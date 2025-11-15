Mới đây, Phương Linh đã có mặt tại Skyline Minishow với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Cô là một trong số ngôi sao nữ rất đắt show phòng trà, quán bar/pub ở khu vực miền Bắc và Đà Lạt. Chương trình thu hút nhiều khán giả yêu âm nhạc và đặc biệt, mến mộ Phương Linh.

Á quân Sao Mai Điểm Hẹn đem đến loạt bản hit gắn Vpop gắn liền với năm tháng cầm mic như Dáng Em, Xuân Thì, Có Nhau Trọn Đời, Tuổi Mộng Mơ… Dù thể hiện không ít bản cover nhưng Phương Linh gây ấn tượng mạnh với phong cách hát riêng, thả vào đó màu sắc cá nhân.

Phương Linh

Đoạn video cô nàng hát Giấc Mơ Có Thật của Lệ Quyên đang vô cùng viral trên TikTok. Điều khiến netizen thích thú không chỉ âm sắc đẹp mà còn là cách Phương Linh lấy hơi khi hát. Cô cất giọng ngân quãng dài mà vẫn có thể hát tiếp những câu sau như không hít thở chút không khí nào.



Giấc Mơ Có Thật - Phương Linh

Đây chính là một trong những “ngón nghề” đặc trưng khi nhắc đến Phương Linh. Cô sở hữu khả năng “ngáp trộm” thành thần, khó ai phát hiện ra khoảng nghỉ lấy hơi vì hát liên hồi như máy khâu. Điều này là minh chứng rõ nhất rằng Phương Linh có nền tảng thanh nhạc vững chắc, cột hơi và kiểm soát khoang miệng thuộc hàng “sừng sỏ”.

Việc lấy hơi không ra tiếng không phải chủ đề quá mới, thậm chí còn khá quen thuộc trong giới vocalist. Tuy nhiên, nếu không luyện tập bài bản thì khó có thể thành thạo skill hát này. Nhiều giọng ca đình đám thế giới cũng không tránh khỏi lỗi sai này như Christina Aguilera, Ariana Grande, Jessie J…

Cô nàng có khả năng "ngáp trộm", lấy hơi như không

Người hâm mộ bày tỏ sự trầm trồ trước chiêu “ngáp trộm” của Phương Linh, trêu rằng cô nàng lấy sẵn hơi ở nhà hay khi còn “trong trứng”. “Nghe cổ hát vài câu chưa thấy giây phút nào lấy hơi mà tui đã ngạt thở hộ rồi” - một bình luận hút nhiều tương tác chia sẻ.



Phương Linh được khán giả chú ý sau khi giành ngôi Á quân dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Với gương mặt xinh đẹp và chất giọng ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1984 nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Sau cuộc thi, cô kết hợp cùng Hà Anh Tuấn và tạo nên nhiều bản hit nổi tiếng như Cơn Mưa Tình Yêu, Ngày Hát Đôi, Thiên Đường Gọi Tên, Qua Đêm Nay… Song song đó, Phương Linh cũng xây dựng dấu ấn riêng với các ca khúc solo được yêu thích như Cơn Gió Lạ, Quán Cũ, Đêm Tình Yêu…

Phương Linh trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn 2005

Thành công đến sớm khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ hoạt động tích cực trong làng nhạc. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Phương Linh gần như rút lui khỏi spotlight. Cô ít ra sản phẩm mới, hạn chế xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện với vai trò khách mời.



Mãi đến năm 2024, Phương Linh mới chính thức trở lại sân khấu. Trong chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ tiết lộ năm 2012, cô từng gặp chấn thương tràn dịch khớp gối, phải tạm dừng sự nghiệp và bồi thường nhiều hợp đồng. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe của cô hồi phục khoảng 80%. Lần trở lại này trùng với thời điểm phong trào nhạc phòng trà bùng nổ, giúp Phương Linh tìm lại động lực gắn bó với sân khấu.

Trong quá khứ, Phương Linh thường đồng hành cùng Hà Anh Tuấn. Cả hai cùng bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn và trở nên thân thiết đến mức rộ tin đồn hẹn hò trên báo chí và mạng xã hội, nhưng cả hai đều phủ nhận. Tuy nhiên, suốt 10 năm qua, khán giả không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau, và cũng không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ song ca ấy.

Phương Linh và Hà Anh Tuấn từng là cặp bài trùng

Phương Linh tiết lộ: “Từ lâu chúng tôi không còn hát chung. Một số đơn vị từng mời tái hợp Hà Anh Tuấn - Phương Linh, tôi đều nhờ quản lý lấy lý do bận để từ chối khéo”. Lý do cặp đôi được yêu thích này không còn song hành là vì dù ăn ý trên sân khấu, chúng tôi lại thường xảy ra cãi vã, giận hờn.

