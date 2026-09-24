“Nước mắt người đẹp” khiến cả nước chao đảo: Tập làm ca sĩ từ mẫu giáo, cả đời chờ đúng khoảnh khắc này

Cả MXH phải ngắm nhìn người đẹp này khóc.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới CHOOM, màn trình diễn solo ca khúc Temple của nữ rapper Asa (BABYMONSTER) tại quê nhà Nhật Bản đã tạo nên một cơn sốt lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ mang đến một tiết mục âm nhạc bùng nổ, Asa còn đốn gục trái tim hàng triệu người hâm mộ bởi khoảnh khắc xúc động vỡ òa ngay trên sân khấu. Đứng trước hàng vạn khán giả ngay trên mảnh đất quê hương, người đẹp sinh năm 2006 đã không giữ được cảm xúc và rơi nước mắt ngay trên sân khấu, trở thành hình ảnh "gây bão" khiến từ khóa về cô liên tục leo top tìm kiếm.

Đứng trước hàng vạn khán giả ngay trên mảnh đất quê hương, người đẹp sinh năm 2006 đã không giữ được cảm xúc và rơi nước mắt ngay trên sân khấu, trở thành hình ảnh "gây bão" khiến từ khóa về cô liên tục leo top tìm kiếm

Dù là khoảnh khắc hậu trường hay góc quay bằng camera thường của khán giả tại khán đài, visual của Asa vẫn tỏa sáng rực rỡ. Nữ thần tượng chọn trang phục đen cá tính, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng làn da mịn màng không chút khuyết điểm. Sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn với tỷ lệ chuẩn chỉnh, đường nét vừa sắc sảo lại vừa giữ được nét mềm mại đặc trưng, Asa khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt sắc, đầy thần thái kết hợp hoàn hảo với kiểu tóc bob ngắn ôm gọn gương mặt. Sự hòa quyện giữa nét cá tính, lạnh lùng chuẩn "chất Nhật" và vibe ngọt ngào của một thần tượng Kpop thế hệ mới đã giúp Asa khẳng định khí chất "không phải dạng vừa". Dù trong khoảnh khắc nghẹn ngào lệ rơi, thần thái và nhan sắc của nữ idol vẫn chạm đến đỉnh cao visual.

Dù là khoảnh khắc hậu trường hay góc quay bằng camera thường của khán giả tại khán đài, visual của Asa vẫn tỏa sáng rực rỡ

Đằng sau khoảnh khắc vỡ òa đầy xúc động trên sân khấu quê nhà là cả một hành trình dài đánh đổi bằng nước mắt và những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt. Sinh năm 2006 tại Tokyo (Nhật Bản), Asa đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ từ khi mới học lớp 2 và theo học tại các học viện vũ đạo chuyên nghiệp. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2018, khi chỉ mới 12 tuổi, Asa đã xuất sắc vượt qua buổi thử giọng của YG Japan và chính thức rời xa gia đình để sang Hàn Quốc bắt đầu hành trình làm thực tập sinh. Trong chương trình truyền hình Running Man phát sóng vào tháng 7/2025, Asa từng gây xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ rằng, do gia nhập YG và sang Hàn Quốc từ khi còn quá nhỏ, thời gian học văn hóa chính quy của cô chủ yếu dừng lại ở cấp mẫu giáo để tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho mục tiêu trở thành idol.

Asa từng gây xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ rằng, do gia nhập YG và sang Hàn Quốc từ khi còn quá nhỏ, thời gian học văn hóa chính quy của cô chủ yếu dừng lại ở cấp mẫu giáo để tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho mục tiêu trở thành idol

Không chỉ là một trong hai thành viên người Nhật Bản nổi bật trong đội hình BABYMONSTER bên cạnh Ruka, Asa còn nhanh chóng khẳng định vị thế "át chủ bài" toàn năng nhờ năng lực chuyên môn vượt trội. Ngay từ giai đoạn thực tập và qua chương trình sống còn, cô đã ghi dấu ấn sâu sắc với khả năng rap tốc độ cực kỳ ấn tượng, nhịp điệu chắc chắn cùng phát âm rõ ràng. Thần thái biểu diễn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của Asa luôn khiến khán giả phải trầm trồ, dù tuổi đời của cô còn rất trẻ.

Không chỉ là một trong hai thành viên người Nhật Bản nổi bật trong đội hình BABYMONSTER bên cạnh Ruka, Asa còn nhanh chóng khẳng định vị thế "át chủ bài" toàn năng nhờ năng lực chuyên môn vượt trội

Bên cạnh kỹ năng bắn rap thần tốc và vũ đạo điêu luyện, Asa còn bộc lộ tư duy nghệ thuật cùng tố chất sáng tác. Ngay khi ra mắt với đĩa đơn Batter Up, nữ idol đã trực tiếp tham gia vào quá trình viết lời và sáng tác ca khúc, chứng minh sự đa tài hiếm có của một tân binh. Không dừng lại ở đó, khả năng giao tiếp thành thạo cả ba ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh cùng tính cách thân thiện, tinh thần đồng đội cao đã giúp Asa dễ dàng thu hút một lượng fan đông đảo trên toàn thế giới.

Bên cạnh kỹ năng bắn rap thần tốc và vũ đạo điêu luyện, Asa còn bộc lộ tư duy nghệ thuật cùng tố chất sáng tác. Ngay khi ra mắt với đĩa đơn Batter Up, nữ idol đã trực tiếp tham gia vào quá trình viết lời và sáng tác ca khúc, chứng minh sự đa tài hiếm có của một tân binh

Sự trưởng thành và tỏa sáng của Asa đồng hành cùng chuỗi thành tích âm nhạc ấn tượng của BABYMONSTER kể từ khi trình làng. Nhóm nhạc nữ nhà YG nhanh chóng chứng minh bản lĩnh của một "tân binh khủng long" khi liên tục thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng về doanh số và lượt xem. Ngay từ mini album debut BABYMONS7ER, nhóm đã đạt tổng doanh số tiêu thụ hơn 400.000 bản, đồng thời lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất cho một album ra mắt của nhóm nhạc nữ trên hệ thống Hanteo với gần 392.293 bản.

Sự trưởng thành và tỏa sáng của Asa đồng hành cùng chuỗi thành tích âm nhạc ấn tượng của BABYMONSTER kể từ khi trình làng

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ, đến năm 2026, mini album Choom tiếp tục tạo nên cơn sốt toàn cầu khi tiêu thụ hơn 750.000 bản chỉ sau một tuần phát hành. Sản phẩm nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại nhiều khu vực và chiếm giữ vị trí số 1 trên iTunes Worldwide Album Chart. Bên cạnh đó, BABYMONSTER sở hữu bộ sưu tập MV đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Batter Up, SHEESH, Forever, Drip hay Psycho. Tầm ảnh hưởng quốc tế của nhóm tiếp tục được khẳng định khi ca khúc Choom giúp nhóm lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng phát thanh Top 40 của Mỹ, trong khi đĩa đơn Forever từng xuất sắc vươn lên vị trí thứ 69 trên Spotify Global Chart.

Tầm ảnh hưởng quốc tế của nhóm tiếp tục được khẳng định khi ca khúc Choom giúp nhóm lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng phát thanh Top 40 của Mỹ



Trải qua hành trình 6 năm thực tập đầy thử thách cùng những sự đánh đổi lớn về cuộc sống cá nhân, Asa giờ đây đã gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Những giọt nước mắt trên sân khấu quê nhà Nhật Bản chính là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của nữ idol sinh năm 2006. Với nền tảng tài năng toàn diện, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng, Asa không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ quê nhà mà còn hứa hẹn sẽ tiếp tục cùng BABYMONSTER vươn xa hơn nữa trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ảnh: X