đó. Hà đồng cảm sâu sắc vì bản thân cũng từng đi làm thiện nguyện một mình, tự trích quỹ riêng để hỗ trợ bà con và hạn chế kêu gọi vì sợ nhạy cảm. Hà hiểu con đường này cô đơn và dễ nản như thế nào, vậy mà anh Giang đã kiên trì 10 mấy năm. Chính sự bền bỉ đó khiến Hà muốn góp một phần nhỏ để đồng hành, để anh biết rằng vẫn luôn có những người sẵn sàng đứng cạnh anh.

Hà cũng vô cùng xúc động trước những “anh hùng đời thực” của đội cứu hộ 116. Trong bối cảnh vẫn còn một số đội cứu hộ thu phí, thậm chí là mức phí cao, việc các thành viên của “Tình người trong cơn sóng” lao vào vùng lũ cứu người hoàn toàn tự nguyện lại càng đáng trân trọng. Hà tự hỏi: “Vì sao trên đời này có những người can đảm, rộng lượng và bao dung đến vậy?”.

Ngồi tại buổi chấm giải, được chứng kiến những câu chuyện tích cực và nhân ái, Hà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây chính là lúc Hà cảm nhận rõ ràng nhất tinh thần “những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ” có thể tạo nên những thay đổi lớn lao cho cộng đồng.

Ngoài ra, có câu chuyện, đề cử, nhân vật nào của Human Act Prize năm nay làm chị ấn tượng nhất không?

Hà thật sự cảm thấy mỗi dự án đều mang một nguồn năng lượng truyền cảm hứng rất mạnh mẽ. Nhưng nếu phải nói đến điều khiến Hà tâm đắc nhất, đó chính là những hoạt động hướng đến trẻ em mồ côi, như dự án Trường Hy Vọng. Các em luôn là nhóm đối tượng mà Hà đặc biệt quan tâm.

Là một người mẹ, Hà hiểu rất rõ việc thiếu vắng cha hoặc mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần, tâm lý và sự phát triển của một đứa trẻ như thế nào. Vì vậy, khi nghe về những dự án dành cho trẻ em mồ côi được chăm sóc, yêu thương, cưu mang và trao cơ hội học tập, Hà cảm thấy sự đồng cảm rất lớn. Đó cũng chính là con đường thiện nguyện mà Hà đang nỗ lực theo đuổi trong nhiều năm qua.

Hành Trình 20+ của chị đã truyền cảm hứng lớn đến khán giả đại chúng, sức lan tỏa chạm tới hàng triệu trái tim. Trải qua nhiều hoạt động thiện nguyện ở những vùng miền khó khăn, điều gì thay đổi rõ rệt nhất trong nhận thức và cảm xúc của chị?

Thật ra, Hành Trình 20+ mới được Hà triển khai một cách chuyên nghiệp khoảng hơn một năm nay. Trước đó, Hà chỉ làm thiện nguyện theo từng trường hợp, thấy ai cần là giúp ngay, không ghi lại hình ảnh hay kêu gọi rộng rãi. Vì thế Hà đôi lúc cũng tiếc, vì hành trình này đã có thể được xây dựng bài bản và lan tỏa sớm hơn. Tất cả trước đây chỉ là những hành động xuất phát từ sự thôi thúc trong lòng.

Hiện tại, Hành Trình 20+ đã đi vào hoạt động chuyên nghiệp và thực tiễn hơn. Hà tập trung vào trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh nhỏ tuổi đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để tiếp tục học tập và sinh hoạt. Sau mỗi chuyến đi, Hà đều đăng tải thông tin rõ ràng của những trường hợp được trao học bổng hoặc các đại diện chăm sóc các em. Hà không chắc các mạnh thường quân có gửi trực tiếp hay không, nhưng bản thân Hà nhận được rất nhiều lời báo tin rằng các em đã nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ cộng đồng. Điều đó khiến Hà cảm thấy nhẹ nhõm và bình an, vì những việc mình làm, dù nhỏ, lại mang được niềm vui và giá trị thực tế cho nhiều mảnh đời.

Có một kỷ niệm khiến Hà nhớ mãi. Khi gặp lại một số em từng được Hà trao học bổng, Hà không nhận ra các bạn, nhưng các bạn thì nhớ rất rõ và chia sẻ rằng hiện đã có việc làm, cuộc sống ổn định hơn và bớt vất vả. Khoảnh khắc đó làm Hà thật sự xúc động. Hà không nghĩ rằng những đóng góp thầm lặng của mình lại có thể góp phần giúp các em có một tương lai tươi sáng và đủ đầy hơn. Đó là điều thay đổi Hà nhiều nhất: nhận ra chỉ một hành động nhỏ, nếu được gieo đúng nơi, đúng lúc, có thể nở thành hy vọng rất lớn cho người khác.

Ở góc độ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, chị có nghĩ bản thân đang mang một trách nhiệm đặc biệt trong việc thắp lên tinh thần “kiên trì phụng sự” thông qua hình ảnh, âm nhạc hoặc những dự án cá nhân? Có ý kiến cho rằng nghệ sĩ giờ đây phải cân bằng được trách nhiệm xã hội và sự nghiệp nghệ thuật - chị nghĩ sao về điều này?

Là một nghệ sĩ, lời ra tiếng vào là điều khó tránh. Nhưng nếu mình đi trên hành trình bằng cái tâm, với mục tiêu tạo ra giá trị tốt đẹp, Hà nghĩ không cần phải ngần ngại. Đôi khi sự e dè xuất phát từ việc: một là làm trong âm thầm, hai là không dám làm, và như vậy, chúng ta vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Hà đã vượt qua nỗi lo đó để hy vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi bản thân thành công, những người yêu thương mình cũng sẽ cùng lan tỏa điều đó, giúp được nhiều người hơn.

Hà mong các nghệ sĩ hãy làm thiện nguyện theo khả năng của mình. Việc lan tỏa là điều đẹp đẽ, để mọi người thấy rằng cuộc sống vẫn đầy tình yêu thương. Kiên trì trên con đường này không hề dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Chúng ta không cần ăn mặc quá đẹp hay ăn quá ngon, mà chỉ cần duy trì công việc ổn định để có thu nhập, từ đó trích một quỹ riêng giúp đỡ bà con.

Hà sẽ cố gắng cống hiến hết mình trên con đường đã chọn, bởi chính bản thân Hà cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm điều này. Và khi đã tìm thấy niềm vui trong việc mang đến giá trị cho người khác, không có lý do nào, cũng như lời nói hay tác động nào, khiến Hà phải dừng lại.

Chị đã có kế hoạch gì khác trên hành trình thiện nguyện trong tương lai chưa?

Hà sẽ tiếp tục thực hiện Hành Trình 20+ trong thời gian tới. Năm vừa rồi, Hà tập trung vào trẻ em mồ côi, trao học bổng đến hết lớp 12 cho các em. Năm sau, Hà dự định mở rộng đối tượng cần hỗ trợ, hướng tới các bạn sinh viên - những người đang ở độ tuổi teen, mới bước vào đời nhưng còn nhiều lo lắng về tương lai. Hà mong được đồng hành, giúp các bạn học tập tốt, tốt nghiệp và xây dựng niềm tin rằng cuộc sống vẫn có thể thành công.

Hà hy vọng tất cả khán giả yêu thương và dõi theo Hành Trình 20+ sẽ tiếp tục ủng hộ, gửi đến Hà những hoàn cảnh khó khăn để Hà có thể đến, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời.

Cảm ơn Hồ Ngọc Hà về cuộc trò chuyện!